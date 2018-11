"Die Lage im Schwenninger Eishockey wird langsam kritisch. Die Aktion der Schwenninger Fans bereitet mir Sorge. Der minutenlage Boykott einer großen Gruppe zu Beginn des Spiels zeigt, wie explosiv die Stimmung ist. Eigentlich müssten in dieser Situation alle Anhänger geschlossen hinter dem Klub stehen und mithelfen, die Krise zu überwinden.

Allerdings gibt die Mannschaft im derzeitigen Zustand kaum Anlass zur Hoffnung. Das erste Spiel nach der Entlassung von Cheftrainer Pat Cortina hat gezeigt, dass man aus einem Team mit derart vielen spielerischen Mängeln nicht von heute auf morgen eine Top-Mannschaft formen kann. Auch unter Interimstrainer Jürgen Rumrich offenbarten die Wild Wings die gleichen Schwächen wie zuvor: ungenaue Pässe, spielerische Defizite, überhastete Atkionen, keine erkennbare Struktur. Vieles ist dem Zufall überlassen. Mit dem Puck wird auch die Verantwortung an den Mitspieler abgegeben. Das hat nichts mit Pech zu tun. Die Mannschaft hat einfach nicht die Qualität, um in der DEL konkurrenzfähig zu sein.

Dass Jürgen Rumrich die Mannschaft als Interimstrainer übernahm, war ein Fehler. Warum musste ausgerechnet der Manager an die Bande? Dass er sich der Aufgabe stellt, ehrt Rumrich zwar, aber mit jeder Niederlage gerät er bei den Fans noch mehr in die Schusslinie. Anstelle des Managers hätte Petteri Väkiparta die Verantwortung an der Bande übernehmen müssen. Ein Co-Trainer muss in der Lage sein, eine Mannschaft zu führen. Im Fußball gibt es viele Beispiele, die zeigen, dass Männer aus der zweiten Reihe auch an vorderster Front bestehen und sogar für Furore sorgen können. Immer nur loyal zu sein, reicht in diesen schwierigen Zeiten nicht. Ein Co-Trainer muss auch mal aus dem Schatten heraus und ins Rampenlicht treten. Vielleicht könnte Väkiparta seine finnischen Landsleute im Schwenninger Team stärker pushen, schließlich spricht er ihre Sprache. Bislang treten Spieler wie Timonen, Kaijomaa und Korhonen viel zu brav auf. Sie müssten ihrer Rolle als Führungsspieler mehr gerecht werden und vorangehen.

Unabhängig vom künftigen Trainer würde ich schon jetzt ein klares Zeichen setzen und ein, zwei Spieler auf die Tribüne verbannen. Das wäre für sie ein deutliches Signal, dass ihre Leistungen nicht stimmen. Was die Zukunft betrifft, sollte Schwenningen wieder mehr Zweiflaggenspieler ins Team holen. Einige Typen, die Klubs wie Iserlohn und Bremerhaven im Kader haben, täten auch Schwenningen gut. Die Wild Wings dürfen nicht zum Abstellgleis für deutsche Spieler werden, die in anderen Klubs nur zweite Wahl sind. Den Fans ist es letztlich egal, wer die Tore schießt. Für sie zählt vor allem der Erfolg. Außerdem wird in absehbarer Zeit der Auf- und Abstieg wieder eingeführt."

