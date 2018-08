von Maurice Sauter

Fußball-Kreisliga A, Staffel 2: FC Löffingen II – SSC Donaueschingen 2:1 (0:1). (mst) Das Eröffnungsspiel der Kreisliga A 2 hatte es in sich. Der SSC ging nach gutem Beginn durch Oguzhan Yildiz in Führung. Nach der Pause waren die Löffinger stärker, Adolf Scherer glich verdient aus. In einer dramatischen Schlussphase war erneut Scherer erfolgreich und erzielte in der zweiten Minute der Nachspielzeit den Siegtreffer für die Gastgeber. Tore: 0:1 (15.) Yildiz, 1:1 (50.) Scherer, 2:1 (90.+2) Scherer. ZS: 160. SR: Asim Huremovic (Schwenningen). Gelb-Rot: FCL (90.+5).

SG Riedöschingen/Hondingen – SV Hinterzarten 5:0 (1:0). In der ersten Halbzeit begegneten sich beide Teams auf Augenhöhe, die SG ging aber durch Andreas Stöckle kurz vor der Pause in Führung. Nach dem Seitenwechsel brach beim Bezirksliga-Absteiger der Bann, innerhalb von neun Minuten folgten drei Tore. Am Ende fiel der Sieg etwas zu hoch aus. Tore: 1:0 (37.) Stöckle, 2:0 (52.) Manuel Martin (FE), 3:0 (58.) Martin, 4:0 (61.) Angelo Pampana, 5:0 (80.) Patric Frank. ZS: 180. SR: Horst Kienzler (Bräunlingen).

FV Möhringen – SG Kirchen-Hausen 2:3 (0:2). Kirchen-Hausen legte einen Blitzstart hin und ging durch Florian Rapp bereits in der ersten Minute in Führung. Wenig später sah der Hausener Torhüter aufgrund eines Handspiels außerhalb des Strafraums rot. Dennoch bestimmte die SG weiter das Geschehen und erhöhte kurz vor der Pause durch Andy Krukenberg. Die Vorentscheidung brachte ein Eigentor zum 0:3. Danach zeigte Möhringen gute Moral und kam noch zu zwei Treffern. Tore: 0:1 (1.) Rapp, 0:2 (45.+2) Krakenberg, 0:3 (65.) ET, 1:3 (80.) Stephan Paulsen, 2:3 (82.) Felix Bell. ZS: 250. SR: Yannick Erath (Villingen). Rot: SG (16.).

FC Pfohren – SV Öfingen 1:2 (1:1). Pfohren bestimmte das Geschehen, kassierte aber nach 21 Minuten eine umstrittene rote Karte. Den fälligen Freistoß aus 18 Metern setzte Öfingens Sascha Wenzler unhaltbar in den Winkel. Danach kämpfte sich der Gastgeber zurück ins Spiel, Samuel Maus gelang der Ausgleich. In Hälfte zwei agierten die Gäste ab Minute 62 ebenfalls nur noch mit zehn Mann. Ein Konter mit Treffer von Fabian Ott aus abseitsverdächtiger Position entschied die Partie zugunsten der Gäste. Tore: 0:1 (22.) Wenzler, 1:1 (38.) Maus, 1:2 (82.) Ott. ZS: 120. SR: Marc Kolberg (Erdmannsweiler). Rot: FCP (21.). Gelb-Rot: SVÖ (62.).

SV Eisenbach – TuS Bonndorf II 5:1 (2:0). Mit einem furiosen 5:1 über den Aufsteiger Bonndorf ist der SV Eisenbach in die Saison gestartet. Jens Schuler brachte die Gastgeber in Hälfte eins in Führung, Erik Sühling erhöhte mit dem Pausenpfiff. In Hälfte zwei ließ die Gegenwehr der Gäste nach. Der Sieg fiel jedoch um ein Tor zu hoch aus. Tore: 1:0 (20.) Schuler, 2:0 (45.) Sühling, 3:0 (53.) Marco Wirbser, 4:0 (65.) Schuler, 4:1 (76.) Uwe Knaak, 5:1 (90.+3) Stefan Modrzejewski. ZS: 100. SR: Doris Wengrzik (Gütenbach).

FC Lenzkirch – SV Aasen 2:0 (1:0). Lenzkirch startete gut und ging nach 20 Minuten in Führung: Tim Rüdiger ließ zwei Gegenspieler stehen und schob flach ein. Nach der Pause erhöhte Jonas Friedrich in ähnlicher Manier zum Endstand. Lenzkirch gewann glanzlos, aber verdient. Tore: 1:0 (20.) Rüdiger, 2:0 (76.) Friedrich. ZS: 180. SR: Joachim Hahne (Hinterzarten).

TuS Oberbaldingen – SV Gündelwangen 1:6. Zum Auftakt setzte sich der SV Gündelwangen deutlich mit 6:1 in Oberbaldingen durch. Tore: 0:1 (6.) Cezar Duduta, 0:2 (21.) Timo Güdi, 0:3 (46.) Yakub Sevimili; 0:4 (60.) Kevin Lücke, 1:4 (61.) Selami Klemens; 1:5 (74.) Sarja Naaban; 1:6 (83.) Duduta. SR: Bernd Kaiser (Königsfeld).

