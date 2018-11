von Maurice Sauter

Fußball-Kreisliga A, Staffel 2: SV Hinterzarten – SSC Donaueschingen 2:3 (0:1). (mst) Nach ausgeglichenem Beginn brachte Oguzhan Yildiz den SSC verdient in Führung. Nur Sekunden nach Wiederbeginn erhöhte Enrico Kirch auf 2:0. Danach steigerte sich Hinterzarten und verkürzte durch Daniel Martin. Doch nur wenig später stellte Sebastian Charton den alten Abstand wieder her. Am Ende siegte der SSC verdient. Tore: 0:1 (36.) Yildiz, 0:2 (46.) Kirch, 1:2 (55.) Martin, 1:3 (70.) Charton, 2:3 (75.) Kay Ruf. ZS: 100. SR: Alexander Baumgartner (Freiburg).

FC Löffingen II – SV Öfingen 3:2 (2:1). In einer abwechslungsreichen Anfangsphase brachte Fabian Ott die Gäste in Führung, ehe Alexander Kornienko und Benjamin Gaudig die Partie drehten. Danach spielte sich viel im Mittelfeld ab, bis Gaudig mit seinem zweiten Treffer auf 3:1 stellte. Markus Wenzlers Anschlusstreffer hatte keinen Einfluss mehr auf das Spiel. Tore: 0:1 (7.) Ott, 1:1 (11.) Kornienko, 2:1 (17.) Gaudig, 3:1 (54.) Gaudig, 3:2 (74.) Wenzler. Zuschauer: 70. Schiedsrichter: Asim Huremovic (Schwenningen).

SG Riedöschingen/Hondingen – SG Kirchen-Hausen 0:1 (0:1). In den ersten 30 Minuten war die SG das dominante Team, geriet aber durch einen Freistoßtreffer von Mike Weinmann aus heiterem Himmel in Rückstand. In Hälfte zwei agierten beide Mannschaften auf Augenhöhe, die Gastgeber entwickelten zu wenig Gefahr, um zum Ausgleich zu kommen. Tore: 0:1 (31.) Weinmann. Zuschauer: 180. Schiedsrichter: Andreas Sättele (Löffingen).

FV Möhringen – TuS Bonndorf II 4:3 (2:0). In einem spektakulären Schlagabtausch brachten Stephan Paulsen und Tobias Hofstetter per Elfmeter Möhringen früh auf die Siegerstraße. Nach dem 3:0 durch Jonathan Bell kurz nach Wiederbeginn drehte Bonndorf auf und verkürzte auf 2:3. Bells zweiter Treffer zum 2:4 machte dann aber den Deckel drauf. Tore: 1:0 (2.) Paulsen, 2:0 (11.) Hofstetter, 3:0 (48.) Bell, 3:1 (50.) Fabian Meier, 3:2 (73.) Marcel Hertenstein, 4:2 (84.) Bell, 4:3 (88.) Simon Büche. Zuschauer: 100. SR: Berke Yilmaz (Villingen-Schwenningen).

FC Pfohren – SV Aasen 1:1 (0:1). Pfohren war im Lokalderby 30 Minuten lang überlegen, Aasens Freistoßtreffer durch Lukas Hall stellte aber einen Bruch in dem Spiel dar. Pfohren kam dann besser aus der Pause, Fabian Reichmann glich nach schöner Vorlage von Marius Wiehl aus. In der Schlussphase agierten beide Mannschaften mit offenem Visier und hatten Siegchancen, sodass das Remis in Ordnung geht. Tore: 0:1 (30.) Hall, 1:1 (48.) Reichmann. ZS: 180. SR: Felix Gärtner (Dauchingen).

SV Eisenbach – TuS Oberbaldingen 3:0 (0:0). Nach ausgeglichener erster Hälfte brachte Marco Wirbser die Gastgeber kurz nach der Pause mit einem Doppelschlag auf die Siegerstraße. In der Folge war Oberbaldingen um eine Antwort bemüht, nutzte aber seine Chancen nicht. Stattdessen machte ein Eigentor in der Schlussphase alles klar. Tore: 1:0 (47.) Wirbser, 2:0 (50.) Wirbser, 3:0 (89.) ET. ZS: 90. SR: Ralf Bossert (Freiburg).

SV Gündelwangen – SV Grafenhausen 4:4 (4:2). In einem torreichen Schlagabtausch war zunächst Fehti Köycü der Mann des Tages, als er drei der vier Gündelwanger Treffer zum 4:2-Halbzeitstand erzielte. Dann unterlief ihm aber ein Eigentor zum 4:3, ein weiteres Eigentor von Jens Schuler bescherte den Gästen letztlich ein faires 4:4-Unentschieden. Tore: 1:0 (7.) Köycü, 2:0 (16.) Köycü, 2:1 (32.) Florian Haselbacher, 3:1 (36.) Kevin Lücke, 4:1 (45.+3) Köycü, 4:2 (45.+4) Adrian Hilpert, 4:3 (61.) ET, 4:4 (72.) ET. Zuschauer: 100. SR: Peter Becker (Hinterzarten).

