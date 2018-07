von SK

Fußball-Kreisliga A: (daz) In den vergangenen Jahren sorgten die Staffeleinteilungen der Mannschaften in den Kreisligen A 1 und A 2 bei einigen Vereinen immer wieder für Verstimmungen. Um ein Gleichgewicht zu schaffen, mussten oftmals Vereine entgegen der geografischen Kriterien und den eigenen Wünschen in eine andere Staffel wechseln. Derbys und entsprechende Zuschauereinnahmen gingen verloren und auch teilweise weitere Reisen sorgten für Verstimmungen. Im Sommer 2018 ist alles anders. Die 30 Mannschaften lassen sich problemlos zu je 15 Vereinen in bedien Ligen einordnenstufen. Somit wird auch es beim Bezirkstag am 14. Juli im Peterzell wohl auch keinerlei Diskussionen geben.

Aus der Kreisliga A 1 haben sich der FC Fischbach und der FC Weilersbach (beide Bezirksliga) sowie der FC Peterzell, FC Triberg, SG Buchenberg/Neuhausen und SV Nußbach (alle Kreisliga B) verabschiedet. Zu den verbleibenden Teams aus der Saison 2017/18 gesellen sich der FC Dauchingen, der SV Überauchen und der FC Brigachtal (alle Bezirksliga) sowie der SV Niedereschach und der FC Pfaffenweiler II (beide Kreisliga B) hinzu. Das ergibt die vom Bezirksverband gewünschte Sollstärke von 15 Mannschaften.

In der Kreisliga A 2 fehlen zukünftig der FC Bräunlingen (Bezirksliga), FC Bad Dürrheim II, FC Neustadt II, SV Göschweiler und der FC Hüfingen (alle Kreisliga B). Sie werden durch die SG Riedöschingen/Hondingen (Bezirksliga), SG Kirchen-Hausen, SV Aasen und den TuS Bonndorf II (alle Kreisliga B) ersetzt. Auch hier wird ganz den geografischen Gegebenheiten entsprechend die Sollstärke von 15 Mannschaften erreicht.

Für die kommende Saison 2018/19 zeichnet sich indes nochmals ein vermehrter Abstieg ab, da beide Staffeln erneut, diesmal auf 14 Mannschaften, reduziert werden. Das wurde bereits vor drei Jahren beschlossen, um ein Aussterben der B-Ligen zu verhindern und dort den Wettkampfcharakter zu wahren.

Verabschiedet und beschlossen wird die Ligeneinteilung in den beiden Staffeln beim Bezirkstag am kommenden Samstag in Peterzell. Bei der sich abzeichnenden leichten Einteilung dürfte es daher keine Diskussionen geben und alle Wünsche erfüllt sein.

