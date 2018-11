von SK

Fußball-Landesliga: FC 08 Villingen II – FC Löffingen 0:1 (0:1). (olg) Es bleibt dabei: Löffingen kommt gern in den Friedengrund und hat nun im vierten Jahr in Folge hier nicht mehr verloren. Die Elf holte zehn von zwölf möglichen Punkten. Es war ein Derby mit wenigen Torschüssen und wenigen Tormöglichkeiten.

Beide Teams präsentierten sich vor der Pause spielstark und auch kämpferisch voll auf der Höhe. Sie neutralisierten sich weitestgehend. Was den Gastgebern fehlte, war ein druckvolles Angriffsspiel. Es gab keine durchdachten Angriffe und letztlich keine Durchschlagskraft. Auf Löffinger Seite war klar, dass das Augenmerk auf der Defensivarbeit liegen würde. Keinen Treffer kassieren und die Nullachter in Schach halten.

Daher agierten beide Teams sehr kontrolliert. Es ergaben sich kaum Strafraumszenen in den ersten 45 Minuten. Und wenn aus dem Spiel heraus nichts passiert, hätten es Standards wie Ecken oder Freistöße richten müssen – Fehlanzeige. Umso überraschender, dass vor der Pause doch der erste Treffer fiel. Es sollte gleichzeitig das Tor des Tages sein. Bezeichnend: Aus einem ruhenden Ball. Kevin Hoheisel, der beim 2:2 im Vorjahr beide Löffinger Treffer erzielte, schlug in der 39. Minute den Ball halbhoch in Richtung Fünfmeterraum. Kim Hirschbolz lief in den Ball hinein und köpfte ihn unhaltbar zum 0:1 ein. Erstmals nach 525 Minuten ohne Gegentor hatte es im 08-Kasten wieder eingeschlagen.

Zur zweiten Halbzeit versuchte ein unzufriedener Villinger Trainer, mit drei Auswechslungen für frischen Wind zu sorgen. Mehr als ein gefährlicher Distanzschuss von Teyfik Ceylan (55.) sprang nicht heraus. So wurde die Partie kampfbetonter. Löffingen kassierte für Marco Schwiertz eine Ampelkarte (68.) und musste die letzten rund 25 Minuten in Unterzahl den Vorsprung über die Zeit retten. Jetzt fiel noch mehr auf, dass Villingen die zündenden Ideen fehlten. Einzig Tijan Jallow (73.) prüfte Torhüter Dominik Osek mit einem Flachschuss. In der 84. Minute lenkte Torhüter Jonas Huchler einen Schuss von Hoheisel gerade noch um den Pfosten. Tor: 0:1 Kim Hirschbolz (39.); Bes. Vork.: Gelb-Rote Karte Marco Schwirtz (Löffingen/68.); SR: Felix Ehing (Engen); ZS: 60.

FC 08 Villingen II: Huchler, Ceylan, Wagner (46. Jallow), Rief, Fabio Chiurazzi, Campisciano, Zölle (67. Bak), Morreale, Passarella, Jerhof (46. Cakici), Crudo (46. Sarr).

FC Löffingen: Osek, Schwirtz, Fuß, Hofmann, Hirschbolz, Gaudig (72. Zimoch), Schuler, Benz, Kopp (92. Willmann), Hoheisel (85. Scherer), Bürer.

Trainerstimmen:

Marcel Yahyaijan (FC 08 Villingen II): "Dies war unser bisher schwächstes Saisonspiel. Die Einstellung, die uns sonst immer auszeichnet, habe ich bei einigen Spielern sehr vermisst. Die erste Halbzeit haben wir ganz klar verschenkt. In der zweiten Hälfte haben wir zu wenig aus dem Spiel für uns herausgeholt. Positiv war für mich lediglich der Einsatz und Wille der erfahrenen Spieler im Team."

Uli Bärmann (FC Löffingen): "Mit dem Ergebnis bin ich natürlich zufrieden. Wir haben eine ordentliche Leistung abgerufen. Wie wir gespielt haben, war zufriedenstellend. Defensiv standen wir gut und haben kaum etwas zugelassen. Man hat gesehen, dass bei zwei guten Teams kleine Nuancen entscheidend sind und wir letztlich glücklich gewonnen haben. Schade war für uns natürlich der Platzverweis."

