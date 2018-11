Fußball-Kreisliga A, Staffel 2: Nach einigen Jahren Unterbrechung gab es in der Liga wieder mal ein Derby zwischen dem FC Pfohren und dem SV Aasen. Rund 180 Zuschauer wollten sich die Partie nicht entgehen lassen, sahen aber lange Zeit keinen Leckerbissen. „In der ersten Halbzeit kam ich mir vor wie bei einem Freundschaftsspiel. Da hatten beide Teams offenbar nur Angst vor Gegentoren und vor dem Verlieren. Erst in den letzten 20 Minuten war Feuer drin. Das hätte ich mir schon viel früher gewünscht“, sagt Pfohrens Trainer Dominic Häring. Er bezeichnet das 1:1-Unentschieden als gerechten Ausgang.

Nahezu identisch äußert sich Axel Schweizer, Trainer der Aasener. „Das Ergebnis ist gerecht. Auch mir haben in dem Derby die Emotionen gefehlt. Es war kein gutes Spiel. Wir waren sehr nervös und auch bei Pfohren war es kaum anders. Ich hatte mir mehr Leichtigkeit in unseren Aktionen gewünscht, doch davon war über weite Strecken nichts zu sehen“, sagt Schweizer. Seine Elf habe in der Saison schon weitaus bessere Spiele gezeigt, könne aber als Gast mit dem Punkt leben. Schweizer: „Die Abstände zwischen den einzelnen Reihen stimmten bei uns nicht.“

Bereits den neunten Saisonsieg feierte Aufsteiger SG Kirchen-Hausen mit dem 1:0-Erfolg bei der SG Riedöschingen. Die Elf von Trainer Peter Tumler führt nun mit drei Punkten Vorsprung die Staffel an. „Der Fleiß der Spieler im Training zahlt sich in den Punktspielen aus. Wir haben eine sehr gute erste Halbzeit gezeigt, doch nach dem Seitenwechsel hat Riedöschingen enorm gedrückt. Da müssen wir uns bei unserem Schlussmann Fabian Stihl bedanken, der drei-, viermal mit klasse Paraden die Null gerettet hat“, lobt Tumler seine Nummer eins. Dass der Neuling kurz vor Abschluss der Vorrunde ganz oben steht, sieht Tumler gelassen und ergänzt: „Es war nicht unser Ziel, aber wir nehmen Platz eins bis hierher gern mit.“ In den restlichen vier Partien bis zur Winterpause hat die Tumler-Elf dreimal Heimvorteil, steht aber in der Heimtabelle nur auf Platz 13.

Wie schon gegen den TuS Bonndorf II (1:4) ging die SG Riedöschingen/Hondingen auch gegen Kirchen-Hausen ohne Punkte vom eigenen Platz. „Ich hatte Kirchen-Hausen vorher zweimal beobachtet. Dennoch haben wir es in den ersten 45 Minuten nicht geschafft, in die Zweikämpfe zu kommen. Auch der Abstand zwischen den Reihen war zu groß. In der zweiten Halbzeit haben wir es besser gemacht, sind aber erfolglos dem Rückstand nachgerannt. Zudem müssen wir lernen, selbst aus wenigen Großchancen Tore zu erzielen“, sagt Trainer Roland Waldraff. Aktuell sieht es danach aus, dass der Bezirksliga-Absteiger etwas auf der Stelle tritt. Die Elf hat nur noch drei Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz. Waldraff: „Das haben wir schon thematisiert. Wir müssen auch nach unten schauen und sollten schnell das Punktekonto aufstocken.“

Mit drei Punkten kehrte der SSC Donaueschingen vom Gastspiel in Hinterzarten zurück. „Schon gegen Aasen habe ich bei uns im spielerischen Bereich Steigerungen gesehen. Daran haben wir in Hinterzarten angeknüpft. Es liegt uns einfach mehr, wenn der Gegner auch Fußball spielen will und sich nicht nur verbarrikadiert“, bilanziert SSC-Trainer Thomas Minzer den 3:2-Erfolg. Gefreut hat sich Minzer, dass seine Elf in einem engen Spiel jeweils zum richtigen Zeitpunkt getroffen habe, so auch Sekunden nach dem Seitenwechsel. Zudem hatte Minzer den Luxus, „endlich mal wieder vier Spieler auf der Wechselbank zu haben“. Dies alles mache Hoffnung, um bis zur Winterpause nachzulegen.

Bereits zum fünften Mal in Folge musste der SV Öfingen ein Auswärtsspiel bestreiten und blieb bei der 2:3-Niederlage in Löffingen ohne Punkte. Öfingen führte nach sieben Minuten, doch nur zehn Minuten später stand es 2:1 für die Landesliga-Reserve. „Löffingen agierte viel williger als wir. Wir haben erst nach dem 2:3-Anschlusstreffer wieder gemerkt, dass etwas gehen kann. Zuvor fehlte uns der Glaube. Wir haben die meiste Zeit viel zu träge agiert“, resümiert Öfingens Trainer Jörg Kienast. Pech hatten die Öfinger, dass Löffingen mit einigen Landesliga-Akteuren spielte, darunter Benjamin Gaudig. „Da Löffingen viel lauffreudiger war, haben wir eine verdiente Niederlage kassiert. Nun gilt es, die Lehren aus diesen negativen Erfahrungen zu ziehen und in den kommenden zwei Heimspielen wieder den Vorwärtsgang einzulegen“, ergänzt Kienast.

Beim TuS Oberbaldingen waren sich alle Verantwortlichen einig, dass es nach den Abgängen im Sommer eine schwierige Saison geben würde. Der neue Trainer Markus Schmelzer stellte sich dennoch der Aufgabe, weiß aber inzwischen: „Es ist eine einzige Katastrophe. So schlimm hatte ich es nicht erwartet.“ Beim jüngsten 0:3 in Eisenbach musste er wieder ohne die verletzten Angreifer auskommen und setzte A-Jugendspieler ein. Schmelzer: „Wir müssen jede Woche mit einer anderen Mannschaft spielen. Da kommt kein Rhythmus rein.“ Nun hofft er auf die baldige Winterpause. „Wir müssen uns bis dahin durchkämpfen. Ich hoffe, die verletzten Akteure sind dann wieder dabei.“ Laut Schmelzer sei der Verein mit zwei Angreifern in guten Gesprächen, um diese für ein Engagement nach der Winterpause in Oberbaldingen zu gewinnen.

