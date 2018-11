von Helmut Junkel

Fußball-Kreisliga B, Staffel 1: (ju) So ausgeglichen wie seit Jahren nicht mehr zeigt sich die Spitzengruppe in der Kreisliga B 1. Tabellenführer SG Buchenberg/Neuhausen trennen vom Siebten FC Unterkirnach nur fünf Punkte. Spannung pur ist angesagt. Buchenberg/Neuhausen übernahm von FKB Villingen Platz eins, da FKB das Spitzenduell in Unterkirnach verlor.

A.S.C. St. Georgen – SG St. Georgen/ Peterzell 0:6 (0:4). Tore: 0:1 (4.) Dennis Haas, 0:2 (5.) Steffen Ohmberger, 0:3 (19.) Daniel Wetstein, 0:4 (30.) Dominik Armbruster, 0:5 (51.) D. Haas, 0:6 (53.) D. Armbruster. ZS: 150. SR: Pascal Czech (Neuhausen).

FC Weiler – NK Zagreb Villingen 8:0 (3:0). Tore: 1:0 (20.) Sven Schwarzwälder, 2:0 (28.) Jona Schäfer, 3:0 + 4:0 (35.+50.) Robin Rapp, 6:0 (71.) S. Schwarzwälder, 7:0 (79.) R. Rapp, 8:0 (83.) Stefan Schwarzwälder (FE). Zuschauer: 70. SR: Fin Brunner (Triberg).

SG Buchenberg/Neuhausen – FC Mönchweiler 3:0 (2:0). Tore: 1:0 (7.) Dionysios Stogiannidis (Fe), 2:0 (38.) Denis Skotilev, 3:0(78.) Marcel Bradula. Zuschauer: 100. Schiedsrichter: Stefan Frick (Schramberg).

FC Gütenbach – FC Triberg 1:2 (0:1) Tore: 0:1 + 0:2 (26.+63.) Marius Scherzinger, 1:2 (85.) Patrick Schwär. Zuschauer: 100. Schiedsrichter: Christian Strittmatter (Grafenhausen).

