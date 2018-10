von Holger Rohde

Frauenfußball-Landesliga: FC Schönwald – FV Marbach 0:7 (0:2). (olg) Die Marbacherinnen kamen im Schwarzwald-Derby zu einem deutlichen Auswärtssieg. Das 0:1 erzielte Ramona Tränkle in der 12. Minute mit einem platzierten Schuss. Valeria Chiarelli erhöhte mit einem Lupfer über FCS-Torfrau Vanessa Fehrenbach zum 0:2 (20.). Schönwald hatte zwei, drei gefährliche Abschlüsse vor der Pause, um zum Anschluss zu kommen.

Nach dem Wechsel war es für die läuferisch und spielerisch klar überlegenen Gäste eine deutliche Angelegenheit: Tränkle legte erst das 0:3 nach mit einem 25-Meter-Flachschuss (61.), dann erhöhte Chiarelli auf 0:4 (66.). Die Schlussphase gehörte Judith Jakob: Nach zuvor zwei Vorlagen gelang ihr ein lupenreiner Hattrick. Erst traf sie per Außenrist zum 0:5 (72.), dann erneut mit dem Außenrist zum 0:6 (80.) und in der 87. Minute versenkte sie einen Freistoß aus gut 25 Metern von der Außenbahn zum 0:7 in den Winkel.

Schönwalds Trainer Siegfried Burger meinte nach der Partie: „Wir haben um ein, zwei Tore zu hoch verloren, weil unsere Torhüterin aufgrund einer Fingerverletzung bei zwei Treffern nicht eingreifen konnte. Marbach war aber klar besser." Gäste-Trainer Holger Rohde zeigte sich sehr zufrieden. „Gegen einen tief stehenden Gegner haben wir es spielerisch vor allem in der zweiten Halbzeit sehr gut gelöst und uns mit hohem Tempo zahlreiche Chancen erspielt, um noch zwei, drei Treffer mehr zu machen.“

FC Uhldingen – FC Grüningen 2:4 (1:3). Einen wichtigen Sieg gegen den offensiv starken Aufsteiger landeten die Grüningerinnen. Entsprechend freute sich FCG-Trainer Mathias Limberger: „Wir haben verdient gewonnen. Wichtig war die frühe 2:0-Führung.“

Grüningen überzeugte vor allem durch seine gefährlichen Standards und kam zu zwei Treffern nach Ecken. Beim schnellen 0:1 in der 9. Spielminute traf Denise Anders aus der Drehung. Kurze Zeit später legte sie ihren Doppelpack zum 0:2 nach, im Anschluss an einen Eckball von Raffaela Stietz (22.). Beim 0:3 in der 38. Minute war wieder ein Eckball der Ausgangspunkt. Franziska Fuchs war mit dem Kopf zur Stelle. Die Gastgeberinnen verkürzten vor der Pause auf 1:3 (43.).

In der zweiten Halbzeit passierte rund 30 Minuten nichts, ehe Raffaela Stietz mit dem 4:1 für die Vorentscheidung sorgte. In der 88. Minuten gelang den Gastgebern durch das 2:4 noch Ergebniskosmetik.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein