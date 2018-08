von Maurice Sauter

Fußball-Kreisliga A, Staffel 2: FC Pfohren – SSC Donaueschingen 2:2 (2:1). (mst) Der FC Pfohren hat den ersten Punkt der Saison eingefahren, verpasste aber einen Heimsieg. Das Spiel gegen den SSC Donaueschingen begann für die Gastgeber denkbar schlecht, als Jochen Reihs einen Pfohrener Fehler im Spielaufbau nach 15 Minuten zur Gästeführung bestrafte. In der Folge waren die Hausherren spielbestimmend und drehten die Partie. Zuerst köpfte Sebastian Boma eine Wiehl-Flanke ein, dann traf Julian Sumser nach feiner Vorarbeit von Boma frei vor dem Tor zum 2:1. Bis zur Halbzeit vergab Pfohren weitere hochkarätige Chancen, die Führung auszubauen. Nach dem Seitenwechsel drängte der SSC auf den Ausgleich, ohne jedoch gefährlich zu werden. Ein Pfohrener Fehler reichte aus, sodass Marius Gedaschke eine Viertelstunde vor Schluss mit einem strammen Schuss in die Ecke zum 2:2 traf. „Wenn wir vor der Pause auf 3:1 0der 4:1 stellen, brennt in Hälfte zwei nichts mehr an“, ärgerte sich Pfohrens Trainer Dominic Häring über den verpassten Sieg. So hat Pfohren nach drei Spielen nun einen, der SSC vier Punkte auf dem Konto. Tore: 0:1 (15.) Reihs, 1:1 (21.) Boma, 2:1 (31.) Sumser, 2:2 (75.) Gadeschke. ZS: 120. SR: Wolfgang Zimmer (Villingen).

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein