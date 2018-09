Fußball-Kreisliga A, Staffel 2: Mit dem schwer erkämpften 3:2-Heimsieg gegen Gündelwangen eroberte der SSC Donaueschingen die Tabellenspitze. „Wir mussten bisher jeden unserer elf Punkte hart erkämpfen. Spielerisch sind wir noch längst nicht auf dem Niveau der vergangenen Saison. Daher bin ich mit den elf Zählern, nicht aber mit den Leistungen zufrieden“, sagt Trainer Thomas Minzer. Für ihn stellt die Tabellenführung nur eine Momentaufnahme dar, da nicht alle Teams die gleiche Anzahl an Spielen haben und der Vorsprung auf Platz sieben nur zwei Punkte beträgt. Aktuell sei die Elf sehr effektiv bei der Chancenauswertung, so auch gegen Gündelwangen.

Durch das 1:1 auf eigenem Platz gegen Schlusslicht Oberbaldingen verpasste der SV Öfingen den möglichen Sprung auf Rang eins. „Wir haben den Gegner keinesfalls unterschätzt, zumal ich bereits im Vorfeld gewarnt hatte. Oberbaldingen war lange Zeit viel aggressiver, während wir nervös spielten, wozu es nach unserem bisherigen Abschneiden überhaupt keinen Grund gab“, resümiert Trainer Jörg Kienast. Der Ausgleich der Öfinger fiel sogar erst in der zweiten Minute der Nachspielzeit. „Wir haben die letzten zehn Minuten sehr druckvoll gespielt, sodass sich der Treffer abzeichnete. Dennoch wollten wir natürlich mehr. Vielleicht hat die gute Zuschauerkulisse einige Spieler etwas gehemmt“, ergänzt Kienast.

Für den TuS Oberbaldingen war es der zweite Saisonpunkt. „Was die Chancen betrifft, waren wir die klar bessere Mannschaft. Öfingen hatte zwar mehr Ballbesitz, aber wenn wir das 2:0 erzielen, gehen wir mit drei Punkten vom Platz. Langsam kommen wir in Fahrt, wobei es sich auszahlt, dass ich zum zweiten Mal in Folge nahezu die gleiche Formation auf den Platz schicken könnte“, bilanziert TuS-Trainer Marcel Schmelzer. Er hat das Gefühl, dass seine Elf nun ganz knapp vor dem ersten Saisonsieg steht, zumal die Automatismen klappen und weitere Akteure aus dem Urlaub zurückerwartet werden.

Der FC Pfohren ließ dem 4:1-Heimsieg gegen die diesmal spielfreie SG Riedöschingen einen 7:2-Sieg in Löffingen folgen. „Das Ergebnis ist sicherlich etwas zu hoch ausgefallen. Wir hatten vor der Pause Glück bei einem Lattentreffer der Gastgeber. Mit dem Doppelschlag zum 4:1 und der Dezimierung der Gastgeber war dann nahezu jeder Schuss ein Treffer“, sagt Pfohrens Coach Dominic Häring. Er hofft, dass seine Elf jetzt den richtigen Schwung gefunden hat. „Wenn wir an den kommenden Spieltagen an die zuletzt zweimal gezeigten Leistungen anknüpfen, ist mit uns zu rechnen. Allerdings haben wir in den Partien noch zu viele Phasen, in denen wir unkonzentriert agieren. Diese gilt es schnell abzustellen“, fügt Häring an.

Für Stefan Löffler, Trainer des FC Löffingen II, erwischte seine Elf gegen Pfohren einen ganz schlechten Tag. „Wir werden das Spiel auswerten, aber auch nicht dramatisieren. Eine ähnliche Partie hatten wir auch in der vergangenen Saison schon mal. Wenn wir die richtigen Lehren ziehen und die Köpfe wieder hochnehmen, stecken wir dieses Spiel weg“, hofft Löffler. Für ihn hat seine Mannschaft „sieben Geschenke auf einmal verteilt“. Schon am Freitagabend bestehe beim Spiel in Eisenbach die Chance, sich wieder von einer besseren Seite zu zeigen.

Der zuletzt ganz schwachen Leistung in Grafenhausen (0:4) ließ der SV Aasen jetzt einen 3:0-Erfolg beim TuS Bonndorf II folgen. „In Grafenhausen waren wir unterirdisch schlecht. Ich hatte von der Mannschaft eine Reaktion erwartet und die hat sie auch gezeigt. Schon nach der 2:0-Führung war ich mir sicher, dass für uns an diesem Tag nichts mehr anbrennt“, resümiert Trainer Axel Schweizer. Für Aasen war es der zweite Saisonsieg. Die Elf hat bisher immer hoch gewonnen oder hoch verloren. „Offenbar gibt es keine knappen Spiele mit Aasener Beteiligung“, schmunzelte Schweizer. Er sieht in seiner Mannschaft noch etliche Baustellen, allen voran die Chancenverwertung. Schweizer: „Wir müssen uns mehr für den Aufwand belohnen.“

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein