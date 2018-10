von SK

Frauenfußball, Südbadischer Pokal, 1. Hauptrunde: FV Marbach – FC Grüningen 4:1 (2:0). Im Pokalderby vor 200 Zuschauern siegten die Gastgeberinnen dank ihrer guten Chancenverwertung am Ende klar. „Marbach hat verdient gewonnen. Unsere Taktik ging aufgrund der zwei schnellen Gegentore nicht auf“, sagt Grüningens Trainer Mathias Limberger. „Es war ein gutes Pokalspiel und wir haben es taktisch clever gemacht“, freute sich Marbachs Coach Holger Rohde. Gleich mit dem ersten Schuss traf Linda Ganter aus 28 Metern zum 1:0 (5.) in den Winkel. Kurze Zeit später erhöhte Madeline Baschnagel trickreich auf 2:0 (10.). Bis zur Pause wurde es ein ausgeglichenes Match. Mit zwei Glanztaten gegen Franziska Fuchs (36.) und im Nachfassen gegen Anna Manger (37.) verhinderte Marbachs Torhüterin Luzia Burgbacher den Anschlusstreffer. In der 66. Minute erhöhte Baschnagel auf 3:0, als sie Gästetorhüterin Annika Karim umspielte. Grüningen gab nicht auf und nach einem Heber von Manger drückte Eveline Freitag den Ball zum 3:1 über die Linie (84.). In der letzten Minute war Ramona Tränkle auf dem Weg zum vierten Tor. Sie umkurvte die Torfrau, wurde aber von den Beinen geholt. Die gefoulte Spielerin verwandelte den Strafstoß zum 4:1-Endstand (90.).

FV Tennenbronn – FC Hausen im Wiesental 1:3 (1:2). Der Bezirksligist ging früh in Führung (3.). Nadine Wetzel (15.) und Jessica Jäckle (30.) drehten die Partie. Wetzel sorgte in der 66. Minute für den 1:3-Endstand.

FC Wittlingen – Sportfreunde Neukirch 5:2 (4:1). Die Partie war bereits vor der Halbzeitpause entschieden. Lea Neumann verkürzte zwischenzeitlich auf 2:1 (33.). In der 47. Minute gelang Neumann das 4:2, ehe Wittlingen in der 76. Minute das 5:2 nachlegte.

Landesliga Frauen: SV Niederhof – FC Schönwald 9:0 (2:0). Das Ergebnis sagt alles über den Spielverlauf aus. Aufsteiger Schönwald war gegen Niederhof chancenlos.

