Fußball-Landesliga: DJK Donaueschingen – FC Bad Dürrheim (Sonntag, 15 Uhr). (daz) Die Paarung verspricht ein kleines Fußballfest. Beide Teams zählen zu den Besten im Bezirk, sind mit jeweils 13 Punkten nahezu Tabellennachbarn und haben Ambitionen, in der Liga ganz oben mitzuspielen. Eine gute Zuschauerkulisse könnte dem Top-Spiel des neunten Spieltags den passenden Rahmen geben.

Die gesamte Saison treffen die Donaueschinger auf Mannschaften, die am Spieltag zuvor spielfrei waren. „Ich kann nicht sagen, ob das ein Vor- oder Nachteil ist. In jedem Fall haben unsere Gegner immer die Chance, sich 14 Tage auf uns vorzubereiten, uns zu studieren und einige Verletzungen auszukurieren“, sagt DJK-Trainer Tim Heine. Er bescheinigt dem Gegner aus der Kurstadt trotz des großen personellen Umbruchs viel Erfahrung und Qualität. „Bad Dürrheim hat in jedem Mannschaftsteil Spieler, die eine Partie allein entscheiden können. Wir wissen, dass wir ein nahezu fehlerfreies Spiel hinlegen müssen, um da zu bestehen“, betont Heine. Für seine Elf ist die Begegnung der Auftakt zu einer Englischen Woche, der am Mittwoch die Achtelfinalpartie im Verbandspokal in Emmendingen folgt.

Was eine mögliche Startformation betrifft, hält sich Heine zurück. Der Coach lässt nur durchblicken, dass Benedikt Ganter nach seiner Verletzung wieder auf dem Sprung in die erste Elf sei und ein Einsatz von Raphael Künstler wohl noch zu früh kommt. Hendrik Hölzenbein musste wegen seines Studiums einige Trainingseinheiten auslassen und ist zudem angeschlagen. Denkbar ist hingegen, dass Stephan Ohnmacht wieder in die Startelf rückt. Alles andere bleibt bei den Allmendshofenern intern, um zumindest ein kleines Überraschungsmoment auf ihrer Seite zu haben.

Wie Heine gibt sich Bad Dürrheims Trainer Enrique Blanco vor dem Derby in taktischen und personellen Fragen ungewohnt zugeknöpft. „Ich habe nicht nur eine Start-Elf, sondern einen großen Kader. Die Spieler entscheiden allein mit ihren Trainingsleistungen, wer beginnt“, betont Blanco. Der angeschlagene Selim Altinsoy wird wohl eher nicht spielen. Blanco hat die vergangenen zwei spielfreien Wochen genutzt, um weiterhin an der Feinabstimmung zu feilen. „Ich glaube nicht, dass wir aus dem Rhythmus gekommen sind. Wir haben an den Laufwegen und an den zweiten Bällen gearbeitet. Was meine Spieler gezeigt haben, war schon sehr beeindruckend“, lobt Blanco. Nun gelte es, die Fortschritte weiterhin zu zeigen. Bad Dürrheim ist neben Spitzenreiter Überlingen die einzige Elf, die in der Liga noch ungeschlagen ist. Blanco: „Das ist für uns eine zusätzliche Motivation, auch in Donaueschingen etwas Zählbares mitzunehmen.“

Beim Gegner schätzt der Bad Dürrheimer Coach die gute Entwicklung der vergangenen Jahre: „Das ist eine eingespielte Mannschaft, die nochmals verstärkt wurde und einen engagierten Trainer hat. Da kommt viel Qualität auf uns zu und wir müssen diszipliniert agieren, um dort zu bestehen.“

