von SK

Fußball-Bezirksliga: (daz) Der FC Königsfeld hat für die kommende Saison noch einen hochkarätigen Neuzuzgang gewonnen. Mario Giesler, der in der vergangenen Saison für den Landesligisten DJK Villingen und davor für den FC Bad Dürrheim in der Verbandsliga spielte, hat jetzt beim Bezirksligisten zugesagt. Der 26-Jährige soll die Offensivmöglichkeiten erweitern. "Es spricht für uns und den FC Königsfeld, dass sich so ein toller Angreifer für uns entschieden hat. Er ist für uns natürlich eine Riesenverstärkung", freut sich Trainer Jörg Klausmann vom Königsfelder Trainer-Duo.

