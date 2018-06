von Roger Müller

American Football, Oberliga: Bad Mergentheim – Neckar Hammers 13:18 (0:6, 0:0, 7:6, 6:6). (rom) Mit einem Sieg beim Tabellenzweiten kehrten die Hammers aus Bad Mergentheim an den Neckarursprung zurück. Im ersten Quarter war es Mario Ganser, der mit einem klasse Lauf die ersten sechs Punkte für sein Team holte. Schon da spürten die Neckarstädter, dass beim Tabellenzweiten etwas zu holen war. Im zweiten Durchgang trennten sich beide Teams 0:0. Im dritten Viertel legten zunächst die Gastgeber einen Touchdown und gingen mit dem erfolgreichen Zusatzpunkt mit 7:6 in Führung. Tim Braun war es, der einen 20 Yard-Pass von Hammers-Urgestein und reaktivierten Quarterback Chris Eissoldt fing, und diesen 30 Yards in die Endzone der Gastgeber trug. Dies bedeutete nach drei Vierteln die 7:12-Führung für die Hammers.

Nun wuchs das Team aus der Neckarstadt über sich hinaus, auch wenn zunächst noch das 13:12 verdaut werden musste. Doch Mario Ganser bewies mit einem neuerlichen Run, dass er sein Laufspiel nicht verlernt hat und legte seinen zweiten Touchdown zum 13:18-Spielgewinn.

Damit war der zweite Sieg des Oberliga-Aufsteigers perfekt. Da war auch der Umstand zweitrangig, dass die Hammers keinen einzigen Zusatzversuch von den drei Touchdowns verwandeln konnten.

