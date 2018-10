von SK

Fußball-Bezirksliga: (daz) Im Bezirks-oberhaus zeigt sich immer mehr, dass die Liga ausgeglichen ist und bis auf wenige Ausnahmen jeder jeden bezwingen kann. Das musste am Wochenende auch der souveräne Spitzenreiter FC Gutmadingen erkennen. Die Gutmadinger gingen gegen die DJK Villingen nach einer 3:0-Halbzeitführung lediglich mit einem 3:3-Unentschieden vom Platz. „Für uns war es ein gebrauchter Tag. Wir haben den Gegner 45 Minuten dominiert. Die zweite Halbzeit war eine Katastrophe. Wir haben taktisch undiszipliniert gespielt, hatten keine Laufbereitschaft mehr und haben gleich zwei Gänge heruntergeschalten. Nach diesen zweiten 45 Minuten geht das Ergebnis, so bitter es ist, auch in Ordnung“, sagt Gutmadingens Trainer Steffen Breinlinger. Er hatte jedoch nie das Gefühl, dass seine Elf überheblich agiert habe. Für Breinlinger kann die Partie ein Schuss vor den Bug gewesen sein. „Nun hat wohl jeder erkannt, dass es in der Liga für uns keine Selbstläufer gibt. Ich hoffe, für den Lernprozess war dieses Spiel enorm wichtig.“

Mut bewies indes Wolfgang Heinig, Trainer der DJK Villingen, als er nach dem 0:3-Rückstand auf drei Angreifer umstellte. „So eine Maßnahme kann auch nach hinten losgehen, doch nach den Eindrücken der ersten 45 Minuten war ich mir sicher, dass wir mit der Umstellung mehr erreichen“, bilanziert Heinig. Fortan spielte seine Elf deutlich besser, was für den DJK-Trainer nach der „katastrophalen ersten Halbzeit“ auch kommen musste. „Eigentlich wollten wir von Anfang an so spielen, aber da hat uns wohl der Mut verlassen. Wir haben drei krasse Fehler gemacht, die alle bestraft wurden.“ Heinig hofft, dass dieses Spiel den nötigen Rückenwind für die kommenden Aufgaben gibt und die DJK ihre Aufholjagd fortsetzt. Sieben Punkte stehen aus den drei vergangenen Partien auf der Habenseite.

Mit dem 5:0-Erfolg gegen eine arg ersatzgeschwächte Elf aus Pfaffenweiler hat der FV Marbach bis auf drei Zähler zu Spitzenreiter Gutmadingen aufgeschlossen. Nach der torlosen ersten Spielhälfte musste Marbachs Trainer Michael Henseleit in der Pause seine Spieler wachrütteln. „Ich habe mich selbst nicht mehr erkannt, aber im Nachhinein war es richtig. Wahrscheinlich war meine Ansprache bis auf den Platz zu hören. Pfaffenweiler hat uns in den ersten 45 Minuten die Torchancen auf dem Silbertablett serviert und wir haben dankend abgelehnt, weil wir behäbig und ohne Inspiration gespielt haben“, so Henseleit. Nach der Manöverkritik lief es und die Tore ließen nicht lange auf sich warten. Mit dieser Einstellung soll es in der englischen Woche weitergehen, am Mittwoch im Bezirkspokal in Tennenbronn und am Sonntag in der Liga beim FC Königsfeld. Zwei knifflige Aufgaben.

Ebenfalls sieben Punkte aus den vergangenen drei Partien holte der FC Hochemmingen, der am Samstag die DJK Donaueschingen II mit 4:1 besiegte und nun bei vier Siegen und vier Niederlagen steht. „Donaueschingen hat es uns richtig schwer gemacht, weil die Elf sehr gut stand. Nach dem 0:1-Rückstand haben wir in die Spur gefunden und sind glücklich, diese drei Punkte zu haben“, sagt Trainer Mario Maus. Er würdigte vor allem die „zwei Wahnsinns-Tore“ von Pascal Heinig, mit denen die Partie gedreht wurde. „Wir haben erkannt“, so Maus, „dass wir in unserem Spiel eine gewisse Lockerheit brauchen.“ Er hofft auf einen weiteren Aufwärtstrend nach einem holprigen Saisonstart. „Wir wurden von allen 15 Konkurrenten als der Top-Favorit auf die Meisterschaft bezeichnet. Wenn du das als Spieler ständig hörst und liest, setzt sich das irgendwann fest und lähmt. Ich hoffe, wir haben diese Phase jetzt hinter uns“, ergänzt Maus.

Mit dem 3:2-Erfolg gegen Immendingen erreichte Aufsteiger FC Fischbach die zweistelligen Punktezahlen. „Uns war bewusst, welch richtungweisende Partie vor uns lag. Schon im Training unter der Woche habe ich sehr konzentrierte Spieler gesehen. Immendingen war immer brandgefährlich und so sind uns nach dem Schlusspfiff tonnenweiße Steine vom Buckel gefallen“, sagt Trainer Günter Hirsch. Dass der Sieg letztendlich verdient war, bestätigte SVI-Trainer Naser Berisha nach dem Abpfiff Hirsch. Der Fischbacher Coach sah ein „Traumtor zum 2:1“ und eine eigene Elf, die auch den zweimaligen Ausgleich des Tabellenletzten wegsteckte. Nun geht es für Fischbach nach Gutmadingen. Zwischendurch wartet im Bezirkspokal A-Kreisligist FC Brigachtal. „Dieses Pokalspiel nehmen wir als Vorbereitung für den Auftritt beim Spitzenreiter“, kündigt Hirsch an.

Trotz einer 1:0-Führung in Bonndorf setzte es für die SG Riedböhringen/Fützen eine 1:4-Niederlage. Dadurch rutschte die SG wieder bedrohlich nah an die Abstiegsplätze. „An drei der vier Gegentreffer haben wir eine gewaltige Aktie. So einfach darfst du es einem Gegner nicht machen“, sagt Trainer Siegfried Andräß. Er bezieht sich auf zwei Foulspiele, die zu Elfmetern und Gegentreffern führten, sowie auf einen Torhüter-Fehler. Für Andräß ist die Lage schon jetzt wieder „prekär“, wobei ein Aspekt einen großen Einfluss hat. „Uns hat in der vergangenen Rückrunde stark gemacht, dass wir mit einer eingespielten Mannschaft die Aufholjagd vorangetrieben haben. Durch Verletzungen, Urlaub und berufliche Verpflichtung sind wir aktuell weit davon entfernt, eine eingespielte Elf zu haben, was auch in den Ergebnissen zum Ausdruck kommt“, so Andräß.

