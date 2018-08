Fußball-Kreisliga B, Staffel 3: (daz) Mit einem kompletten Spieltag beginnt am Wochenende die Saison in der Kreisliga B 3. Ein absoluter Titelfavorit ist nur schwer auszumachen, zumal für die Kreisliga A-Absteiger der direkte Wiederaufstieg offenbar kein Thema ist.

In erster Linie war es den Personalsorgen geschuldet, dass der FC Neustadt II eine Etage tiefer musste. Ob der sich für das Team von Trainer Oliver Mahler die direkte Rückkehr in die Kreisliga A realisieren lässt, ist fraglich. „Wir haben zwar genügend Spieler, aber die sind nicht immer verfügbar. Wir wollen Spielern aus dem eigenen Nachwuchs die Chance geben, sich zu etablieren“, sagt Neustadts Vizechef Rolf Eckert.

Der SV Göschweiler geht mit Trainer-Rückkehrer Georg Hahn in die neue Saison. „Wir stehen vor einem Neuanfang. Die Mannschaft muss sich erst wieder finden, nachdem es viele personelle Veränderungen gab. Ein sofortiger Wiederaufstieg ist kein Thema“, sagt Hahn, der zunächst nur bis zum Abschluss der Vorrunde als Trainer in Göschweiler zugesagt hat.

Im Jahr 2015 musste der SV Saig die Kreisliga A verlassen und scheiterte zuletzt dreimal knapp am Wiederaufstieg. Im vergangenen Sommer gar erst in den Aufstiegsspielen. Zwei Punkte fehlten zuletzt zu Meister Bonndorf II, wobei Saig seine Stärken ganz klar in der Offensive hat, wie die zuletzt 77 Tore in 20 Spielen unterstreichen. Saig scheint ein heißer Kandidat auf die Spitzenplätze.

Nur durch das schlechtere Torverhältnis verpasste die SG Schluchsee/Feldberg zuletzt die Aufstiegsrunde. Von 20 Punktspielen wurden 15 gewonnen. Die Elf spielte eine ausgeglichene Saison, die Hoffnungen weckt, den dritten Platz diesmal zu verbessern.

Zu den vier Mannschaften, die zuletzt das sportliche Niveau in der Staffel bestimmten, gehört auch der FC Bernau. Danach klaffte bereits ein deutliches Leistungsloch, schließlich hatte Bernau mehr als doppelt so viele Punkte wie der Tabellenfünfte. Seit dem Abstieg 2012 gehören die Bernauer immer zur Spitzengruppe der B 3. Einiges spricht dafür, dass es auch diesmal so sein wird. Bernau war in der Vorsaison die beste Auswärtsmannschaft der Liga.

Der SV Friedenweiler führte zuletzt das Feld der sieben Mannschaften an, die nur zehn Punkte trennten. In der zweiten Tabellenhälfte kann offenbar jeder jeden bezwingen. Hinzu kam, dass alle Teams ab Rang fünf ein negatives Torverhältnis hatten. Das gilt auch für den FC Reiselfingen, zuletzt Tabellensechster. Schlusslicht war Reiselfingen in der Fairnesstabelle mit jeweils drei gelbroten und roten Karten. Nur einen Platzverweis kassierte in der vergangenen Spielzeit der VfB Mettenberg, der aber vier Zähler weniger als Reiselfingen verbuchte. Wie Mettenberg erreichte auch der SV Titisee nur 18 Punkte in 20 Spielen. In Titisee wird in kleinen Schritten gedacht, um wieder einmal ein Stück weiter oben anzuklopfen.

Der SV St. Märgen, 2017 Absteiger aus der Kreisliga A, stürzte auch eine Liga tiefer weiter ab und belegte nur den drittletzten Platz. Die schlechteste Platzierung im vergangenen Jahrzehnt war vor allem zahlreichen Abgängen geschuldet. Ein großer Sprung in der Tabelle ist von St. Märgen wohl nicht zu erwarten.

Schon einige Jahre hat sich der SV St. Blasien im Tabellenkeller eingenistet. Seit der Vizemeisterschaft 2009 kam die Elf kaum noch von den zweistelligen Rängen weg. Eine löchrige Abwehrte kostete das Team zuletzt bessere Platzierungen. Die 70 Gegentreffer der vergangenen Runde waren der schlechteste Wert in der Liga. Mit Ralf Nocke hat ein neuer Trainer übernommen, zudem wurden Spieler reaktiviert

Ein klares Ziel gibt es für den TuS Rötenbach. Die Mannschaft möchte nicht wieder als Schlusslicht der untersten Spielklasse abschließen. Ein Punkt fehlte zuletzt zum Drittletzten. Um voranzukommen, benötigen die Rötenbacher mehr Durchschlagskraft im Angriff. Rötenbach erzielte mit 24 Treffern die wenigsten Tore in der Liga.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein