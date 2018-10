von Maurice Sauter

Fußball-Kreisliga A, Staffel 2: FC Löffingen II – SV Aasen 1:4 (1:0). (mst) Nach ausgeglichener Anfangsphase brachte Sandor Hoffmann die Löffinger kurz vor der Pause in Führung. Der Pausentee zeigte bei den Aasenern Wirkung. Die Gäste drehten in Hälfte zwei auf und gewannen mit hoher Effizienz am Ende verdient. Tim Stolz erzielte einen Dreierpack. Tore: 1:0 (38.) Herrmann, 1:1 (55.) Stolz, 1:2 (66.) Stolz, 1:3 (73.) Schwab, 1:4 (80.) Stolz. ZS: 80. SR: Valentin Brugger (Obersimonswald).

SV Hinterzarten – SV Öfingen 2:1 (1:0). Bereits nach zwei Minuten nutzte Daniel Martin einen Öfinger Fehler und brachte Hinterzarten im Verfolgerduell in Führung. Auch in der Folge war der Gastgeber besser, verpasste aber, nachzulegen. Dies geschah in Minute 72, als Öfingen offensiver agierte und klassisch ausgekontert wurde. Danach hatten die Öfinger mehr vom Spiel, kamen aber nur noch zum Anschlusstreffer durch Fabian Ott. Tore: 1:0 (2.) Martin, 2:0 (72.) Eckert, 2:1 (86.) Ott. ZS: 80. SR: Jürgen Schätzle (Schönwald).

SSC Donaueschingen – SG Kirchen-Hausen 0:3 (0:2). Nach offenem Start mit Chancen auf beiden Seiten brachte ein Doppelschlag von Yannic Thoma und Sheriff Jallow die Gäste auf die Siegerstraße. Der SSC versuchte in Abschnitt zwei alles, kam aber nicht zum Erfolg. Stattdessen machte Buba Jammeh in Minute 82 mit dem 3:0 alles klar. Tore: 0:1 (31.) Thoma, 0:2 (34.) Jallow, 0:3 (82.) Jammeh. ZS: 100. SR: Michael Fischer (Friedenweiler).

SG Riedöschingen/Hondingen – TuS Bonndorf II 4:1 (0:0). Nach überschaubarer und torloser erster Hälfte brachte Angelo Pampana die Gastgeber in Führung. Doch nur fünf Minuten später glich Timo Schwenninger per Strafstoß aus. In der Schlussphase entschieden die insgesamt gefährlicheren Gäste in neun Minuten mit drei Toren die Partie und feierten einen verdienten ersten Saisonsieg. Tore: 1:0 (52.) Pampana, 1:1 (57.) Schwenninger (FE), 1:2 (72.) Simon Büche, 1:3 (76.) Michael Haberstroh, 1:4 (81.) Christof Heinecke. ZS: 150. SR: Dominik Wehrle (Kleineisenbach).

FV Möhringen – TuS Oberbaldingen 6:1 (3:1). Mit drei Toren binnen fünf Minuten sorgten die Möhringer Mitte der ersten Hälfte für klare Verhältnisse. Nach der Pause sorgte Lukas Klüppel mit dem 4:1 für die Vorentscheidung. Tore: 1:0 (22.) Stephan Paulsen, 2:0 (23.) Mohamed Gomina, 3:0 (25.) Gomina, 3:1 (30.) Selami Klemens, 4:1 (49.) Klüppel, 5:1 (60.) Gomina, 6:1 (72.) Jonathan Bell. Zuschauer: 100. SR: Andre Cellier (Schwenningen).

SV Eisenbach – SV Gündelwangen 4:3 (1:3). Gündelwangen schien nach einer starken ersten Hälfte und einer 3:1-Führung bereits auf der Siegerstraße. Doch dann eröffnete Kevin Rontke direkt nach der Pause die Aufholjagd. In einer wilden Schlussphase glich erst Markus Zipfel aus, dann machte Marius Pfeiffer in Minute 90 per Flachschuss den Eisenbacher Comeback-Sieg perfekt. Tore: 0:1 (4.) Robin Probst, 0:2 (9.) Jens Schübel, 1:2 (22.) Marco Wirbser, 1:3 (39.) Mustafa Ucarli, 2:3 (46.) Rontke, 3:3 (82.) Zipfel, 4:3 (90.) Pfeiffer. ZS: 80. SR: Marc Kolberg (Königsfeld).

FC Lenzkirch – SV Grafenhausen 2:2 (0:1). Im Duell Zweiter gegen Erster ging Grafenhausen durch einen Elfmeter von Florian Haselbacher in Führung. Erst nach der Pause kamen die Lenzkircher durch Julian Veit zum Ausgleich per Elfmeter. Felix Gatti traf in der Lenzkircher Drangphase für die Gäste. Die Hausherren steckten nicht auf und sorgten mit dem dritten Elfmeter des Spiels für die gerechte Punkteteilung. Tore: 0:1 (26.) Haselbacher (FE), 1:1 (51.) Veit, 1:2 (71.) Gatti, 2:2 (75.) Noureddine Aroussi. ZS: 220. SR: Tafaro (Münstertal).

