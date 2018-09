von Vion Dietmar Zschäbitrz

Fußball-Kreisliga A, Staffel 2: Bereits der vierte Saisonsieg gelang dem SV Öfingen mit dem 2:1 in Aasen. Die Elf von Trainer Jörg Kienast steht nunmehr auf Rang zwei. „Unsere erste Halbzeit war grottenschlecht. Ich war während der Halbzeitpause nur zwei Minuten in der Kabine. Da habe ich deutlich meine Meinung gesagt und bin gegangen“, so Kienast. Die Maßnahme verfehlte offenbar ihre Wirkung nicht. In Halbzeit zwei drehte Öfingen die Partie nach dem 0:1-Rückstand. „Auch da war noch nicht alles Gold, was glänzt, aber es war eine deutliche Steigerung. Zudem hatten wir den Wind im Rücken, der Aasen einen richtigen Angriff kaum möglich machte. Wenn wir uns dauerhaft oben in der Tabelle halten wollen, müssen wir 90 Minuten konzentriert spielen“, fordert Kienast.

Auch für Axel Schweizer, Trainer des SV Aasen, hat der starke Wind am Sonntag das Spiel beeinflusst. „Allerdings nicht nur zu unserem Nachteil. Beide Teams hatten damit zu kämpfen.“ Für ihn war spielentscheidend, dass seine Elf es in den ersten 45 Minuten nicht verstanden hat, aus guten Chancen den zweiten oder dritten Treffer zu erzielen. „Später hatte Öfingen mehr zuzusetzen und war vor allem in den letzten 30 Minuten viel präsenter. Für uns war dennoch ein Punktgewinn möglich. Wahrscheinlich wäre ein Unentschieden auch ein gerechtes Ergebnis gewesen“, betont Schweizer.

Nur zwei Punkte holte Bezirksliga-Absteiger SG Riedöschingen/Hondingen aus den vergangenen drei Partien. Einen davon am Wochenende beim 2:2 in Lenzkirch, als eine 2:0-Halbzeitführung nicht zum Sieg reichte. „Letztlich müssen wir mit dem Punkt sogar noch zufrieden sein. Ich habe in der Halbzeitpause noch vor dem Gegner und dem starken Wind gewarnt, die Jungs aber offenbar nicht mehr erreicht. Lenzkirch war in Halbzeit zwei in allen Belangen überlegen, wobei wir es dem Gegner bei den zwei Treffern viel zu einfach gemacht haben“, resümiert Trainer Roland Waldraff. Etwas aus dem Rhythmus brachte die SG auch die frühzeitige Verletzung von Andreas Stöckle in Minute 35. Waldraff: „Wir bekommen aktuell zu viele Gegentreffer. Daran müssen wir arbeiten. Die ersten Spiele sind offenbar zu gut gelaufen. Schon am Mittwoch gilt es gegen Eisenbach stabiler zu stehen.“

Nach zuletzt zwei ganz starken Auftritten zeigte der FC Pfohren auf eigenem Platz beim 1:1 gegen Möhringen wieder ein anderes Gesicht. „Mir hat die richtige Einstellung gefehlt. Offenbar haben viele Spieler geglaubt, die Partie wird zum Selbstläufer. Wir waren nicht richtig auf dem Platz und Möhringen hat unsere Angriffsbemühungen mühelos unterbunden“, moniert Trainer Dominic Häring. Auch läuferisch habe der Gast deutlich mehr in die Waagschale geworfen, sodass Pfohren keinen Zugriff bekam. Häring hofft, dass seine Elf schon am Mittwoch in der vorgezogenen Partie gegen Grafenhausen wieder das bessere Gesicht zeigt. „Vor allem die Einstellung muss besser werden.“

Zuletzt glaubte Marcel Schmelzer, Trainer des TuS Oberbaldingen, dass seine Elf ganz dicht vor dem ersten Saisonsieg steht. Weit gefehlt! Beim 0:4 auf eigenem Platz gegen Kirchen-Hausen gab es einen deutlichen Rückschlag. „Wir hätten auch sieben oder acht Tore kassieren können. So geht es nicht. Mir fehlt die Einstellung der Spieler. Wenn fünf Akteure fehlen, muss man enger zusammenrücken und mehr kämpfen. Das habe ich vermisst“, so Schmelzer. In dieser Verfassung sei seine Elf ein Kandidat für den Abstieg. Was Schmelzer auch nicht gefällt, ist die Trainingsbeteiligung. „Da werden ein paar deutliche Worte fallen.“

Das Thema Chancenverwertung ist für Peter Tumler, Trainer der SG Kirchen-Hausen, auch nach dem klaren 4:0 in Oberbaldingen und nunmehr 16 Treffern in fünf Spielen ein zentraler Punkt. „Eigentlich gibt es für einen Trainer nach einem 4:0-Erfolg nichts zu meckern. Dennoch hätten wir unser Torverhältnis noch weiter aufbessern können. Aktuell sehe ich diesbezüglich das größte Steigerungspotenzial“, sagt Tumler, der ansonsten mit den Leistungen seiner Spieler sehr zufrieden ist. „Wir studieren im Training viele Situationen und Spielzüge ein. Das zahlt sich aus.“ Mit Andy Krukenberg und Modou Camara verletzten sich allerdings zwei Spieler, deren Einsatz am kommenden Wochenende fraglich ist.

