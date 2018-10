von Maurice Sauter

Fußball-Kreisliga A, Staffel 2: SSC Donaueschingen – SV Öfingen 1:2 (0:1). (mst) Nach ausgeglichener Anfangsphase brachte Markus Wenzler die Gäste per Strafstoß in Führung. In der Folge übernahmen aber die Donaueschinger das Kommando und spielten sich gute Chancen heraus. Es waren aber erneut die Öfinger, die in Person von Dominik Wölfle trafen. Der SSC drängte auf den Anschluss und wurde durch Serhat Özyildirim belohnt. Der Ausgleich wollte aber nicht mehr fallen. Tore: 0:1 (27.) Wenzler, 0:2 (70.) Wölfle, 1:2 (83.) Özyildirim. Zuschauer: 130. SR: Yannick Erath (Villingen). Gelb-Rot: SSC (90.+3).

TuS Oberbaldingen – FC Löffingen II 2:3 (0:0). Im Kellerduell passierte in Hälfte eins sehr wenig, ehe das Geschehen nach der Pause Fahrt aufnahm. Zuerst brachte ein Eigentor die Gastgeber in Führung, ehe ein Oberbaldinger Gelb-Rot sah. Den fälligen Strafstoß verwandelte Roberto Jurleta zum Ausgleich. Der TuS spielte mutig weiter und ging nur sechs Minuten nach der ersten Führung erneut wieder in Front. Löffingen hatte gegen Ende mehr Kraftreserven und drehte das Spiel durch Fabian Benz und Muniru Jammeh. Tore: 1:0 (66.) ET, 1:1 (70.) Jurleta, 2:1 (72.) Jonas Schwörer, 2:2 (87.) Benz, 2:3 (90.+1) Jammeh. ZS: 150. SR: Stefan Teufel (Konstanz).

TuS Bonndorf – SV Hinterzarten 2:3 (1:1). Bonndorf ging nach zwei Minuten durch Alex Bündert in Führung. Die Antwort der Gäste folgte 15 Minuten später mit dem Ausgleich durch Julian Eckert. Danach waren die Hinterzartener tonangebend, entwickelten aber wenig Gefahr. Dafür erzielte Jens Hogg nach der Pause die erneute Führung für Bonndorf. In der Schlussphase drehte Hinterzarten aber auf und verhinderte durch Tore von Levin Schwab und Daniel Martin den ersten Sieg der Bonndorfer Reserve. Tore: 1:0 (2.) Bündert, 1:1 (16.) Eckert, 2:1 (55.) Hogg, 2:2 (75.) Schwab, 2:3 (86.) Martin. ZS: 80. SR: Stanislaus Wengrzik (Hüfingen).

SV Grafenhausen – SG Kirchen-Hausen 2:1 (0:1). Nach längerer Abtastphase zu Beginn brachte Yannic Thoma die Gäste im Spitzenspiel überraschend in Führung. Nach der Pause steigerten sich die Hausherren aber und drehten mit einem Doppelschlag die Partie. Zuerst glich Josef Schulz per strammem Schuss aus, dann brachte Felix Gatti den Tabellenführer per Elfmeter in Führung. Die Gastgeber ließen gegen Ende nur wenige Gästechancen auf den Ausgleich zu. Tore: 0:1 (30.) Thoma, 1:1 (54.) Schulz, 2:1 (58.) Gatti (FE). ZS: 150. SR: Sasa Matosevic (Schwenningen).

SV Aasen – SG Riedöschingen/Hondingen 2:0 (0:0). In einem lange zerfahrenen und von Zweikämpfen geprägten Spiel lief es darauf hinaus, dass die Mannschaft mit dem ersten Tor das Spiel gewinnen würde. Dies war der Fall, als Aasen durch einen schönen Spielzug mit Abschluss durch Thomas Schwab in Führung ging und wenig später durch einen Freistoß in den Winkel durch Patrick Stolz alles klarmachte. Die SG entwickelte hingegen kaum Torgefahr. Tore: 1:0 (52.) Schwab, 2:0 (61.) Stolz. ZS: 260. SR: Fabian Benning (Dauchingen).

FC Lenzkirch – SV Eisenbach 2:0 (2:0). Lenzkirch verteidigte durch einen Arbeitssieg Tabellenplatz zwei. Bereits nach sieben Minuten brachte Daniel Karcher die Gastgeber per Direktabnahme in Führung. Kurz vor der Pause legte Fabian Gamp nach, als er mit einem Dribbling einen Gegenspieler aussteigen ließ und von der Strafraumkante abzog. In Hälfte zwei ließ Lenzkirch weitere gute Chancen liegen und brachte den Sieg mühelos über die Zeit. Tore: 1:0 (8.) Karcher, 2:0 (43.) Gamp. ZS: 150. SR: Heiko Werner (Untermettingen).

SV Gündelwangen – FC Pfohren 2:0 (1:0). Sarja Nabaan brachte die Gastgeber nach neun Minuten in Führung, nachdem der Pfohrener Schlussmann einen Fernschuss nicht festhalten konnte. Kurz nach Wiederbeginn erhöhte Spielertrainer Yakup Sevimli nach einer Ecke auf 2:0. Pfohren hingegen erarbeitete sich kaum gefährliche Angriffe. Tore: 1:0 (9.) Nabaan, 2:0 (47.) Sevimli. ZS: 80. SR: Samuel Kaltenbach.

