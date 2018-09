Fußball-Kreisliga A, Staffel 1: Mit einem spektakulären 4:3-Sieg setzte sich der FC Brigachtal im Ortsderby gegen Überauchen durch und verbesserte seine Ausgangsposition im Kampf um den Wiederaufstieg. "Das Spiel war eine tolle Sache für die Zuschauer und für beide Vereine. Möglicherweise war die Kulisse auch so gut, weil drei Überauchener jetzt bei uns spielen. Wir haben verdient gewonnen, wenngleich auch eine Punkteteilung möglich gewesen wäre", bilanziert Brigachtals Trainer Werner Bucher. Seine Elf habe die ersten 20 Minuten bestimmt, sei dann aber nach zwei gelben Karten aus dem Rhythmus gekommen. Bucher: "Der Schiedsrichter hat eine klasse Leistung gezeigt. Ich habe meine Mannschaft nach dem Rückstand in der Pause stark geredet. Danach ging ein Ruck durch unser Spiel. Natürlich freuen wir uns über die drei Punkte."

Für Sigurd Bickmann, Trainer des SV Überauchen, war die Partie ein Beweis dafür, "dass nicht immer die bessere Mannschaft als Sieger vom Platz geht". Seine Elf habe den Tabellenzweiten nicht nur in Bedrängnis gebracht, "sondern das Spiel weitgehend beherrscht". Umso ärgerlicher sei die 3:4-Niederlage, die Bickmann an individuellen Fehlern festmachte. "Drei der vier Gegentreffer haben wir selbst erzielt. Somit haben wir das Spiel selbst gegen uns entschieden. Das war völlig unnötig und daran gilt es zu arbeiten. Wir haben uns selbst um den Lohn unserer Arbeit gebracht. Eigentlich müssen wir die drei Punkte mitnehmen."

Keinen Sieger gab es in der Partie zwischen Aufsteiger SV Niedereschach und den Sportfreunden Neukirch (1:1). Eine Situation bewegte die Neukircher indes. Sie schossen beim Stand von 0:0 den vermeintlichen Führungstreffer, den der Schiedsrichter jedoch nicht gab. "Der Ball war im Tor. Durch ein Loch im Netz kullerte er anschließend hinten wieder heraus. Beide Mannschaften bewegten sich in Richtung Mittellinie. Wir haben gejubelt, bis der Schiedsrichter auf kein Tor entschied und die Partie mit einem Eckball fortgesetzt wurde", schildert Neukirchs Speilausschussvorsitzender Thilo Bärmann die Szene. Er macht dem Unparteiischen keinen Vorwurf, hatte aber auf Fairness der Gastgeber gehofft. "Schade, denn es wäre die Fairplay-Aktion des Jahres gewesen", so Bärmann. Laut Bärmann wurde das Netz anschließend geflickt und die Partie um zwölf Minuten verlängert.

Für Marco Tümpel, Spielertrainer des SV Niederschach, war die Szene nicht eindeutig. "Ich selbst stand zu weit weg und habe es nicht gesehen. Ich habe meinen Spielern gesagt, sie sollen es ehrlich zugeben, wenn der Ball tatsächlich im Tor war. Offenbar hat es aber kein Akteur richtig gesehen. Der Schiedsrichter hat unmissverständlich deutlich gemacht, dass der Ball nicht im Tor war", so Tümpel. Für ihn ging die Punkteteilung in Ordnung. Es war das erste Remis für den Aufsteiger nach drei Siegen und drei Niederlagen. Beeindruckend ist weiterhin die Defensivarbeit des Aufsteigers. Mit erst fünf Gegentreffern ist Niedereschach aktuell Spitze in der Staffel.

Nach zweimaligem Rückstand rettete die SG Vöhrenbach/Hammereisenbach beim 2:2 gegen Kappel noch einen Punkt. "Die erste Halbzeit lief nicht wie gewünscht. Ich musste in der Kabine meine Spieler an den guten Auftritt im Bezirkspokal erinnern. Fortan lief es bei uns besser", resümiert Trainer Franz Ratz. Er bewies zudem ein goldenes Händchen, als er Matthias Kopp einwechselte, der Sekunden später zum 1:1-Zwischenstand traf. Nach dem erneuten Rückstand traf die SG schließlich in der Nachspielzeit. Besser läuft es aktuell für die Bregtäler in der Fremde, führt die Elf doch die Auswärtstrabelle an. Am Wochenende geht es zum NK Hajduk.

Drei Punkte hatte Adrian Schade, Trainer der DJK Villingen II, vor der Partie gegen den FC Paffenweiler von seiner Elf gefordert. Heraus kam ein 2:2-Unentschieden mit einem eigenen Treffer in Minute 92. Schade: "Unser Spiel sieht weitgehend gut aus. Nur im letzten Drittel fehlt etwas die Durchschlagskraft. Wir haben versucht, Fußball zu spielen, sind aber nie so richtig in die Zweikämpfe gekommen und hatten läuferisch einige Defizite." Gleichzeitig bittet der Trainer um Geduld. "Wir haben eine junge Mannschaft, die nicht mehr mit der der vergangenen Saison vergleichbar ist. Die Jungs dürfen Fehler machen."

Auch in Dauchingen gelang es dem SV Rietheim nicht, den bisher mageren drei Punkten weitere Zähler hinzuzufügen. In der Nachspielzeit kassierte Rietheim den Treffer zur 1:2-Niederlage. "Wir hatten vorher genügend Chancen, das Spiel in unsere Richtung zu drehen. Aus einem Freistoß, der keiner war, fiel das 1:2. Wir hatten alle Möglichkeiten, um die drei Punkte mitzunehmen. Daher wäre ich auch bei einem Unentschieden nicht zufrieden gewesen", sagt Trainer Rafael Zimmermann. Für ihn ist es nur eine Frage der Zeit, bis seine Elf wieder ein Spiel gewinnt. "Bei uns stimmt vieles. Die Trainingsbeteiligung ist gut und auch der Auftritt der Mannschaft. Was nicht passt, ist unsere Chancenauswertung. Das schlägt sich auf die Ergebnisse nieder. Wir nehmen jetzt den nächsten Anlauf. Die Mannschaft steht hinter mir", ergänzt Zimmermann.

