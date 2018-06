Fußball, Aufstiegsrunde: Die Aufstiegsspiele mit Schwarzwälder Beteiligung boten am Wochenende viele Emotionen vor großen Zuschauerkulissen. Beim FC 08 Villingen II gab es Frust pur, der FC Hochemmingen jubelte und hat gute Chancen auf den Landesliga-Aufstieg. Die verbleibenden Relegationspartien um Bezirks- und Kreisliga A-Aufstieg versprechen noch einiges an Spannung.

Aufstiegsrunde zur Verbandsliga

Trainer Marcel Yahyaijan war auch zwei Tage nach dem Scheitern des FC 08 Villingen II beim 1:2 in Stegen noch verärgert über die Vorstellung von Schiedsrichter Jonas Brombacher (Kandern): „Der Schiedsrichter hat mit seinen Entscheidungen über den Aufstieg entschieden. Das Foul vor dem 0:1 war keines und die Rote Karte für Pietro Morreale absolut unverständlich. Alle kniffligen Entscheidungen wurden gegen uns entschieden.“ Yahyaijan bedauert auch, dass der Schiedsrichter nach der Partie keine Einsicht zeigte. Trotz Verärgerung und Enttäuschung nach dem verpassten Aufstieg betont der Villinger Coach, „dass wir eine tolle Saison gespielt haben“. Yahyaijan: „Keiner hätte gedacht, dass wir so weit kommen. Für die Jungs und mich als junger Trainer war es eine einzigartige Erfahrung.“

Aus dem erfolgreichen Kader der Villinger Reserve verabschieden sich sechs Spieler: Justin Hynes, Zoran Kokolanski (beide Ausland), Felix Ganter (beruflich nach Freiburg), Cevher Atar, Lukas Porsch, Martin Siber (unbekannt).

Aufstiegsrunde zur Landesliga

Vollauf zufrieden war Mario Maus, Trainer des FC Hochemmingen, nach dem 1:0-Heimsieg seiner Elf gegen den SV Denkingen: „Unsere Taktik ist perfekt aufgegangen. Jeder Spieler hat seine Aufgabe erfüllt.“ Maus betont, „dass die Denkinger aus dem Spiel heraus keine Torchance hatten. Lediglich bei Standardsituationen.“ Nicht nur die Kulisse (800 Zuschauer) war für die Hochemminger im Vergleich zu den Bezirksliga-Spielen ungewohnt. Maus: „Meine Mannschaft war in dieser Saison noch nie so gefordert und musste vor allem in der Defensive noch nie so viel laufen.“ Maus ist überzeugt, dass sein Team am Sonntag in Denkingen den entscheidenden Schritt in Richtung Landesliga machen kann: „Wir wollten im Hinspiel ohne Gegentor bleiben. Das haben wir geschafft. Jeder Einzelne von uns ist topmotiviert.“

Aufstiegsrunde zur Bezirksliga

Etwas unerwartet musste sich der SSC Donaueschingen im Hinspiel der Bezirksliga-Aufstiegsrunde geschlagen geben. Die 1:2-Heimniederlage gegen den FC Weilersbach hatte Trainer Thomas Minzer auch einen Tag später noch nicht richtig verdaut: „Keiner zeigte seine normale Leistung. Die Jungs waren von der Form der vergangenen Wochen weit entfernt.“ Minzer rätselt, warum seine Spieler ihre gewohnte Qualitäten nicht abrufen konnten: „Anfangs dachte ich noch, es liegt an der Nervosität. Doch im Verlauf des Spiels hätte sich das eigentlich legen müssen.“ Der Donaueschinger Coach ist froh, dass Weilersbach die Schwächen seines Teams nicht noch mehr ausgenutzt hat. „Deshalb“, so Minzer, „sind wir mit einem blauen Auge davongekommen“. Mut macht dem SSC-Trainer die Tatsache, dass er im Rückspiel wieder mehr Alternativen hat.

Nahezu rundum zufrieden war Weilersbachs Trainer Nunzio Pastore: „Wir waren das bessere Team. Der einzige Kritikpunkt, den ich an meine Mannschaft habe, ist die Chancenauswertung. Wir haben etliche Möglichkeiten ausgelassen.“ Aus Sicht von Pastore hätte die Ausgangsposition vor dem Rückspiel noch besser sein können. Dennoch lobt der Weilersbacher Trainer den Auftritt seines Team: „Es war ein gutes Spiel. Wichtig war, dass wir gewonnen haben.“ Das Rückspiel in Weilersbach findet am kommenden Samstag statt.

Aufstiegsrunde zur Kreisliga A

Mit einem selbstbewussten Auftritt startete der SV Aasen durch den 2:0-Sieg in Saig hervorragend in die Dreier-Runde. Für Aasens Trainer Mathias von Grafenstein war es ein hochverdienter Erfolg: „Wir waren in allen Belangen überlegen. Ich war von Saig ein bisschen enttäuscht. Da kam wenig.“ Für von Grafenstein wäre auch ein höherer Sieg möglich gewesen: „Wir hatten schon vor der Pause einige gute Chancen.“

Durch den Auswärtserfolg haben sich Aasener im Aufstiegsrennen in eine sehr gute Ausgangsposition gebracht. Sie können am Mittwochabend in Ruhe den nächsten Gegner FKB Villingen im Spiel gegen Saig unter die Lupe nehmen. Zudem haben die Baaremer im entscheidenden dritten Spiel der Relegation Heimvorteil und vier Tage länger Pause als FKB. „Noch wichtiger als der Heimvorteil ist die Tatsache, dass wir die Mannschaft beobachten können. Bei FKB kann es personell immer Überraschungen geben“, sagt von Grafenstein. Auf jeden Fall hat der SV Aasen nun guten Chancen, auf die Rückkehr in die Kreisliga A.

