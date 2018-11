von Holger Rohde

Frauenfußball-Verbandsliga: (olg) SG Vimbuch/Lichtenau – Sportfreunde Neukirch (Samstag, 17 Uhr). Mit sechs Punkten Rückstand auf den kommenden Gegner reist Neukirch vor die Tore von Baden-Baden. Trotz guter personeller Besetzung mit Stürmerin Patrizia Koch (früher KSC und Hoffenheim) läuft es bei den Gastgebern nicht immer rund. Zuletzt gab es ein 0:4 in St. Georgen, davor drei Spiele ohne Niederlage in Hausen (4:0) gegen Gottenheim (1:1) und beim PSV Freiburg (2:0). Auf eigenem Platz ist die SG noch ungeschlagen. Neukirchs Trainer Dirk Huber baut auf den Kader der vergangenen Partie, als es gegen Gottenheim ein 4:4-Unentschieden gab. "Ich hoffe, wir rufen die guten Leistungen aus den zwei vergangenen Spielen ab. Dann wären wir nicht chancenlos." In der vergangenen Saison unterlag Neukirch zweimal denkbar knapp (0:1/1:2) gegen die SG Vimbuch.

Landesliga

SV Deggenhausertal – FV Marbach (Samstag, 14.30 Uhr). Das Topspiel steht für die Marbacher Elf von Trainer Holger Rohde beim Tabellenführer an. "Da der Gastgeber ein Spiel mehr absolviert hat. liegen wir fünf Punkte zurück. Damit ist auch klar: Wir sind unter Zugzwang und müssen drei Punkte holen. Ich rechne mit einem offenen Schlagabtausch", sagt Rohde. Tore sind nahezu garantiert. Rohde: "Ein 4:3, 4:4 oder 3:4 würde es mich nicht wundern." Es trifft der beste Angriff (44:13-Tore) auf die beste Abwehr (29:5). Rohde ist sich sicher die Partie zu gewinnen, "wenn wir defensiv kompakt stehen". Offensiv ist Marbach gleichwertig. Die Gastgeber haben eine Torjägerin wie Annika Rößler mit 18 Toren, Marbach hingegen besitzt drei bis vier Spielerinnen, die immer für einen Treffer gut sind. In der vergangenen Saison gab es ein spektakuläres 3:3. Rohde sieht offensiv Möglichkeiten. "Deggenhausertal noch keine seiner acht Partien ohne Gegentor absolviert. Wir haben schon viermal zu Null gespielt." Personell sind beide Teams in Bestbesetzung zu erwarten. Marbach wird mit 14 bis 15 Spielerinnen anreisen, die alle die Qualität für die Startformation haben, was gute Wechselmöglichkeiten eröffnet.

FC Grüningen – SG Göhrwil/Wihl (Samstag, 16 Uhr). Gegen den bisher sieglosen Tabellenletzten ist das Grüninger Team um die Trainer Mathias Limberger/Luci Sallustio klar in der Favoritenrolle. "Wir dürfen und werden Göhrwil nicht unterschätzen. Wir peilen einen Heimsieg an", so Limberger. Göhrwil holte erst zwei Remis gegen Nollingen (3:3) und Aach-Linz (2:2). Dazwischen gab es einige schwächere Auftritte mit klaren Niederlagen. Mit bislang acht Punkten hinkt Grüningen den Saisonzielen etwas hinterher. Der Saisonsieg ist Pflicht, um sich an das obere Mittelfeld heranzuarbeiten.

TSV Aach-Linz – FC Schönwald (Sonntag, 13 Uhr). Im Kellerduell Drittletzter gegen Vorletzter ist Schönwald Außenseiter, obwohl in der Tabelle zwischen beiden Teams nur ein Punkt Abstand besteht. Die Gäste haben bereits im Pokal mit 3:1 Toren in Schönwald gewonnen und überraschten zuletzt gegen Nollingen mit einem 5:2-Erfolg nach einem 0:2-Pausenrückstand. Zudem punkteten sie gegen Göhrwihl (2:2) und Grüningen (3:3). Im Kampf um den Klassenerhalt sind beide Teams in der Pflicht. Schönwald versucht, an die gute zweite Hälfte aus dem Spiel gegen Titisee anzuknüpfen. Die 2:29-Gegentore in den vergangenen vier verlorenen Partien zeigen indes die Schwachstelle des Aufsteigers auf.

