von SK

Fußball-Landesliga: FC Löffingen – FC Neustadt 4:1 (1:0). (wm) Das mit Spannung erwartete Derby endete mit einem klaren Sieg der Gastgeber. Die Gäste standen aufgrund der Tabellensituation mehr unter Druck und das war ihnen in einigen Situationen anzumerken.

Löffingen suchte von Beginn an den Weg nach vorne. Gaudig (2.) scheiterte aus spitzem Winkel. Kopp (7.) und Hoheisel (9.) hatten weitere Möglichkeiten. In Minute 13 verhinderte Kiefer im Neustädter Tor mit starkem Reflex den Rückstand und drückte einen Kopfball von Gaudig über die Latte. Beim ersten Ausflug in Richtung Löffinger scheitere Samma (25.) an Torhüter Osek. Im Gegenzug markierte Hoheisel die Führung für die Löffinger. Kiefer hielt einen Schuss von Gaudig nicht fest und Hoheisel staubte ab.

Nach der Löffinger Führung versuchten die Gäste, mehr Druck aufzubauen. Neustadts Fischer (35.) hatte bei einem Konter den Ausgleich auf dem Fuß, den Osek verhinderte. Eine Minute später scheiterten auf der anderen Seite Hoheisel an Kiefer und Schuler, der vorbei köpfte.

Nach dem Seitenwechsel arbeiteten sich die Neustädter mehrfach in den Löffinger Strafraum durch, bissen sich aber an der gut eingestellten Abwehr die Zähne aus. Die Vorentscheidung fiel in Minute 65, als Weißenberger nach schönem Doppelpass und auf Vorlage von Gaudig zum 2:0 einschoss. Neustadt warf nun alles nach vorne und Löffingen konterte. Samma (72.) scheiterte erneut an Osek. Die endgültige Entscheidung fiel mit dem 3:0. Gaudig (76.) traf nach einer starken Einzelleistung von Hoheisel über die linke Seite. Bei Neustadt gelang Tobias Gutscher (82.) der Anschlusstreffer zum 3:1, doch der eingewechselte Adolf Scherer stellte mit dem 4:1 den alten Abstand wieder her. Tore: 1:0 (26.) Hoheisel, 2:0 (66.) Weißenberger, 3:0 (76.) Gaudig, 3:1 (82.) Gutscher, 4:1 (88.) Scherer; SR: Julian Gumz (Worblingen); ZS: 250.

FC Löffingen: Osek, Schwirtz, Hofmann, Hirschbolz, Kaufmann, Gaudig, Schuler, Isele (73. Scherer), Benz, Kopp (59. Weißenberger), Hoheisel (82. Sidi-Yacoub).

FC Neustadt: Kiefer, Gutscher, Waldvogel, Heitzmann, Mundinger, Bruhn, Tritschler (66. Feger), Gibba (37. Weerakkody), Eckert, Fischer, Samma.

