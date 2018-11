von SK

Fußball-Kreisliga A, Staffel 2: (daz) TuS Oberbaldingen – FC Lenzkirch. „Bei unseren großen Personalsorgen habe ich einige Bedenken. Mir fehlt die komplette Offensivabteilung. Ich weiß nicht, wen ich in den Angriff stellen soll. Lenzkirch ist für uns gegenwärtig sicherlich eine Nummer zu groß. Ich befürchte, dass wir die Partie mit 0:2 verlieren.“

SSC Donaueschingen – SG Riedöschingen/Hondingen. „Auf dem Papier ist Donaueschingen klarer Favorit, zumal es zuletzt beim SSC wieder deutlich besser lief. Ich kenne Riedöschingens Trainer Roland Waldraff gut. Er ist ein Trainerfuchs, der sich etwas einfallen lassen wird, damit seine Elf punktet. Ich tippe 1:1.“

TuS Bondorf II – FC Pfohren. „Bonndorf steht in der Tabelle unmittelbar vor uns und hat wie wir schon etwas den Anschluss verloren. Pfohren ist besser, als es der Tabellenplatz ausdrückt. Pfohren gewinnt die Partie mit 2:0.“

SV Grafenhausen – SV Hinterzarten. „Das wird ein heißes Duell. Beide Teams trennen nur vier Punkte und Hinterzarten wird alles probieren, um die Lücke zu schließen. Da Grafenhausen auf eigenem Platz schwer zu bespielen ist, tippe ich 1:1.“

SV Aasen – SV Eisenbach. „Aasen hat sich als Aufsteiger schon jetzt in der Liga etabliert. Mir gefällt, wie dort gearbeitet wird. Aasen hat eine gute Offensivabteilung, steht aber auch defensiv sehr stabil. Ruft die Elf ihre Qualitäten ab, gewinnt sie auch. Ich tippe 2:1.“

SV Öfingen – FV Möhringen. „Öfingen war zwischenzeitlich einmal ganz oben in der Tabelle, musste jedoch zuletzt etwas abreißen lassen. Die Öfinger sind besser als Platz sieben. Möhringen kann an guten Tagen jedem Gegner gefährlich werden, doch in Öfingen glaube ich eher nicht an etwas Zählbares. Öfingen gewinnt mit 3:1.“

SG Kirchen-Hausen – FC Löffingen II. „Kirchen-Hausen hat einen Lauf und Platz eins wird für zusätzlichen Rückenwind sorgen. Erstaunlicherweise hat die Mannschaft auf eigenem Platz schon zwei Niederlagen kassiert und ist auswärts deutlich erfolgreicher. Löffingen wird es schwer haben, dort in die Nähe eines Punktgewinns zu kommen. Ich tippe 3:0 für Kirchen-Hausen.“

