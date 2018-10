von Helmut Junkel

Leichtathletik: (ju) 122 Nachwuchs-Leichtathleten der U 10 bis U 16 aus fünf Vereinen des Kreises Schwarzwald-Baar waren am Samstag im Villinger Hubenloch-Stadion beim Finale der Kreis-Schülerliga am Start. Ausrichter TV Villingen sorgte bei besten Bedingungen und dank guter Unterstützung des Wettkampfbüros von Jutta und Peter Aufderheide sowie den 25 Kampfrichtern und 40 Helfern für einen zügigen Ablauf der Veranstaltung.

Als erfolgreichster Verein ging die LG Baar hervor. In den vier Klassen erkämpfte der TV Villingen beide Mannschaftssiege der U 12, war in den übrigen drei Klassen hinter der LG Baar außerdem zweitbester Verein und verdrängte im Finale der Buben die DJK Villingen noch auf den dritten Rang.

Bei den Mädchen U 10 lag der TV Villingen 27 Punkte hinter der LG Baar (452). Bei den Buben lagen die Gastgeber lediglich zehn Zähler hinter der LG Baar (415). Bei den Schülern U 12 stellte der TV Villingen mit 1026 (w) und 809 (m) vor der LG Baar (962 bzw. 676) beide Sieger. Bei den U 14-Mädchen gewann die LG Baar (809) um 34 Punkte vor dem TV Villingen und DJK Villingen (462). Bei den Buben triumphierte die LG Baar (678) ebenfalls vor dem TV Villingen (463) und DJK Villingen (454). Überlegene Sieger der U 16 wurde die LG Baar bei den Mädels mit 620 Zählern vor dem TV Villingen (329) und TV Furtwangen (251) und bei den Jungs mit 461 vor dem TV Villingen (78).

In den einzelnen Disziplinen der Schülerliga gab es einige herausragende Leistungen. Bei den U 16-Buben war der 14-jährige Emanuel Molleker (LG Baar) der überragende Akteur. Er erwies sich im 100 m-Sprint in 12,23 Sekunden, im Hochsprung mit 1,73 m, Weitsprung mit 5,99 m und im Kugelstoßen mit neuer Bestleistung von 13,67 m als Allround-Talent. Zweitbester der Tageswertung und der M 14 war Toni Ketterer (LG Baar) mit 1,64 m im Hochsprung und 9,60 m im Kugelstoßen. Im Sprint war Fabian Schnekenburger (LG Baar) in 13,40 sek. und im Weitsprung Felix Graf (TV Villingen) mit 4,75 m knapp vor Jakob Egle (LG Baar/alle M 15) Zweitbester.

In der U 14 dominierte der 13-jährige Tobias Richter (LG Baar/LGT Brigachtal). Er blieb im Sprint über 75 m (10,89) als einziger unter elf Sekunden, gefolgt von Eduard Cotofana (11,24) und Alessio All (beide TV Villingen/ 11,37) von der M 12. Richter gewann den Weitsprung (4,48) vor All (4,03) sowie den Ballwurf (37,50 m) vor Tim Schäfer (TV Villingen/M 12) mit 35 m sowie den 800 m-Lauf in 2:46,41 Minuten vor All. Bei den Jungen U 12 lief Daniel Richter (LG Baar/M 10) im 50 m-Sprint in 7,99 sek. die beste Zeit. Im Weitsprung verfehlten Richter (3,99 m) und Paul Unverhau (TV Villingen/M 10) mit 3,92 m knapp die Vier-Meter-Marke.

Bei den U 16 Schülerinnen absolvierte Carina Rothweiler (LG Baar) den Weitsprung (4,64 m), 100 m Sprint (13,48 sek.) und das Kugelstoßen als Beste der W 15. Den 800 m-Lauf gewann Tanja Borchert (TV Furtwangen/ 2:47,72 min). Noch besser als Rothweiler war von der W 14 Jana Kesterke (TV Villingen/13,32 sek) und im Kugelstoßen (8,83 m) vor Alina Ruf (TV Furtwangen/8,63 m).

Stark verbessert stellten sich die Villinger W 14-Mädchen vor. Beste im Hochsprung war Lisa Käfer (1,44) vor Johanna Kalla (1,38). Den Weitsprung gewann Kalla (4,34) vor Käfer (4,31). In der U 14 der Mädchen blieben in den zwei Altersklassen elf Starterinnen im 75 m-Sprint unter zwölf Sekunden. Schnellste war Ivana Rozic (TV Villingen/11,01) vor Lena Hauser (LG Baar/W 12/11,25) und Fabienne Aurélia Dohmen (TV Villingen/12,27). Dohmen gewann mit 4,51 m den Weitsprung vor Shirin Preuß (LG Baar) um fünf Zentimeter. Im Ballwurf wurde sie mit 35 m um fünf Meter von Lucie Heini (TV Villingen/W 12) übertroffen. Im Kugelstoßen kam Paulina Graf (TV Villingen/7,00 m) vor Dohmen (6,35) zum Erfolg. In der Tagesbestzeit von 2:42,31 Minuten meisterte Dohmen den 800 m-Lauf vor Graf (2:46,69) und Hanna Hermann (LG Baar/W 12/2:48,92). Im Hochsprung war Käthe Hindelang (TV Villingen/W 12) mit 1,28 m der Konkurrenz überlegen. Bei den Schülerinnen U 12 zeigte Angeline Streit (TV Villingen/W 11) im 50 m Sprint (7,74 sek) sowie im Weitsprung (4,44 m) starke Leistungen.

Klassenbeste im Dreikampf der Schüler U 10 Schüler waren bei den Mädchen W 9 Lisanne Auer (953 Punkte) vor Julika Wenning (907) und Maya Pusch (836), alle vom TV Villingen. In der W 8 glänzten Antje Srock (696) vor Fiene Reyer (beide TV Villingen/ 645) und Lena Martin (LG Baar/635). Bei den Jungen M 9 gewann Luis Pinto Grangler (LG Baar/803) vor Fabian Schonhardt (TV Furtwangen/761) und David Meitzner (LG Baar/ 697). In der M 8 siegte Dominik Streit (856) vor Jaron Frasch (beide TV Villingen/726) und Lukas Mößner (LG Baar/616).

