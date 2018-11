von SK

Fußball-Landesliga: (daz) Enrique Blanco, Trainer des FC Bad Dürrheim, tippt den 15. Spieltag in der Landesliga.

FC 08 Villingen II – SV Denkingen. "Im Spiel Spitzenreiter gegen Tabellenzweiter hat Villingen die stärkere Elf mit technisch gut ausgebildeten Spielern. Villingen gewinnt 2:0."

FC Löffingen – FC Bad Dürrheim. "Wir haben gegen Neustadt gesehen, dass es mit halber Kraft nicht geht. Wenn wir uns wieder auf die Spielweise der Partien zuvor besinnen, werden wir etwas Zählbares holen. Wir wissen jedoch auch um die Löffinger Stärke."

FC Singen – SV Geisingen. "In Geisingen wird gute Arbeit geleistet. Ich würde mich für Geisingen freuen, wenn es mit einem Auswärtssieg klappt und tippe 0:1."

FC Neustadt – FC Überlingen. "Wir haben am Donnerstag schmerzlich bei unserer 0:3-Niederlage gesehen, was Neustadt kann. Knüpft Neustadt an diese Leistung daran an, sollte ein 2:1-Erfolg möglich sein."

DJK Donaueschingen – FV Walberstweiler-Rengetsweiler. "Donaueschingen hat einen Lauf und eine gute Mannschaft. Die Gäste leiden darunter, dass sich im Sommer einige Stammspieler verabschiedet haben. Mein Tipp: 3:2."

SC Markdorf – VfR Stockach. "Markdorf ist nicht mehr mit der Elf der vergangenen zwei Jahre zu vergleichen. Legen sie im Winter personell nicht nach, werden sie in große Schwierigkeiten kommen. Ich tippe 0:3."

SG Dettingen-Dingelsdorf – Spvgg. F.A.L. "Dettingen arbeitet 90 Minuten sehr gut gegen den Ball. Obwohl F.A.L. mit einem Erfolgserlebnis kommt, tippe ich 3:1."

FC Schonach – FC Hilzingen. "Schonach hat einen Lauf und ist verletzungsfrei immer zu beachten. Hilzingen kommt über den Kampf. Schonach wird nachlegen und gewinnt 3:0."

