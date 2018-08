Fußball-Kreisliga A, Staffel 2: Erstmals seit vielen Jahren wird die Kreisliga A 2-Saison mit einer ungeraden Anzahl an Mannschaften gespielt. Es wird bei der einen Spielzeit bleiben, denn nach Abschluss der Saison wird die Staffel auf 14 Mannschaften reduziert. Mit einem Bezirksliga-Absteiger und drei Aufsteigern gibt es vier neue Teams in der Staffel.

Nach einem einjährigen Abstecher in die Bezirksliga ist die SG Riedöschingen/Hondingen zurück. Mit Trainer Roland Waldraff hat ein neuer Trainer übernommen, der zuletzt Hochemmingen in die Bezirksliga geführt hatte. „Es macht Spaß mit der Mannschaft zu arbeiten. Auch das Umfeld ist gut. Wir wollen uns im ersten Tabellendrittel etablieren. In der Vergangenheit taten sich die Bezirksliga-Absteiger immer schwer“, sagt Waldraff, der den SV Hinterzarten und den SSC Donaueschingen zum Favoritenkreis zählt.

Seit dem Bezirksliga-Abstieg 2012 bastelt der SSC Donaueschingen an einer Rückkehr ins Bezirksoberhaus. So nah wie in diesem Sommer war die Elf von Trainer Thomas Minzer noch nie. In den Aufstiegsspielen scheiterten die Schellenberger gegen den FC Weilersbach und wollen nun einen neuen Anlauf starten. „Es wäre vermessen, gleich wieder den zweiten Platz als Ziel auszurufen. Wir sind kein Favorit. Die vergangene Saison verlief überragend. Wir wollen zu den vier besten Mannschaften der Liga gehören“, sagt Minzer. Intern gab es in der Mannschaft einige Rückzüge, dafür wurden Spieler reaktiviert. Auch aus dem eigenen Nachwuchs sollen Talente eingebaut werden. Favoriten sind für Minzer Hinterzarten und Grafenhausen.

Selbst 100 geschossene Tore reichten dem SV Hinterzarten zuletzt nur zu Platz drei. Die Hochschwarzwälder bleiben ein heißer Aufstiegskandidat. Die Elf von Trainer Kay Ruf will nun die Rückkehr in die Bezirksliga schaffen. Schließlich stand die Elf in der vergangenen Saison an zwölf Spieltagen auf Platz eins und ist für die Liga personell weiterhin hervorragend besetzt. In den Vorbereitungsspielen blieben die Hochschwarzwälder allerdings ohne Sieg und somit wird gleich die erste Partie bei der SG Riedöschingen zeigen, was von Hinterzarten zu erwarten ist.

Mit einer starken Rückrunde schob sich zuletzt der SV Grafenhausen in der Tabelle noch bis auf Rang vier. Für den langjährigen Trainer Roberto Wenzler hat nun mit Nils Boll ein neuer Übungsleiter übernommen, der viel höherklassige Erfahrung mitbringt. Einiges verändern muss Boll an der Defensivarbeit, wie die zuletzt 54 Gegentreffer zeigen. Die Offensive ist immer für Tore gut und die Mannschaft ein Kandidat für einen der ersten zwei Plätze.

Eine starke Saison spielte zuletzt der FC Löffingen II. Vor allem die 76 erzielten Treffer können sich sehen lassen, weniger hingegen die 63 Gegentore. Trainer Stefan Löffler wird wieder Spielern aus dem eigenen Nachwuchs die Chance geben, sich für höhere Aufgaben anzubieten. Als Unterbau der Landesliga-Elf soll die Liga unbedingt gehalten werden. Zudem sammelten in der vergangenen Saison immer wieder einige Akteure aus dem Landesliga-Kader Spielpraxis im Reserveteam.

Trainer Dominic Häring geht beim FC Pfohren in seine dritte Saison. Nach den Abschlussplatzierungen drei und sechs möchte sich der Übungsleiter wieder ein Stück weiter nach oben orientieren. „Hinterzarten und Grafenhausen sind meine Favoriten. Dahinter müssen wir uns nicht verstecken“, sagt Häring. Der Trainer hat im konditionellen und taktischen Bereich mit der Mannschaft gearbeitet, In der Vorbereitung gab es unter anderem einen Sieg beim Bezirksliga-Aufsteiger Bräunlingen. „Ich möchte mit der Mannschaft jetzt den nächsten Schritt machen. Wenn wir verletzungsfrei durchkommen, sehe ich uns gut aufgestellt“, so Häring. Etwas mehr Heimstärke wäre ein weiterer Schritt, um die Ziele umzusetzen.

Im zweiten Jahr in der Liga zählt für den TuS Oberbaldingen zunächst nur der Klassenerhalt. „Wir sind gut beraten, uns darauf zu konzentrieren. Wir haben einige Spieler verloren und mit den Zugängen versucht, wieder eine schlagkräftige Elf aufzubauen. Allerdings verlief die Vorbereitung etwas holprig“, sagt Abteilungsleiter Alexander Mülberger. Mit Markus Schmelzer hat für Bernhard Stern ein neuer Trainer übernommen, der wie die Zugänge noch etwas Anlaufzeit benötigen wird. „Wir geben uns keinen Illusionen hin. Schaffen wir den Ligaerhalt, wäre viel erreicht“, ergänzt Mülberger.

Mit der fünftbesten Rückrunde aller 16 Teams rückte der SV Öfingen in der vergangenen Saison bis auf Rang acht vor. Trainer Jörg Kienast kam bei den Spielern gut an. Nun soll es weiter bergauf gehen. „Rang acht zu wiederholen, wäre mir etwas zu wenig. Ich strebe Rang sechs an. Wir haben eine gute Vorbereitung absolviert und bei 24 Spielen im Kader gibt es keine Stammplatzgarantien. Jeder Spieler muss sich in jedem Training neu anbieten. Dieser Konkurrenzkampf sollte uns antreiben“, sagt Kienast. Der Kader wurde mit jungen Akteuren aufgestockt und Kienast hat neue Ideen einfließen lassen, mit denen die Öfinger schwerer ausrechenbar werden wollen.

Mit den Rängen sechs und neun gelangen dem SV Gündelwangen zuletzt zwei starke Abschlussplatzierungen. Wieder in diesen Bereich zu kommen wird schwer. Nach vielen Jahren hat Nurhan Ardiclik sein Traineramt abgegeben. Für ihn übernimmt Yakup Sevimli als neuer Spielertrainer. Sevimli war zuvor Spieler beim FC Bad Dürrheim und davor bei der DJK Donaueschingen. Für ihn ist es die erste Trainerstation. Schwer getroffen hat die Gündelwanger der Abgang von Thomas Fischer zum Landesligisten FC Neustadt. Fischer erzielte vergangene Saison 34 der 63 Gündelwanger Treffer.

Der FC Lenzkirch tritt seit einigen Jahren auf der Stelle. In den vergangenen neun Jahren kamen die Lenzkircher nie über einen zweistelligen Abschlussplatz hinaus. In der vergangenen Saison waren die Erwartungen nicht so hoch, denn Lenzkirch musste einige wichtige Akteure ziehen lassen. Nur zu gern möchte sich Trainer Zejlko Cosic mit seiner Elf in Richtung einstellige Plätze orientieren. Die Vorbereitungsspiele verliefen durchaus hoffnungsvoll. Ziel des Trainers ist es zudem, auf eigenem Platz wieder erfolgreicher zu sein.

Zwei Drittel der vergangenen Saison stand der damalige Aufsteiger SV Eisenbach auf einem Abstiegsplatz. Mit einem starken Schlussspurt wurde die Klasse gehalten. Trainer Mario Heinrich hofft, dass seine Schützlinge möglichst schnell an das Saisonfinale anknüpfen. Eisenbach wird erneut auf die Heimstärke bauen, sollte aber dennoch auswärts mehr Punkte als zuletzt (10) holen, ansonsten droht der Heinrich-Elf wieder eine Zittersaison.

Nach zwei enttäuschenden Jahren soll es beim FV Möhringen nun wieder bergauf gehen. Mit Heinz Jäger wurde ein Trainer verpflichtet, der vor zwei Jahren den FC Gutmadingen in die Landesliga geführt hatte. Jäger möchte in Möhringen etwas aufbauen, wobei viele Eigengewächse die Chance bekommen sollen. Geht das Konzept auf, könnte Möhringen wieder einmal an die Tür zur Bezirksliga klopfen. Im ersten Jahr unter Jäger geht es hingegen in erster Linie darum, eine sorgenfreie Saison zu spielen und Erfahrungen zu sammeln.

Drei Jahre nach dem Abstieg ist die SG Kirchen-Hausen zurück in der Kreisliga A. Im Vorjahr noch in den Aufstiegsspielen gescheitert, klappte es jetzt mit Meisterschaft und dem direktem Aufstieg. Meistertrainer Christian Kraus verabschiedete sich. Auf ihn folgt Peter Tumler, der zuletzt 20 Jahre kein Traineramt ausübte. Der gebürtige Südtiroler hat von Beginn an versucht, der Mannschaft seine Vorstellung von modernem Fußball zu vermitteln. „Bisher habe ich in Kirchen-Hausen einen großen Zusammenhalt kennengelernt. Die ersten Eindrücke sind sehr gut“, sagt Tumler voller Vorfreude.

Nach zwei Spielzeiten ist der TuS Bonndorf II zurück in der Liga. Die Elf stand in der Kreisliga B 3 an 18 von 20 Spieltagen auf Platz eins. Als Unterbau der ambitionierten Bezirksliga-Elf soll sich die Mannschaft wieder in der Kreisliga A etablieren. Wenn Bonndorf ohne Personalsorgen durchkommt, ist eine Abschlussplatzierung im gesicherten Mittelfeld machbar.

Aufsteiger SV Aasen geht die neue Herausforderung mit einem neuen Trainer an. Das Duo Mathias von Grafenstein/Johnny Canou Rua übergab das Amt an Axel Schweizer. Aasen, einst sogar Landesligist, versuchte seit 2010 die Rückkehr zu schaffen, die nun über die Relegation gelang. „Ich habe etwas an unserem Spielsystem verändert. Nun gilt es dieses zu verfeinern. Wir können weitgehend auf den Aufstiegskader setzen, der mit zwei externen Zugängen und zwei Jungs aus dem eigenen Nachwuchs Qualität hinzu bekommen hat. Klar ist der Klassenerhalt das primäre Ziel, aber wir wollen eine gute Rolle spielen“, betont Schweizer.

Die Kader SV Aasen

Tor: Michael Hauser, Stefan Schnekenburger;

Abwehr: Thomas Blessing, Johnny Cano Rua, Marcel Erath, Johannes Gilli, Lukas Hall, Lukas Mayer, Manuel Schlenker

Mittelfeld: Manuel Hall, Simon Hall, Abied Ismail, Philipp Rothweiler, Patrick Stolz, Tim Stolz, Simon Wolf

Angriff: Bernd Majer, Hajar Mohammad Amin, Nicolas Rosenhahn, Thomas Schwab, Judi Sharro

Zugänge: Marcel Erath (FC Hochemmingen), Lukas Mayer, Tim Stolz (beide eigene Junioren), Judi Sharro (FC Bad Dürrheim II)

Abgänge: Mathias von Grafenstein (Laufbahnende)

Trainer: Axel Schweizer

TuS Bonndorf II

Tor: Sebastian Wassmer, Julian Vesenmayer

Abwehr: Peter Kessler, Uwe Knaak, Fabian Meier, Ralf Ackermann, Simon Büche, Kai Rathgen, Christian Woll, Justin Ketterer

Mittelfeld: Michael Haberstroh, Timo Fehrenbach, Jonas Fehrenbach, Timo Schwenninger, Lars Fechtig, Sebastian Wiehl, Christian Kirchsteiger

Angriff: Marcel Hertenstein, Marvin Dobler, Niclas Woll, Fabian Benz

Zugänge: Justin Ketterer, Lars Fechtig, Silas Dobler, Artur Widerhold, Beraki Oubamichael, Hassen Awel (alle eigene Junioren), Sebastian Wiehl (SG Schlüchttal)

Abgänge: Timo Güdi, Sarja Nabaan (SV Gündelwangen), Bastian Johnston (SV Saig)

Trainer: Peter Fechtig

SSC Donaueschingen

Tor: Andreas Ewald, Christian Podschull

Abwehr: Marius Gedaschke, Christian Ewald, Roman Kozevnikov, Daniel Hölderle, Ridvan Avim, Serhat Özyldirim

Mittelfeld: Michael Holwegler, Robert Vantaggio, Sebastian Charton, Denis Laichner, Enrico Kirch, Anton Kozevnokiv, Mert Eski

Angriff: Jochen Reihs, Oguzhan Yildiz, Felix Seltmann

Zugänge: Oguzhan Yildiz (SV Obereschach), Mert Eski (pausierte); Abgänge: Keine

SV Eisenbach

Tor: Sascha Braun, Felix Kneipp, Silas Schwab

Abwehr: Moritz Dufner, Lars Dorer, Simon Neininger, Florian Heizmann, Sion Demattio, Yannik Hepting, Jannik Blum

Mittelfeld: Marco Wirbser, Felix Zipfel, Fabian Meister, Kevin Rontke, Markus Zipfel, Marco Rohrer, Erik Sühling

Angriff: Marius Pfeiffer, Jens Schuler, Stefan Modrzejewski, Niklas Sühling, Mathias Weber

Zugänge: Jannik Blum (FC Neustadt II), Mathias Weber (reaktiviert, Niklas Sühling, Silas Schwab, Yannik Hepting, Marco Rohrer, Erik Sühling (alle eigene Junioren); Abgänge: Keine

Trainer: Mario Heinrich

SV Grafenhausen

Tor: Philipp Johnston, Jens Müller

Abwehr: Friedrich Schulz, Rosa Kevin, Josef Schulz, Paul Sass, Marcel Hösl, Adrian Hilpert, Marius Stulz

Mittelfeld: Lars Morath, Felix Gatti, Blerim Kushutani, Joshua Blatter, Martin Kech, Alexander Schäuble, Geron Isele, Mario Hertenstein, Marco Hertenstein

Angriff: Florian Haselbacher, Michael Eichhorn, Joshua Schmid, Aselmann Silvan, Gatti Marvin

Zugänge: Marcel Hösl, Adrian Hilpert, Geron Isele, Aselmann Silvan (alle eigene Jugend), Michael Eichhorn (SV Berau)

Abgänge: Keine

Trainer: Nils Boll

SV Gündelwangen

Tor: Lukas Büche, Eyüp Akkaya

Abwehr: Jens Schübel, Mustafa Ucarli, Fethi Köycü, Dogan Köycü, Martin Albert, Tobias Kech, Bogdan Negoita

Mittelfeld: Yakup Sevimli, Fatih Ucarli, Manuel Fischer, Kai Hofmeier, Kevin Lücke, Robin Probst, Furkan Akkaya, Timo Güdi, Benjamin Kaiser, Nico Hofmeier, Cafer Ucarli

Angriff: Sarja Nabaan, Leutrim Bozhdaraj, Cezar Duduta, Simon Fluck

Zugänge: Yakup Sevimli (FC Bad Dürrheim), Lukas Büche, Sarja Nabaan, Leutrim Bozhdaraj, Tobias Kech (alle TuS Bonndorf), Timo Güdi, Eyüp Akkaya (AGS Lauchringen), Simon Fluck (eigene Jugend), Timo Steidle (2. Mannschaft); Abgänge: Thomas Fischer (FC Neustadt), Constantin Hug, Patrick Thurau (Laufbahnende)

Trainer: Yakup Sevimli

SV Hinterzarten

Tor: Christoph Beha, Mirco Steiert

Abwehr: Peter Kerler, Matijas Popic, Kevin Steiert, Mike Ketterer, Julian Albrecht, Dennis Fries-Beckmann, Dominic Hristic, Michael Schneider, Alasana Sane, Jakob Ketterer

Mittelfeld: Mamadou Bah, Benedikt Fehrenbach, Jona Schuler, Niklas Rosenstil, Levin Schwab, Julian Eckert, Robin Krupka, Timo Braun, Daniel Martin

Angriff: Osman Sowe, Goran Misic, Mario Groß

Zugänge: Julian Albrecht, Dominic Hristic, Jakob Ketterer, Mamadou Bah, Levin Schwab, Osman Sowe, Goran Misic (alle eigene Junioren), Niklas Rosenstil (FC Neustadt); Abgänge: Micael do Cabo (SV Hölzlebruck)

Trainer: Kay Ruf

SG Kirchen-Hausen

Tor: Fabian Stihl, Markus Lehmann

Abwehr: Pascal Stihl, Mike Weinmann, Julian Messmer, Florian Rapp, Lorenz Keller, Christof Butkus, Daniel Franzese, Adriano di Trani, Jo Butzen, Modou Camara

Mittelfeld: Pascal Stihl, Oliver Weiß, Andy Krukenberg, Yannic Thoma, Buba Jammeh, Jens Klein, Manuel König, Christian Aschmann, Yaya Sanyang, Patrick Wittenberg, Tobias Schwab, Johannes Elsässer, Daniel Franzese

Angriff: Patrick Messmer, Fiwos Zürcher, Sheriff Yallow

Zugänge: Oliver Weiß (SV/TuS Immendingen), Lukas Keller (eigene Junioren), Daniel Franzese (Neuhausen); Abgänge: Daniel Kühne (Laufbahnende), Attila Fodor (Rumänien)

Trainer: Peter Tumler

FC Lenzkirch

Tor: Tobias Ganter, Philip Jägler

Abwehr: Indir Kurdic, Harald Juchum, Martin Gautsch, Luka Buric, Daniel Zambalic, Julian Veit, Phillip Burchartz

Mittelfeld: Moritz Jägler, Matthias Haas, Jonas Friedrich, Palja Orosaj, Daniel Karcher, Felix Jägler, Roland Oluta, Fabian Gamp, Christian Longo-Longo, Luca Borghof, Tobias Schumann, Sebastian Kleiser

Angriff: Nordin Arroussi, Tim Rüdiger, Raffael Texeira

Zugänge: Tim Rüdiger, Roland Pluta (FC Tiengen), Julian Veit (FC Rimsingen), Felix Jägler (SG Gundelfingen), Fabian Gamp (SV Hölzlebruck), Luca Borghof, Tobias Schumann, Sebastian Kleiser (alle eigene Junioren); Abgänge: Keine

Trainer: Zeljko Cosic

FC Löffingen II

Tor: Raphael Albert, Michael Langenbacher

Abwehr: Simon Schmitt, Dennis Klein, Benjamin Hofmeier, Sandro Hermann, Fabian Kessler, Michael Scholz, Andreas Happle, Guido Hensler, Maximilan Benz, Nikita Stepicev, Ilias Sidi-Yacoub

Mittelfeld: Michael Fuss, Robin Baumann, Jens Vogt, Musa Dampha, Alexander Meßmer, Dario Farace, Matthias Baader, Nino Valentino, Michael Amrein, Nico Welte , David Slodkowski, Florian Fast

Angriff: Nico Wider, Alexander Falkenstern, Daniel Sprißler, Adolf Scherer

Zugänge: Sandro Hermann, Ilias Sidi-Yacoub, Nikita Stepicev, Robin Baumann, Florian Fast, Nico Wider (alle eigene Jugend), Adolf Scherer (FC Reiselfingen, Alexander Falkenstern, Nico Welte (beide pausierten); Abgänge: Keine

Trainer: Stefan Löffler

FV Möhringen

Tor: Mateusz Frosik, Kevin Au

Abwehr: Omar Manjang, Maximilian Moewe, Luca Blum, Lucas Tschaut, Bastian Schaar, Jonas Heine, Stephan Huber

Mittelfeld: Tobias Hofstetter, Lukas Klüppel, Jan Dirschauer,Flavio Hainke, Hendrik Braun, Cenk Cepnioglu, Modou Tamba, Noel Bianchi

Angriff: Stephan Paulsen, Jonathan Bell, Mohamed Gomina

Zugänge: Kevin Au (Mühlheim), Mateusz Frosik (vereinslos), Jonas Heine, Hendrik Braun, Jonathan Bell, Lukas Klüppel, Mohamed Gomina (alle eigene Junioren);

Abgänge: Keine

Trainer: Heinz Jäger

TuS Oberbaldingen

Tor: Julian Kopp

Abwehr: Angelo Quattocchi, Manuel Messner, Martin Meßner, Sven Moser, Leo Schwörer, Magnus Messner, Sebastian Fritsche, Fabian Fritsche, Daniel Glunz, Julian Götz, Niklas Raisp, Jonas Schwörer

Mittelfeld: Marcel Schmelzer, Manuel Epp, Selami Klemens, Sebastian Deiter, David Kreischer, Markus Hartung

Angriff: Timon Demond, Andre Schmelzer, Jonathan Galvez Nunez, Robin Kleinhans, Markus Nann, Luca Manger

Zugänge: Julian Kopp, Julian Götz, Jonas Schwörer, Robin Kleinhans (alle eigene Jugend), Angelo Quattocchi (FC Bad Dürrheim), Andre Schmelzer, Marcel Schmelzer, Manuel Epp, Sebastian Deiter (alle FC Hochemmingen), Selami Klemens (FC Gutmadingen).

Abgänge: Almami Camara, Lowe Abdul Azis, Saja Jallow (alle DJK Villingen), Baia Musa Camara (FC Gutmadingen), Alkall Fadera (SV Geisingen), Ndiyassou Oubo (SV Überauchen)

Trainer: Markus Schmelzer

SV Öfingen

Tor: Marcel Butschle, Steffen Butschle, Alexander Helbig, Niklas Manger

Abwehr: Dominic Demond, Patrick Grüninger, Patrick Hengstler, Marvin Münzer, Dominik Neumeister, Jannik Pottim, Marcel Speck, Michael Straub, Mathias Zeller, Niclas Zeller

Mittelfeld: Gero Horsthemke, Matthias Kaltenbach, Luca Kienast, Phillipp Marschalek, Tobias Mattes, Tobias Nopper, Nicolai Pottin, Steffen Schröder, Marcel Stöhr, Ruben Stumm, Markus Wenzler

Angriff: Moritz Bausch, Tobias Dittmar, Michael Manger, Fabian Ott, Sascha Wenzler, Manuel Zeller

Zugänge: Niklas Manger, Phillipp Marschalek, Moritz Bauch, Tobias Dittmar (alle eigene Jugend), Marvin Münzer (A-Jugend FC 08 Villingen), Luca Kienast (A-Jugend DJK Villing.), Marcel Stöhr (A-Jugend FC Furtwangen); Abgänge: Adrian Riegger (Auslandsstudium)

Trainer: Jörg Kienast

FC Pfohren

Tor: Felix Klotz, Jannick Himmler

Abwehr: Hannes Wolf, Gabriel Wolf, Michael Weltin Manuel Sumser, Timon Zimmermann, Patrick Krohn, Rafael Wesle, Jonas Bührig

Mittelfeld: David Gemon, Michael Hug, Michael Meder, Samuel Maus, Christian Schaller, Dominik Engesser, Benedikt Wolf, Tobias Sumser, Julian Sumser, Niklas Wiehl, Ferdi Simsek, Leo Schey

Angriff: Sebastian Boma, Marius Wiehl, Fabian Reichmann

Zugänge: Niklas Wiehl, Manuel Sumser, Jonas Bühring, Tobias Sumser, Leo Schey, Lars Neumann (alle eigene Jugend), Ferdi Simsek (FC Hüfingen); Abgänge: Keine

Trainer: Dominic Häring

SG Riedöschingen/Hondingen

Tor: Lukas Engesser, Fabian Pfeiffer

Abwehr: Fabian Fendt, Nik Fluk, Stefan Fluk, Fabian Martin, Marcel Meilhammer, Johannes Scherer, Florian Schmid, Christian Scherer

Mittelfeld/Angriff: Manuel Fetz, Dominik Bäurer, Patrick Bäurer, Marko Deschle, Jan Fluk, Patric Frank, Manuel Martin, Angelo Pampana, Andreas Stöckle, Björn Werhan, Dominik Zeller, Patrick Zolg

Zugänge: Andreas Stöckle (SG Riedböhringen/Fützen); Abgänge: Keine

Trainer: Roland Waldraff

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein