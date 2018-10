von Maurice Sauter

Fußball-Kreisliga A, Staffel 2: FC Löffingen II – FC Lenzkirch 0:0. (mst) Lenzkirch war dem Gastgeber klar überlegen und hatte Chancen en masse. Doch sowohl die Abschlussschwäche als auch der starke Löffinger Torhüter Raphael Albert verhinderten einen Lenzkircher Sieg. Ein Wermutstropfen für die Gäste war, dass sich mehrere Akteure auf dem schlechten Rasen verletzten. Zuschauer: 100. Schiedsrichter: Klemens Disch (Prechtal).

SG Riedöschingen/Hondingen – SV Gündelwangen 4:1 (1:1). Die Gastgeber waren zu Beginn das aktivere Team und gingen verdient durch Manuel Martin in Führung. Doch Gündelwangen steckte nicht auf und kam zehn Minuten später durch Robin Probst zum Ausgleich. In Hälfte zwei vergaben beide Mannschaften Chancen zur Führung, ehe ein Doppelpack von Jan Fluk die Gastgeber spät auf die Siegerstraße brachte. Tore: 1:0 (16.) Martin, 1:1 (28.) Probst, 2:1 (75.) Fluk, 3:1 (85.) Fluk, 4:1 (90.) Martin. ZS: 200. Schiedsrichter: Enis Morat (Schwenningen).

SSC Donaueschingen – TuS Oberbaldingen 3:1 (1:0). Gegen das Schlusslicht brauchte der SSC 40 Minuten, bis Jochen Reihs das 1:0 markierte. In Hälfte zwei wurden die Gäste aktiver, der SSC bestimmte das Spiel aber weiterhin. Erneut Reihs und Sebastian Charton entschieden die Partie zugunsten der Schellenberger. Fabian Fritsche traf für Oberbaldingen. Tore: 1:0 (40.) Reihs, 2:0 (65.) Reihs, 2:1 (80.) Fritsche, 3:1 (85.) Charton. ZS: 140. SR: Markus Wetter (Boll).

FV Möhringen – SV Eisenbach 1:1 (0:1). Möhringen war in Hälfte eins die bessere Mannschaft, Eisenbach aber die effizientere. Mit dem Pausenpfiff erzielte Lars Dorer per Freistoß die Gästeführung. In einer hitzigen Schlussphase belohnte sich der FV Möhringen für die Drangphase, Jan Dirschauer behielt frei vor dem Tor die Nerven. Unterm Strich ein glücklicher Punkt für die Gäste. Tore: 0:1 (45.+2) Dorer, 1:1 (90.) Dirschauer. ZS: 100. SR: Bernd Kaiser (Königsfeld).

SV Öfingen – TuS Bonndorf II 4:2 (1:2). Bonndorf überraschte aktivere Öfinger nach 28 Minuten, als Marcel Hertenstein die Gäste in Führung brachte. Matthias Zeller antwortete zwar nur zwei Minuten später mit dem 1:1, die erneute Gästeführung durch Michael Haberstroh folgte jedoch wieder prompt. Nach dem Seitenwechsel steigerte sich der Gastgeber und drehte die Partie durch Tore von Sascha Wenzler, Ruben Summ und Marvin Münzer verdientermaßen. Tore: 0:1 (28.) Hertenstein, 1:1 (30.) Zeller, 1:2 (32.) Haberstroh, 2:2 (55.) Wenzler (FE), 3:2 (65.) Summ, 4:2 (70.) Münzer. ZS: 130. SR: Gerhard Benning (Dauchingen).

SG Kirchen-Hausen – SV Aasen 0:8 (0:6). Im Duell der Aufsteiger überrannte Aasen die SG Kirchen-Hausen. Bereits nach drei Minuten klingelte es zum ersten Mal, als Tim Stolz den Torreigen eröffnete. Beim Stande von 0:3 nach 31 Minuten schwächten sich die Gastgeber mit einer Roten Karte selbst. Dies beflügelte die Torlaune der Gäste, die bis zur Pause das halbe Dutzend vollmachten. In Hälfte zwei ließen sie es ruhiger angehen und erzielten zwei weitere Tore. Tore: 0:1 (3.) Stolz, 0:2 (27.) Stolz, 0:3 (29.) Thomas Schwab, 0:4 (35.) Schwab, 0:5 (40.) Hajar Amin, 0:6 (42.) Patrick Stolz, 0:7 (51.) Judi Sharro, 0:8 (67.) Sharro. ZS: 120. SR: Jedediah Bartler (Brigachtal). Rote Karte: SG K-H (31.).

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein