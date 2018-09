von Maurice Sauter

Fußball-Kreisliga A, Staffel 2: SV Grafenhausen – TuS Bonndorf II 4:0 (2:0). (mst) Bereits nach drei Minuten brachte Florian Haselbacher die Gastgeber per Elfmeter in Führung und erhöhte vor der Pause auf 2:0. Mit seinem dritten Treffer kurz nach dem Wechsel machte Haselbacher nicht nur den Hattrick perfekt, sondern führte auch die Vorentscheidung herbei. Frederik Schulz setzte den Schlusspunkt einer einseitigen Partie. Tore: 1:0 (3.) Haselbacher, 2:0 (38.) Haselbacher, 3:0 (52.) Haselbacher, 4:0 (80.) Schulz. ZS: 140. SR: Uwe Müller (Höchenschwand).

TuS Oberbaldingen – SG Kirchen-Hausen 0:4 (0:3). Bereits nach 25 Minuten war die Partie nahezu entschieden. Tore von Sheriff Jallow und Andy Krukenberg sowie ein Eigentor führten zum klaren 0:3-Zwischenstand. Nach der Pause erhöhte Yannic Thoma gegen chancenlose Oberbaldinger. Tore: 0:1 (7.) Jallow, 0:2 (12.) Krukenberg, 0:3 (25.) ET, 0:4 (55.) Thoma. ZS: 100. SR: Gerhard Benning (Dauchingen).

SV Aasen – SV Öfingen 1:2 (1:0). Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase brachte Judi Sharro die Gastgeber verdient in Führung. In Hälfte zwei benötigten die Öfinger lange, ehe sie zu ihrem Spiel fanden. In Minute 68 besorgte Markus Wenzler zunächst den verdienten Ausgleich, ehe er in Minute 88 aus sieben Metern den glücklichen, aber nicht unverdienten Siegtreffer für Öfingen erzielte. Tore: 1:0 (40.) Sharro, 1:1 (68.) Wenzler, 1:2 (88.) Wenzler. ZS: 160. SR: Silas Haselberger (Brigachtal).

FC Pfohren – FV Möhringen 1:1 (1:0). Der FC Pfohren konnte nicht an die starken Leistungen der Vorwochen anknüpfen und kam nicht über ein Remis hinaus. Zunächst gingen die Gastgeber durch ein Eigentor in Führung. Nach der Pause waren die Möhringer aktiver und kamen durch Mohamed Gomina nach einer Standardsituation zum leistungsgerechten Ausgleich, der bis zum Ende Bestand hatte. Tore: 1:0 (35.) ET, 1:1 (63.) Gomina. ZS: 70. SR: Marcel Haberbosch (Villingen).

FC Lenzkirch – SG Riedöschingen/Hondingen 2:2 (0:2). In einem Spiel auf mäßigem Niveau brachte Andreas Stöckle die aktiveren Gäste bereits nach drei Minuten in Führung. Manuel Martin erhöhte kurz vor der Halbzeit zum verdienten 2:0-Pausenstand. Nach dem Seitenwechsel spielte Lenzkirch besser nach vorne und kam zu zwei sehenswerten Toren, denen jeweils Flanken von außen vorausgingen. Zum Siegtreffer reichte es den Gastgebern aber nicht mehr. Tore: 0:1 (3.) Stöckle, 0:2 (40.) Martin, 1:2 (53.) Roland Pluta, 2:2 (64.) Jonas Friedrich. ZS: 150. SR: Thomas Engel (Furtwangen).

SV Gündelwangen – SV Hinterzarten 2:4 (2:2). In einer kurzweiligen Anfangsphase brachte Mario Groß die Gäste in Führung, ehe Robin Probst und Sarja Nabaan das Spiel drehten. Es waren erst 20 Minuten gespielt, als Julian Eckert zum 2:2 traf. Nach der Pause waren die Gäste spielbestimmend und trafen in der Schlussphase zweimal, sodass Hinterzarten letztlich verdient die drei Punkte entführte und die Tabellenführung übernahm. Tore: 0:1 (12.) Groß, 1:1 (14.) Probst, 2:1 (16.) Nabaan, 2:2 (21.) Eckert, 2:3 (76.) Groß, 2:4 (90.+1) Ousman Sowe. ZS: 120. SR: Hettich (St. Peter).

