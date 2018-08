Fußball-Bezirksliga: (daz) Mit einigen überraschenden Ergebnissen begann am Wochenende die neue Saison. Gleich die ersten zwei Spiele endeten mit Auswärtssiegen. Danach gab es für die Gastmannschaften nur noch einen Zähler.

Mit dem 3:1-Erfolg im Auftaktspiel in Hochemmingen setzte der FV Marbach gleich ein dickes Ausrufezeichen. „Wir hatten in der vergangenen Saison beide Vergleiche gegen Hochemmingen mit 0:5 verloren. Diesmal wollten wir es besser machen und hatten uns durchaus drei Punkte ausgerechnet. Schön, dass es geklappt hat, wobei Hochemmingen für mich weiterhin der Titelfavorit Nummer eins ist“, sagt Marbachs Trainer Michael Henseleit. Er sah eine Partie auf höchstem Bezirksliga-Niveau. „Für die Zuschauer war das Spiel ein Leckerbissen. Offenbar zahlt es sich auch aus, dass Henseleit in der Taktikschulung neue Wege eingeschlagen und die Theorieausbildung auf eine neue Stufe gehoben hat.

Das mit Spannung erwartete Aufsteiger-Duell zwischen Bräunlingen und Fischbach entschied der FC Bräunlingen mit 3:1 für sich. „Obwohl wir einige Stammspieler ersetzen mussten, haben wir eine gute Mannschaftsleistung gezeigt. Schmerzhaft ist hingegen die Rote Karte gegen Nicolas Filossi Mazzolini, der uns nun einige Zeit fehlen wird“, sagt Bräunlingens Trainer Uwe Müller. Wichtig sei das Erfolgserlebnis, wobei Müller auch das teilweise schon gute Kombinationsspiel seiner Schützlinge gefiel. Weniger hingegen die Chancenauswertung. Dabei denkt der Trainer nicht nur an den vergebenen Elfmeter. „Wenn wir allein vor dem Torhüter der Gäste stehen, sollte mehr herauskommen. Daran gilt es zu arbeiten. Für die Moral ist der Sieg jedoch sehr wichtig“, ergänzt Müller.

Sein Trainerkollege Günter Hirsch vom FC Fischbach musste hingegen sehen, „dass wir zu nervös waren, uns zu wenig zugetraut haben und auch nicht richtig in die Zweikämpfe gekommen sind“. Für ihn spielte Bräunlingen giftiger und auch spritziger. Hirsch: „Rundum war es ein gebrauchter Tag, dabei hatten wir uns alle auf die Partie gefreut.“ Hirsch vermisste auch den Ruck, der durch eine Mannschaft geht, wenn der Gegner einen Elfmeter vergibt. Hinzu kam am Sonntag die Verletzung von Lukas Zahel, der wohl einige Wochen ausfallen dürfte. Schon am Mittwoch geht es für die Fischbacher im Bezirkspokal in Bernau weiter.

Mit dem 3:1-Erfolg gegen Bonndorf beeindruckte die DJK Donaueschingen II im ersten Saisonspiel. „Bonndorf hat gezeigt, warum die Mannschaft zu den Top-Favoriten gehört. Daran haben auch die 90 Minuten nichts geändert. Für uns war es schön und wichtig, mit einem Sieg zu starten“, freut sich DJK-Trainer Erich Thurow. Er hatte mit Wild, Erndle und Tritschler drei Spieler aus dem Landesliga-Kader in der Startformation. „Wir haben einen großen Kader. Da bieten sich Alternativen an. Wir mussten dennoch sehr hart um die drei Punkte kämpfen. Letztlich hatten wir die bessere Chancenauswertung“, resümiert Thurow.

Von einem verdienten Punkt sprach Siegfried Andräß vom Trainer-Duo der SG Riedböhringen/Fützen nach dem 3:3 in Pfaffenweiler. „Wir haben nach den Gegentreffern immer eine Reaktion gezeigt und gute Konter gespielt. Ich bin mit dem Auftakt zufrieden, schließlich haben wir bei einer sehr hoch eingeschätzten Mannschaft gespielt“, sagt Andräß. Seine Elf gelang zwischenzeitlich die 2:1-Führung, die aber nur 60 Sekunden hielt. Nach dem erneuten Rückstand gelang der späte Ausgleichstreffer. „Du weißt vor dem ersten Punktspiel nie, wo die Mannschaft steht. Wir wissen aber auch, voran wir noch zu arbeiten haben“, fügt der Trainer an.

Ohne Punkte blieb Landesliga-Absteiger SV Obereschach zum Auftakt beim 1:2 in Tennenbronn. „Wir haben in der Halbzeit eins ein sehr gutes Spiel gemacht, es jedoch versäumt, nach dem 1:0 weitere Treffer zu erzielen. Das Ergebnis ist enttäuschend, da Tennenbronn 45 Minuten lang überhaupt keine Chance hatte“, bilanziert Obereschachs neuer-Trainer Jürgen Fischer. Schon Ende der vergangenen Woche musste er einen Rückschlag hinnehmen, nachdem sich Max Kleinhans das Kreuzband riss. „Personell sieht es die nächsten zwei, drei Wochen nicht rosig aus, aber da müssen wir durch. Wir wollen jetzt schnell einen Erfolg, nachdem die Mannschaft schon in der Landesliga lange nicht mehr gewonnen hat“, ergänzt Fischer.

Beim erwartet schweren Auftakt bei einem Titelkandidaten musste sich Aufsteiger FC Weilersbach in Gutmadingen mit 1:3 geschlagen geben. „Wir hatten in den ersten 20 Minuten große Probleme mit dem hohen Tempo der Gutmadinger. Nach dem 0:3 hatte ich etwas Angst, dass wir eine böse Niederlage kassieren. Wir haben uns jedoch achtbar geschlagen. Mir war schon vor dem Spiel klar, dass wir noch drei, vier Partien brauchen, um richtig in Fahrt zu kommen“, sagt Weilersbachs Trainer Nunzio Pastore. Am Mittwoch im Bezirkspokal beim TuS Oberbaldingen hat der Übungsleiter keine Möglichkeit um personell zu rotieren.

