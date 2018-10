von SK

Fußball-Kreisliga B, Staffel 1: (daz) Durch den 3:0-Erfolg des FC Gütenbach gegen den FC Weiler sind die ersten vier Mannschaften in der Tabelle noch enger zusammengerückt, wobei Gütenbach noch immer ein Spiel weniger ausgetragen hat. Spitzenreiter FC Triberg (19 Punkte) trifft nach der Niederlage bei FKB Villingen auf eigenem Platz auf die SG Buchenberg/Neuhausen (17). Beide Teams spielten in der vergangenen Saison noch in der Kreisliga A. Triberg hat bisher auf eigenem Platz eine blütenweise Weste. Sollte es in dem Duell keinen Sieger geben, könnte der FC Gütenbach (18) davon profitieren. Allerdings hat Gütenbach bei der ambitionierten SG St. Georgen/Peterzell (15) ebenfalls eine schwierige und knifflige Aufgabe zu lösen, denn die SG will sich in der Tabelle ebenfalls weit vorn festbeißen.

Der Tabellenvierte FKB Villingen (17) wird von NK Zagreb (13) geprüft. Schlusslicht Sportfreunde Schönenbach (1) startet gegen den FC Weiler (14) den nächsten Versuch, um den ersten Saisonsieg zu feiern. Offen scheint die Partie FC Mönchweiler (11) gegen FC Unterkirnach (13) zu sein. In einem Spiel zweier Tabellennachbarn empfängt der A.S.C. St. Georgen (4) den SV Nußbach (8).

Kreisliga B, Staffel 2: Spitzenreiter SG Döggingen/Hausen vor Wald (16) kassierte zuletzt eine Heimniederlage gegen die SG Aulfingen. Nun wartet auf die SG Döggingen der FC Hüfingen (11). Beide Teams werden von Brüdern trainiert. Bei der SG Döggingen Javier Invernot und bei Hüfingen David Invernot. Hüfingen punktete zuletzt in Wolterdingen. Der Tabellenzweite, der FC Bad Dürrheim II (15), hat nun die keinesfalls leichte Aufgabe bei der SG Aulfingen/Leipferdingen (13) zu lösen. Auf einen Ausrutscher der zwei Spitzenmannschaften hofft der FC Wolterdingen (14), der beim SV Geisingen II (13) antrifft. Auch diese Partie erscheint offen.

Die punktgleichen SV Mundelfingen (13) und SG Unadingen/Dittishausen (13) haben bei den knappen Abständen in der Tabelle den Blick nach oben gerichtet. Dagegen ist die Partie TuS Blumberg (6) gegen den FC Grüningen (3) ein Kellerduell. Spielfrei schaut der SV Ewattingen (11) zu, wie sich die Konkurrenten schlagen.

Kreisliga B, Staffel 3: Der zehnte Spieltag bietet drei Partien am Samstag und drei am Sonntag. Am Samstag versucht Tabellenführer SG Schluchsee/Feldberg (22) die sicherlich nicht einfache Hürde bei der SV Göschweiler (12) zu nehmen. Zur gleichen Zeit stehen sich der FC Neustadt II (10) und der SV St. Märgen (8) gegenüber. Schon jetzt zeichnet sich ab, dass der sofortige Wiederaufstieg der Neustädter in die Kreisliga A sich wohl nicht realisieren lässt. In einem weiteren Spiel scheint der VfB Mettenberg (12) gegen den SV Titisee (2) favorit zu sein.

Am Sonntag steht das Verfolgerduell zwischen dem SV Saig (21) und dem TuS Rötenbach (20) im Mittelpunkt. Saig hat auf eigenem Platz in vier Spielen noch keinen Zähler abgegeben und dabei ein Torverhältnis von 21:2 erzielt. Diese Serie soll gegen Rötenbach halten. Der Tabellenvierte FC Bernau (19) ist beim SV Friedenweiler (13) gefordert. Auch diese Partie verspricht Brisanz. In der zweiten Tabellenhälfte empfängt der SV St. Blasien (5) den FC Reiselfingen (8).

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein