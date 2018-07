von SK

Fußball-Landesliga: (daz) Noch ist der neue Spielplan für die Landesliga, Staffel 3, mit dem Attribut vorläufig versehen, doch die Vergangenheit hat gezeigt, dass aus dem vorläufig schnell ein endgültig wird. Ein offizielles Eröffnungsspiel gibt es bisher nicht und so starten zwölf der 17 Mannschaften am Samstag, 4. August, in die neue Punktspielrunde. Sechs weitere folgen am Sonntag, 5. August. Eine Woche länger Zeit zur Vorbereitung hat der FC Löffingen, der aufgrund der ungeraden Ligastärke am ersten Spieltag ohne Einsatz bleibt.

Gleich zwei Schwarzwälder Derbys stehen am ersten Spieltag an. Vizemeister FC 08 Villingen spielt gegen die DJK Donaueschingen und Aufsteiger SV Geisingen empfängt den FC Schonach. Derbys wird es in dieser Saison an nahezu allen Spieltagen geben, denn erstmals seit vielen Jahren sind wieder acht Teams aus dem Bezirksverband Schwarzwald in der Liga vertreten und haben das jahrelange Ungleichgewicht zu den Teams aus dem Bereich Bodensee/Hegau mit 8:9 nahezu ausgeglichen.

Mit einem Heimspiel gegen Markdorf startet der FC Furtwangen. Verbandsliga-Absteiger FC Neustadt muss zunächst zum VfR Stockach reisen. Der ebenfalls aus der Verbandsliga gekommene FC Bad Dürrheim gastiert zunächst bei der Spvgg. F.A.L. in Frickingen.

Mit der Partie FC Neustadt gegen SV Geisingen steht am zweiten Spieltag, 11./12. August, nur ein Schwarzwälder Derby auf dem Spielplan. Während der FC 08 Villingen II beim Verbandsliga-Absteiger FC Singen spielt, muss der FC Furtwangen zur SG Dettingen-Dingelsdorf reisen. Der FC Bad Dürrheim feiert seine Heimspielpremiere gegen den VfR Stockach. Der FC Löffingen steigt mit einem Heimspiel gegen den FC Hilzingen ein und der FC Schonach darf sich auf den FV Walbertsweiler-Rengetsweiler freuen. Die DJK Donaueschingen ist am zweiten Landesliga-Wochenende spielfrei.

Unter der Woche gibt es im Kalenderjahr 2018 nur am Donnerstag, 1. November (Allerheiligen), einen kompletten Spieltag. Nach dem 19. Spieltag, am 1./2. Dezember, verabschieden sich die Teams in die Winterpause, die am 9./10. März 2019 endet. Im Frühjahr wird es am Mittwoch, 1. Mai, sowie am Donnerstag, 30. Mai, Spieltage unter der Woche geben. Die Landesliga-Saison 2018/19 endet mit dem 34. Spieltag am 1. Juni. Der letzte Spieltag ist ohne Schwarzwälder Derbys, spielfrei ist der FC 08 Villingen II.

