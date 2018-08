von Holger Rohde

Fußball-Landesliga: FC 08 Villingen U23 – DJK Donaueschingen 4:0 (1:0). Starker Saisonauftakt des Vizemeisters im Schwarzwald-Derby: Die Villinger Reserve setzte runderneuert ein dickes Ausrufezeichen gegen die Allmendshofener.

Beide Mannschaften zeigten über die 90 Minuten ein sehr gutes und kurzweiliges Spiel mit vielen Offensivaktionen. Dabei wäre die Partie vielleicht anders gelaufen, wenn Stephan Ohnmacht für Donaueschingen nach rund 50 Sekunden per Flachschuss zum 0:1 getroffen hätte. Allerdings parierte FC 08-Torhüter Marcel Bender mit dem Fuß glänzend. In der Folge ging es hin und her. In der 12. Minute hatte Max Schneider für die Gäste zweimal die Chance zur Führung. Erst klärte die Abwehr, dann wieder Bender mit dem Fuß den zweiten Versuch.

Und was zeigten die Hausherren im Angriff? Es dauerte weit über 20 Minuten, dann kamen auch die Nullachter ins Rollen. Sebastian Rief, einer von sieben Neuzugängen, die bei den kleinen Nullachtern zum Einsatz kamen, setzte einen Freistoß nur knapp am Tor vorbei (24.). Dafür hätte im Gegenzug Stephan Ohnmacht das 0:1 erzielen können, seine Direktabnahme verfehlte jedoch das Ziel knapp. So richtig auf Touren kamen die VIllinger nach der Trinkpause bei extremen Hitzetemperaturen. Erst verpasste Tijan Jallow (31.) das DJK-Tor. In der 38. Minute parierte Gästekeeper Sebastian Neininger einen Jallow-Schuss zur Ecke. 180 Sekunden später jedoch platzte in dieser Drangphase der Knoten: Marcel Jerhof zog aus 25 Metern kernig ab. Damit überlistete er Neininger, über den sich der Ball unhaltbar ins Lattenkreuz senkte – 1:0 für Villingen in der 41. Minute.

Mit der Führung im Rücken agierte der FC 08 nach der Halbzeit konzentriert, selbstbewusst und druckvoll. Tijan Jallow kam an den Ball, wurde aber kurz vor dem Sechzehner festgehalten. Den fälligen Freistoß versenkte Maurice Dresel an der Strafraumgrenze mit einem pfiffigen Aufsetzer über die Hand von Neininger genau zum 2:0 (49.). Eine frühe Vorentscheidung? Ja, weil die U23 sofort nachsetzte und die Entscheidung suchte. Manuel Passarella setzte sich im Mittelfeld kraftvoll durch und setzte zu einem Tempodribbling an. Daraus entstand ein Torabschluss, den Neininger nicht festhalten konnte. FC 08-Torjäger Fabio Chiurazzi war zur Stelle und schob lässig zum 3:0 (56.) ein.

Die Partie war gelaufen. Villingen stand in der Abwehr kompakt. Die Gäste fanden weder Kraft noch Mittel, um bei der Hitze noch mal heranzukommen. Jallow sorgte in der 70. Minute mit dem 4:0 für den Endstand. Dabei vollendete er einen langen Ball in die lange Ecke. In der restlichen Spielzeit verwalteten die Hausherren den Vorsprung und die DJK war froh, nicht noch weitere Treffer kassiert zu haben. Allerdings mussten sich die Allmendshofener an die eigene Nase fassen: Es war mehr drin im Derby, doch dazu hätte der 99-Tore-Angriff der letzten Runde seine Chancen besser verwerten müssen. Tore: 1:0 Marcel Jerhof (41.), 2:0 Maurice Dresel (49.), 3:0 Fabio Chiurazzi (55.), 4:0 Tijan Jallow (70.). SR: Tim Walter (Schwanau). ZS: 200

FC 08 Villingen U23: Bender, Wagner, Rief, Fabio Chiurazzi (80. Schulze), Sarr, Zölle, Jallow (74. Heini), Passarella, Dresel (66. Cakici), Jerhof, Crudo (57. Cil).

DJK Donaueschingen: Neininger, Beha, Limberger, Kleinhans (67. Köpfler), Schneider, Schorpp (83. Künstler), Albicker, Ohnmacht, Sauter (74. Marc Mayer), Erndle (62. Hölzenbein), Tritschler

Trainerstimmen Marcel Yahyaijan (FC 08 Villingen II): "Über 90 Minuten war der Sieg verdient. Nach gut einer Viertelstunde haben wir das Spiel klar bestimmt und hatten reihenweise Chancn. Insgesamt haben mit A-Jugendspieler Heini sieben neue Akteure gespielt, aber es hat gut geklappt. Wir waren gut vorbereitet auf Donaueschingen. Meine Jungs haben den vorgegeben Matchplan gut umgesetzt und insgesamt eine sehr gute Leistung abgeliefert." Tim Heine (DJK Donaueschingen): "Vor der Pause waren wir ebenbürtig und besaßen sogar die besseren Chancen. Aber bei den Gegentoren haben wir uns zu viele Fehler erlaubt. Der Villinger Sieg war verdient, da gibt es keine Diskussion. Allerdings fiel er für mich um zwei Tore zu hoch aus."

