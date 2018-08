von Julian Singler

Fußball-Bezirksliga: FC Hochemmingen – FV Marbach 1:3 (1:2). Die neue Bezirksliga-Saison startete am Freitagabend mit der Partie eines Titelanwärters gegen einen Geheimfavoriten. Hochemmingen, in der vergangenen Spielzeit Zweiter hinter Meister Geisingen, unterlag vor eigener Kulisse dem letztjährigen Aufsteiger aus Marbach. Durchaus eine kleine Überraschung.

Die Anfangsphase verlief ausgeglichen. Knapp 300 Zuschauer sorgten für eine tolle Kulisse. Stefan Henseleit (8.) traf früh zur Führung der Auswärtsmannschaft. Diese schien zu beflügeln. Je länger das Spiel dauerte, desto zwingender wurden die Gäste. Der FV Marbach investierte mehr und war fortan überlegen. Trotzdem glich Hochemmingen zunächst aus. Pascal Heinig (20.) stellte auf 1:1. Noch vor dem Pausenpfiff besorgte Manuel Tränkle (42.) die abermalige Führung der Marbacher.

Im zweiten Abschnitt hatte der Gast weiterhin mehr vom Spiel und die besseren Torszenen. Marbach hielt körperlich gut dagegen und beschäftigte den amtierenden Vizemeister nahezu pausenlos. Marco Effingers (74.) Treffer zum 1:3 war die endgültige Entscheidung. Die Elf von FV-Trainer Michael Henseleit ließ sich den Auswärtsdreier zum Auftakt nicht mehr nehmen. Tore: 0:1 (8.) Henseleit, 1:1 (20.) Heinig, 1:2 (42.) Tränkle, 1:3 (74.) Effinger. Zuschauer: 300. Schiedsrichter: Valeri Baidin (Königsfeld).

Trainerstimmen

Mario Maus (FC Hochemmingen): "Bei uns hat alles gefehlt. Die Leidenschaft auf dem Platz, der Zusammenhalt untereinander und die kämpferischen Eigenschaften. Nach der guten letzten Saison war es vielleicht ein guter Dämpfer am ersten Spieltag. Jeder muss in jedem Spiel Gas geben, nichts geht von allein. Die Auftaktniederlage war ein Weckruf an alle. Der Sieg für Marbach geht absolut in Ordnung. In der zweiten Halbzeit hatten wir nicht eine Torchance."

Michael Henseleit (FV Marbach): "Vergangens Jahr haben wir gegen Hochemmingen zweimal 0:5 verloren. Wir sind mit großer Vorfreude in dieses Spiel gegangen, denn das Eröffnungsspiel bestreiten zu dürfen, ist eine tolle Sache. Wir wollten frech mitspielen und den Weg nach vorn suchen. Taktisch war die Mannschaft gut auf den Gegner eingestellt. Ich bin überglücklich, dass alle drei Stürmer getroffen haben, weiß aber auch, dass Hochemmingen trotzdem nicht unser Maßstab sein wird. Sie werden ihren Weg machen."

