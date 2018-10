von Maurice Sauter

Fußball-Kreisliga A, Staffel 1: FC Dauchingen – FC Kappel 4:1 (3:0). (mst) Der FC Dauchingen machte sofort klar, dass der Tabellenführer die Punkte bei sich behalten möchte. Per Kopf brachte Christoph Junge seine Mannschaft in Führung. Marc Laufer legte nach einer halben Stunde per Schlenzer nach. Noch vor der Pause besorgte Junge frei vor dem Tor mit dem 3:0 die Vorentscheidung. In Hälfte zwei verwaltete Dauchingen das Resultat gekonnt. Tore: 1:0 (12.) Junge, 2:0 (29.) Laufer, 3:0 (44.) Junge, 3:1 (59.) Marco Rieger, 4:1 (77.) Marcel Geiger. ZS: 110. SR: Michael Fischer (Friedenweiler).

FC Tannheim – SV Überauchen 4:2 (1:1). Gegen Ende einer ausgeglichenen ersten Hälfte brachte Manuel Müller Tannheim zunächst in Führung, ehe kurz darauf Bernd Weets per Elfmeter ausglich. Nach der Pause erzielte Tannheim in sechs furiosen Minuten drei Tore und entschied somit die Partie für sich. Das 2:4 durch Aboubakar Suso war nur noch Ergebniskosmetik. Tore: 1:0 (36.) Müller, 1:1 (40.) Weets, 2:1 (55.) Ferdinand Schmid, 3:1 (57.) Nico Farace, 4:1 (59.) Stephan Schwörer, 4:2 (82.) Suso. ZS: 180. SR: Lukas Stiepermann (Villingen).

SG Vöhrenbach/Hammereisenbach – Spfr. Neukirch 2:1 (1:1). Neukirch kam gut in die Partie und ging nach einer Viertelstunde durch Samuel Kaltenbach verdient in Führung. Dies galt als Weckruf für die Gastgeber, die sich in der Folge steigerten. Dominic Jahr erzielte kurz vor der Pause das verdiente 1:1 per platziertem Schuss aus elf Metern. In Hälfte zwei bewegten sich beide Mannschaften lange Zeit auf Augenhöhe, ehe Marcel Frank in Minute 66 den 2:1-Siegtreffer für die SG erzielte. Insgesamt war es ein verdienter Heimsieg. Tore: 0:1 (15.) Kaltenbach, 1:1 (42.) Jahr, 2:1 (66.) Frank. ZS: 140, SR: Bernd Kaiser (Königsfeld).

SV Niedereschach – FC Schonach II 4:3 (2:2). Zu Beginn war Niedereschach die dominante Mannschaft und ging folgerichtig furch Max Lorse und Marco Tümpel mit 2:0 in Führung. Danach kamen die Gäste besser ins Spiel und glichen bis zur Pause die Partie aus. Kurz nach dem Seitenwechsel brachte Marcel Hug die Schonacher sogar in Führung. Dann waren aber wieder die Hausherren am Drücker und drehten ebenfalls die Partie. Tim Franczewski erzielte in Minute 88 den glücklichen, aber verdienten Siegtreffer. Tore: 1:0 (7.) Lorse, 2:0 (17.) Tümpel, 2:1 (19.) Markus Dold, 2:2 (29.) Mario Wisser, 2:3 (51.) Hug, 3:3 (73.) Johannes Wöhrle, 4:3 (88.) Franczewski. ZS: 150. SR: Enis Morat (Schwenningen).

FC Schönwald – VfB Villingen 3:4 (0:2). Der VfB war über weite Strecken das bessere Team. In Hälfte eins trafen Adem Günlü und Emre Karademir für die Gäste. Nach dem Seitenwechsel nahm das Spiel Fahrt auf. Zuerst machte Nick Bitter mit dem 3:0 die vermeintliche Entscheidung, ehe Heiko Spath und Tobias Kaiser nochmals verkürzten. Das 2:4 durch Dragan Jovanovic machte dann endgültig den Deckel drauf. Tore: 0:1 (26.) Günlü, 0:2 (33.) Karademir, 0:3 (62.) Bitter, 1:3 (70.) Spath, 2:3 (72.) Kaiser, 2:4 (84.) Jovanovic, 3:4 (90.) Spath. ZS: 130. SR: Silas Haselberger (Brigachtal).

SV Rietheim – NK Hajduk VS 1:1 (0:1). In einem ausgeglichenen ersten Durchgang ging Hajduk durch ein in der Entstehung glückliches Tor durch Ilija Jozinovic in Führung. Nach der Pause waren dann die Gastgeber drückend überlegen und hatten mehrere Chancen. Eine davon nutzte Nico Meder per Kopf zum Ausgleich. Danach ließen die Gastgeber weitere Gelegenheiten liegen. Unterm Strich ist Hajduk mit dem Punkt gut bedient. Tore: 0:1 (26.) Jozinovic, 1:1 (76.) Meder. ZS: 190. SR: Chris Schäper (Bad Dürrheim). Gelb-Rot: SVR (85.), NKH (89.).

