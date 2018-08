Fußball-Kreisliga A, Staffel 2: Mit der Partie des Bezirksliga-Absteigers SG Riedöschingen/Hondingen gegen den vorjährigen Tabellendritten SV Hinterzarten hielt der erste Spieltag gleich ein Schlagerspiel bereit. Umso überraschender ist der klare 5:0-Sieg der SG Riedöschingen. „Wir sind gut beraten, das Ergebnis richtig einzuordnen. Wir haben eine starke Leistung gezeigt, doch bei Hinterzarten fehlten auch drei sehr gute Spieler. Ich erwarte die Hinterzartener in dieser Saison weiterhin ganz vorne“, sagt der neue SG-Trainer Roland Waldraff. Lediglich in den ersten 45 Minuten sah Waldraff einige Dinge, die ihm nicht so gefielen. Dazu gehören lange Bälle. Waldraff: „Das 1:0 war dann der Dosenöffner. Danach lief unser Spiel.“

Mit einer 1:2-Heimniederlage startete der FC Pfohren gegen Öfingen, wobei der Gastgeber schon nach 18 Minuten in Unterzahl und zwei Minuten später in Rückstand war. „Ab da haben wir besser gespielt. Es ist eine bittere Niederlage, denn Öfingen schießt dreimal auf unser Tor und nimmt drei Punkte mit“, sagt Pfohrens Trainer Dominic Häring. Seine Elf habe in den 90 Minuten viel investiert und auch gut gespielt. Doch gegen Ende der Partie war Pfohren wohl einen Tick zu weit offen. „Wir wollten den Siegtreffer und kassieren den K.o.-Schlag. Das ist schon fast tragisch“, ergänzt Häring.

Als etwas glücklich aber verdient stuft Jörg Kienast, Trainer des SV Öfingen, den Erfolg in Pfohren ein. „Wir hätten schon in Halbzeit eins das 2:0 machen müssen. Gegen Ende der Partie kam Pfohren immer mehr auf. Unser später Siegtreffer kann tatsächlich aus einer Abseitsposition heraus gefallen sein. Deshalb war es ein etwas glücklicher Erfolg“, so Kienast, dessen 18-jähriger Sohn sein Debüt gab. Kienast hat seine Spieler sofort für den Mittwoch motiviert, wenn es im Bezirkspokal nach Grüningen geht. „In der nächsten Runde wartet die DJK Villingen. Für mich als ehemaliger Jugendtrainer der DJK wäre es eine große Geschichte, mit Öfingen gegen die DJK zu spielen.“

Mit einer 1:2-Niederlage beim FC Löffingen II startete der Vizemeister SSC Donaueschingen. Dass der SSC größere personelle Sorgen hatte, ist für Trainer Thomas Minzer keine Ausrede. „So etwas gibt es bei mir nicht. Es gibt immer Spieler, die in der Startformation stehen möchten. Wir müssen so ehrlich sein und sagen, dass wir keinen guten Tag erwischt hatten und nahezu nichts von dem umgesetzt haben, was wir uns vorgenommen hatten und was uns eigentlich auszeichnet.“ Minzer, der selbst 30 Minuten auf dem Platz stand, sah in Halbzeit zwei einen offenen Schlagabtausch, in dem die Löffinger in der Nachspielzeit das Siegtor erzielten.

Mit dem neuen Trainer Peter Tumler feierte Aufsteiger SG Kirchen-Hausen beim 3:2-Erfolg in Möhringen einen starken Ligaeinstand. „Ich bin stolz auf meine Jungs. Wir haben eine starke Mannschaftsleistung gezeigt und nahezu alles optimal umgesetzt, was wir uns im Training erarbeitet hatten“, lobt Tumler. Dabei spielte seine Elf über 70 Minuten in Unterzahl und lag bereits mit 3:0 vorne, bevor der Gastgeber das Ergebnis noch etwas freundlicher gestaltete, „Bei uns hat etwas die Konzentration nachgelassen, aber um die drei Punkte habe ich nie gezittert“, ergänzt Tumler.

Mit 0:2 musste sich Aufsteiger SV Aasen zum Auftakt in Lenzkirch geschlagen geben. „Wir müssen uns schnell an das höhere Tempo in der Liga gewöhnen. Zudem hatte uns der Gegner in punkto Cleverness einiges voraus. Wir wissen, dass wir uns noch verbessern müssen. In dieser Liga werden Fehler schneller bestraft und da haben wir uns zwei zu viel geleistet“, sagt Aasens Trainer Axel Schweizer. Die Aasener haben nun drei Heimspiele in Folge. Am Mittwoch im Bezirkspokal gegen Überauchen und dann in der Liga gegen Gündelwangen und Oberbaldingen.

Der TuS Oberbaldingen legte mit dem 1:6 gegen Gündelwangen einen krassen Fehlstart hin. „Bei uns hat alles gefehlt. Die kämpferische Einstellung und die läuferische Bereitschaft. Wir haben von der ersten Minute an sehr nervös gespielt und uns viele Fehlpässe geleistet. Das 1:6 geht leider auch in der Höhe völlig in Ordnung“, sagt TuS-Trainer Markus Schmelzer. Da die Oberbaldinger am kommenden Wochenende spielfrei sind, hat Schmelzer ein Trainingslager angesetzt. „Viele Spieler sind nicht richtig fit. Daran werden wir arbeiten“, kündigte der Trainer an.

