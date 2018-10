von Maurice Sauter

Fußball-Kreisliga A, Staffel 2: SG Riedöschingen/Hondingen – TuS Oberbaldingen 2:0 (0:0). (mst) Die SG dominierte die Partie, spielte sich aber nur wenige klare Chancen heraus. Erst in Minute 80 brach Manuel Martin den Bann. Auch danach kam von Oberbaldingen offensiv überhaupt nichts. Stattdessen machte Martin in der Nachspielzeit mit einem Abstauber nach Freistoß von Fabian Fendt alles klar. Tore: 1:0 (80.) Martin, 2:0 (90.+3) Martin. ZS: 150. SR: Markus Moosmann (Schramberg).

SG Kirchen-Hausen – SV Öfingen 3:0 (2:0). Mit dem ebenso klaren wie verdienten Heimsieg machte die SG einen Satz von Tabellenplatz fünf auf zwei. Oliver Weiß traf bereits nach einer Minute. Andy Krukenberg legte nach einer halben Stunde per Kopf nach. In Hälfte zwei investierte Öfingen mehr ins Spiel, fing sich aber nach 85 Minuten den entscheidenden Konter, den Weiß abschloss. Tore: 1:0 (1.) Weiß, 2:0 (32.) Krukenberg, 3:0 (85.) Weiß. ZS: 120. SR: Marcel Haberbosch (Villingen).

SV Hinterzarten – SV Aasen 0:2 (0:1). Aasen kam stark in die Partie und legte bereits nach drei Minuten durch Thomas Schwab vor. Auch danach hatte der Aufsteiger gute Gelegenheiten zum 2:0. Das Tor fiel aber erst in Hälfte zwei durch ein Eigentor. Hinterzarten hatte nach der Pause zwar mehr vom Spiel, nutzte aber keine seiner guten Gelegenheiten. Somit geht der Auswärtssieg in Ordnung. Tore: 0:1 (3.) Schwab, 0:2 (57.). ET. ZS: 140. SR: Fabian Morath (Lenzkirch).

SSC Donaueschingen – TuS Bonndorf 3:0 (1:0). Klare Sache: Der SSC war klar überlegen und ging nach 28 Minuten durch Jochen Reihs verdient in Führung. In Hälfte zwei kam Bonndorf etwas besser ins Spiel und gestaltete das Geschehen ausgeglichen. Mit zwei Toren durch Reihs und Oguzhan Yildiz machte der SSC aber in der Schlussphase alles klar. Tore: 1:0 (28.) Reihs, 2:0 (82.) Reihs, 3:0 (90.+2) Yildiz. ZS: 150. SR: Michael Hetzel (Aldingen).

FV Möhringen – SV Gündelwangen 4:2 (3:2). Möhringen kam gut in die Partie und vergab gute Chancen, bis Stephan Paulsen in Minute 17 den Bann brach. Kurz vor der Pause wurde es turbulent: Zuerst legte Tobias Hofstetter per Elfmeter nach, ehe Fehti Köycü per Freistoß verkürzte. Dann stellte Mohamed Gomina wieder den alten Abstand her, doch Köycü machte mit seinem zweiten Freistoßtreffer noch vor der Pause das 2:3. In der Nachspielzeit machte Gomina alles klar. Tore: 1:0 (17.) Paulsen, 2:0 (37.) Hofstetter, 2:1 (38.) Köycü, 3:1 (43.) Gomina, 3:2 (45.+1) Köycü, 4:2 (90.+3) Gomina. ZS: 120. SR: Domenico Papagno (Radolfzell).

FC Pfohren – FC Lenzkirch 0:2 (0:1). In einer chancenarmen Partie zeigte sich Lenzkirch effizienter. Aus dem Gewusel heraus traf Roland Pluta in Minute 20 für die Gäste. Pfohren entwickelte keine Gefahr in der Offensive und kassierte in Minute 60 das 0:2. Tim Rüdiger scheiterte zwar erst per Elfmeter, staubte aber den Abpraller ab. In Unterzahl gelang den Gastgebern nicht mehr der Anschlusstreffer. Tore: 0:1 (19.) Buric, 0:2 (60.) Rüdiger; SR: Enis Morat (Schwenningen). Gelb-Rot für Pfohren (59.).

SV Eisenbach – SV Grafenhausen 1:4 (0:2). Der Spitzenreiter gab sich in Eisenbach keine Blöße und ging per Doppelschlag von Josef Schulz und Lars Morath kurz vor der Pause mit 2:0 in Führung. Auch danach hatten die Gäste alles im Griff und erhöhten durch Martin Kech. Jens Schuler gelang das zwischenzeitliche 1:3, die Aufholjagd blieb aber aus. Stattdessen markierte Felix Gatti in den Schlussminuten den 1:4-Endstand. Tore: 0:1 (37.) Schulz, 0:2 (39.) Morath, 0:3 (64.) Kech, 1:3 (72.) Schuler, 1:4 (89.) Gatti. ZS: 90. SR: Pedro De Vega (Triberg).

