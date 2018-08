von Marius Faller

Fußball-Kreisliga A, Staffel 1: Am Wochenende startet die Kreisliga A 1 mit fünf neuen Teams (drei Absteiger und zwei Aufsteiger) in die neue Spielzeit. Der SÜDKURIER blickt gemeinsam mit den Verantwortlichen der 15 Mannschaften auf die Saison 2018/19.

Der Trainer des Bezirksliga-Absteigers FC Brigachtal, Werner Bucher, spricht davon, dass bei seinem Team die Motivation groß sei, den schmerzhaften Abstieg gleich wieder vergessen zu machen. „Wir wollen vorne mit dabei sein und im Kampf um die Meisterschaft mitmischen“, kündigt Bucher an. Bei diesem Unterfangen sollen auch die Neuzugänge Dennis Kleiser, Marc Albrecht und Andre Weets helfen. Sie kamen alle drei vom SV Überauchen. „Mit ihnen bin ich sehr zufrieden. Sie haben sich toll eingefügt. Insgesamt ist im Vergleich zum Vorjahr viel mehr Leben in der Mannschaft“, sagt Bucher. Verbessern müsse sich die Mannschaft noch im taktischen Bereich und bei Standardsituationen. Obwohl es im Pokal gegen den Landesligisten SG Dettingen-Dingelsdorf eine 1:5-Niederlage setzte, konnte Bucher aus dieser Begegnung Positives ziehen. „Sieben Leute aus der Stammelf haben gefehlt. Dafür haben sich die Jungs aus dem zweiten Glied sehr gut geschlagen.“ Vor allem der aus der eigenen Jugend gekommene Verteidiger David Götz hat es seinem Trainer dabei angetan.

Ebenfalls eine Liga tiefer als im Vorjahr muss Lokalrivale SV Überauchen antreten. In Überauchen gab es einen regelrechten Umbruch, elf Spieler haben den SVÜ verlassen. Dennoch will Trainer Sigurd Bickmann auf jeden Fall unter die ersten sechs Mannschaften kommen. „Wir sind personell auf der Rasierklinge unterwegs und brauchen auch das Glück, dass sich nicht viele verletzen.“ Topfavorit auf den Aufstieg ist für Bickmann der SV Rietheim: „Mit den Zugängen, die Rietheim hatte, ist der Aufstieg eigentlich Pflicht.“ Bei den Überauchenern gab es mit Stürmer Toure Lamin (kam vom TuS Blumberg) sowie den Mittelfeldspielern Obu Girs (TuS Oberbaldingen), Robert Neascu (BSV Schwenningen) und Maximilian Broozeit (VfL Wolfsburg) vier neue Spieler. Für die Überauchener geht es in den ersten zwei Partien gegen die Reservemannschaften des FC Schonach und des FC Pfaffenweiler – zwei Teams, die für Bickmann Wundertüten sind: „Zweite Mannschaften sind immer schwierig einzuschätzen. Leider werden uns am Anfang vier Spieler fehlen, das sie sich noch im Urlaub befinden.“

Auf den dritten Bezirksliga-Absteiger, den FC Dauchingen, wartet am ersten Spieltag gegen Aufsteiger SV Niederschach gleich Derby. Nach dem schmerzhaften Gang in die Kreisliga A soll es laut Co-Trainer Holger Staiger in der kommenden Saison „mindestens ein Platz unter den ersten Fünf werden“. In der Vorbereitung waren die Spieler stets in großer Anzahl vertreten, problematisch wird es dagegen eher im September. Dann fehlen immer wieder wichtige Akteure urlaubsbedingt. Zugänge bekam das Team von Trainer Uwe Gleichauf vor allem in Form von jungen Spielern: Gleich fünf Youngster kamen aus dem eigenen Nachwuchs oder aus Junioren-Teams von anderen Vereinen. „Man darf von den Jungs noch nicht zu früh zu viel erwarten“, erklärt Staiger, fügt aber hinzu, dass sie sich „sehr gut machen würden“. Bei den Abgängen schmerzt der Weggang von Manuel Federl am meisten. Der Außenverteidiger trägt in der kommenden Saison das Trikot des Bezirksligisten FC Weilersbach.

Mit einer besonders unglücklichen Konstellation musste sich DJK Villingen II in der abgelaufenen Saison auseinandersetzen. Sportlich hatte sich die Mannschaft von Trainer Adrian Schade für die Aufstiegsspiele zur Bezirksliga qualifiziert. Weil die erste DJK-Mannschaft jedoch gleichzeitig in eben diese Spielklasse abgestiegen ist, bekam der Tabellendritte FC Weilersbach den Vortritt und schaffte auch prompt den Aufstieg. „Natürlich war das bitter, allerdings auch schon einige Wochen vorher abzusehen“, meint Schade. Mit Blick auf die neue Saison bezweifelt der Trainer, „dass sich so eine gute Saison noch einmal wiederholen lässt“. Einige Spieler wurden in die erste Mannschaft „hochgezogen“, dafür kamen gleich sieben aus der eigenen Jugend dazu. „Die Jungs machen sich sehr gut. Wir haben tolle Charaktere in der Mannschaft“, so Schade. Gleich am ersten Spieltag erwartet die DJK-Reserve im Derby den vermeintlichen Meisterschafts-Favoriten SV Rietheim. Der Villinger Trainer: „Wir werden die drei Punkte ganz sicher nicht einfach herschenken.“

Als einer der Topfavoriten auf den Aufstieg ging NK Hajduk VS in die vergangene Saison, musste sich am Ende jedoch mit Platz vier begnügen. In der Rückrunde, in der Hajduk nach Meister Fischbach die meisten Punkte holte, zeigte das Team von Trainer Davor Koprivnjak, dass es zu mehr in der Lage ist. Mit der Vorbereitung ist der Coach zufrieden. „Alle ziehen mit. Das ist auch gut so, denn konditionell müssen wir zulegen. In der Defensive haben wir uns mit Karlo Vuk und Gabriel Iljasevic gut verstärkt. Der Abgang von Torjäger Josip Matkovic schmerzt dagegen sehr.“ Koprivnjak und seine Mannschaft haben ambitionierte Ziele: „Wir wollen mindestens unter die ersten Vier und nicht mehr als 35 Gegentreffer kassieren.“ Das wären genau halb so viel wie in der Spielzeit 17/18. Weil sich mehrere Spieler im Urlaub befinden, greift Hajduk erst am 1. September in den Spielbetrieb ein und muss dann bei DJK Villingen II antreten.

Der VfB Villingen möchte vor allem auf junge Spieler setzen. Dazu passt, dass von den sechs Neuzugängen drei aus der eigenen Jugend stammen. „Wir gehen seit Jahren diesen Weg und werden ihn auch weitergehen“, sagt VfB-Trainer Antonio Szarmach. Einem möglichen Aufstieg steht er eher skeptisch gegenüber. „In der Bezirksliga ist es für die jungen Spieler sehr schwer zu lernen. Dennoch haben wir immer das Ziel, uns im Vergleich zur Vorsaison zu verbessern, auch was den Tabellenplatz angeht.“ Platz fünf belegten die Villinger in der Spielzeit 17/18. Als Aufstiegskandidaten nennt Szarmach jedoch den SV Rietheim sowie die Bezirksliga-Absteiger Dauchingen, Überauchen und Brigachtal. Obwohl sich kurz vor der Saison gleich zwölf Spieler in den Urlaub verabschiedet haben, gibt sich Szarmach entspannt: „Wir haben eine gute Mischung aus jungen und älteren Spielern. Unser Kunstrasen ist seit einer Weile fertig. Ich bin zufrieden.“ Die Villinger sind am ersten Spieltag spielfrei. Für den VfB geht es eine Woche später in Neukirch erstmals um Punkte.

Nach einer starken ersten Saison in der Kreisliga A mit Platz sechs möchte sich die SG Vöhrenbach/Hammereisenbach im zweiten Jahr sogar noch weiter steigern. „Das ist immer mein Ziel, auch wenn meist von vielen Leuten gesagt wird, dass man es als Aufsteiger im zweiten Jahr schwerer hat. Platz fünf ist sicherlich schwer zu erreichen aber wir wollen uns auf jeden Fall in der Liga etablieren“, sagt Trainer Franz Ratz. Er hofft, dass von den Urlaubern, „der ein oder andere noch vor dem ersten Spieltag den Heimweg findet“. Dies auch vor dem Hintergrund, dass die SG aktuell mit Verletzungssorgen zu kämpfen hat. Abwehrspieler Patrick Weißer laboriert an einer Sprunggelenksverletzung, Torhüter Marco King hat seit längerem mit Knieproblemen zu kämpfen. Erfreulich ist dagegen die Entwicklung der beiden Neuzugänge Mohammad Akbari (kam aus der eigenen Jugend) und Steven Schober (Sportfreunde Schönenbach). Obwohl beide noch sehr jung sind – Schober wird pünktlich zum 1. Spieltag 18 Jahre alt – will Ratz die beiden „immer wieder mal reinschmeißen“.

Elf Zugänge und damit quasi eine komplette Mannschaft bekam der SV Rietheim im Sommer dazu. Jeweils drei Spieler kamen von DJK Villingen und dem SV Überauchen, zwei aus Königsfeld und jeweils einer aus der eigenen Jugend, dem FV Marbach und dem FC Bad Dürrheim II. Nach Tabellenplatz sieben in der Vorsaison ist Rietheim in den Augen von nahezu jedem Trainer der anderen Mannschaften dieser Staffel Titelkandidat Nummer eins. Rietheims Trainer Rafael Zimmermann wehrt sich nicht gegen die Favoritenrolle. „Wir streben den Aufstieg an“, sagt er deutlich und selbstbewusst. Ein wichtiger Faktor auf dem Weg zum möglichen Titelgewinn könnten auch Standardsituationen sein, mit Manuel Geiger haben die Rietheimer einen Spezialisten auf diesem Gebiet. Dass die zahlreichen Neuzugänge den Konkurrenzkampf erhöhen, nimmt Zimmermann gelassen: „Die Spieler sind befreundet. Deshalb erwarte ich bei Härtefällen keine schlechte Stimmung.“

Nur durch einen fulminanten Schlusssprint gelang es dem FC Schönwald in der abgelaufenen Saison, die Klasse zu halten. Christian Furtwängler, der im Laufe der Rückrunde das Traineramt von Alexander Schätzle übernahm, wird den Bezirksliga-Absteiger von 2017 auch in der kommenden Spielzeit trainieren. Probleme haben die Schönwälder vor allem im Angriff: „Mit dem verletzten Marcus Thurner, dem pausierenden Nick Faigle und dem nach Furtwangen gewechselten Florian Qorraj fehlen uns drei offensive Stammspieler aus der vergangenen Saison. Deshalb haben wir unser System ein wenig umgestellt. Es wird auf jeden Fall nicht einfach für uns, das Ziel muss ein Mittelfeldplatz sein“, sagt Furtwängler. Mit der Trainingsbeteiligung in der Vorbereitung ist der Übungsleiter sehr zufrieden. Punkte will der FC Schönwald vor allem in den Heimspielen holen.

Mit einer schwierigen Saison rechnet Jürgen Schmidt, der Trainer des FC Schonach II. Diese Einschätzung hängt auch mit der Großzahl der Abgänge in der ersten Mannschaft zusammen, die nun teilweise mit Spielern aus dem Reserveteam kompensiert werden soll. Vor allem der Sprung von Robin Burger und Yannick Kienzler in die Landesliga-Mannschaft schmerzt Schmidt. „Gerade im Mittelfeld fehlt es uns nun an Personal, weshalb wir mit Luca Timm und Markus Dold zwei nominelle Stürmer weiter nach hinten ziehen müssen. In dieser Saison muss auch mal ein Treffer für einen oder drei Punkte reichen, viele Tore werden wir vermutlich nicht schießen“, gibt sich der Trainer bescheiden. Schmidt hofft, dass er in den ersten Partien auf den einen oder anderen Spieler aus dem Landesliga-Kader zurückgreifen kann. Unabhängig von der Personalsituation bleibt das Ziel der Schonacher einzig und allein der Klassenerhalt.

Einen Abgang auf einer sehr empfindlichen Position musste der FC Tannheim hinnehmen. Stammtorhüter Luis Frank wechselte im Sommer zum Landesligisten FC Furtwangen. Mit Daniel Simone vom FC Pfaffenweiler wurde ein neuer Schlussmann verpflichtet. Frank war allerdings in der abgelaufenen Saison ein starker Rückhalt und einer der besten Torhüter der gesamten Liga. Zum Ligastart bekommt es die Mannschaft von Trainer Christoph Raithel mit zwei Neulingen zu tun: Am ersten Spieltag müssen die Tannheimer zum Bezirksliga-Absteiger FC Brigachtal, im ersten Heimspiel der Saison empfangen sie Aufsteiger SV Niedereschach. Erfreulich ist für Raithel, dass die beiden besten Torjäger der Mannschaft gehalten werden konnten. Maximilian Wolfram (15) und Ferdinand Schmid (11) erzielten fast die Hälfte der Tannheimer Treffer in der abgelaufenen Saison.

Kai Bommer, der Trainer des FC Kappel, tut sich mit der Bewertung der Saisonvorbereitung schwer: „Sie war durchwachsen, aber wir haben sicherlich mit denselben Problemen zu kämpten wie alle Mannschaften. Viele Spieler befanden sich im Urlaub. Deshalb mussten wir auch leider ein Vorbereitungsspiel absagen.“ Mit Saverio Lupo (zuletzt beim FC Königsfeld) konnte Kappel lediglich einen Neuzugang präsentieren. Dieser habe laut Bommer jedoch „großes Potenzial, auch wenn er die letzten zwei Jahre kein Fußball gespielt hat“. Da Kappel gleichzeitig auch nur zwei Abgänge zu verzeichnen hatte (Matthias Lupfer zum FC Weiler und Pascal Maier zum SV Niedereschach) kann der Trainer auf eine eingespielte Mannschaft zurückgreifen. Für die neue Spielzeit hofft der Übungsleiter vor allem, dass er mit weniger Verletzungen zu kämpfen hat. Bommer: „In der abgelaufenen Saison haben fast immer sechs oder mehr Leute gefehlt.“

Vor allem dank einer starken Rückrunde konnten die Sportfreunde Neukirch, die lange Zeit Schlusslicht in der A 1 waren, doch noch die Klasse halten. Trainer Udo Glander konnte seine Mannschaft beinahe zusammenhalten, einzig Michael Burger (pausiert) steht nicht mehr im Kader. Dafür kamen Robin Schwer vom FC Furtwangen sowie Kevin Hübsch (reaktiviert) und Niclas Klausmann (eigene Jugend) dazu. Der möglicherweise wichtigste neue Spieler ist eigentlich gar kein richtiger Zugang. Dominik Hellenbrand, der aus der Nähe von Rastatt kommt, hatte bereits in der abgelaufenen Saison durch ein Zweitspielrecht einige Partien für die Sportfreunde absolviert und soll künftig auf der Spielmacherposition das Spiel der Neukircher lenken. Als Saisonziel ruft Glander einen einstelligen Tabellenplatz aus. Als absoluten Titelkandidaten tippt der Neukircher Coach den SV Rietheim.

Neuling SV Niedereschach will die Aufstiegseuphorie so lange wie möglich nutzen. In der abgelaufenen Kreisliga-B-Saison bestach die Mannschaft von Spielertrainer Marco Tümpel vor allem durch eine herausragende Defensive, die lediglich 18 Gegentore in 20 Spielen hinnehmen musste. Tümpel, der selbst 16 Treffer in der Aufstiegssaison erzielte, sieht vor allem im Zweikampfverhalten noch Luft nach oben: „Wir kommen vor allem über spielerische Elemente. Bis auf einige Ausnahmen müssen meine Spieler zukünftig noch aggressiver in die Zweikämpfe gehen.“ Auch aufgrund des von Tümpel als „schweres Auftaktprogramm“ bezeichneten Starts mit Spielen gegen Bezirksliga-Absteiger Dauchingen, Tannheim, der SG Vöhrenbach/Hammereisenbach und Rietheim steht für die Niedereschacher der Klassenerhalt im Vordergrund.

Aufsteiger FC Pfaffenweiler II absolvierte die Vorbereitung gemeinsam mit der Bezirksliga-Mannschaft des Vereins. „So hatten wir immer 25 bis 30 Mann im Training“, erklärt Trainer David Townsend. In der vergangenen Meister-Saison in der Kreisliga B 4 sorgte Pfaffenweiler vor allem offensiv mit 96 Treffern in 28 Spielen für Furore. Das gesteckte Ziel heißt für den Liga-Neuling dennoch Klassenerhalt. Dabei mithelfen sollen neben Tim Simon, der vergangene Saison mit 18 Treffern bester Schütze war, sowie die Neuzugänge Burak Bayrak und Lars Huber, die beide vom FC Mönchweiler kamen. Huber litt zuletzt allerdings unter einer Herzmuskelentzündung und wird wohl erst in der Rückrunde in den Spielbetrieb eingreifen können.

Die Kader FC Brigachtal

Tor: Marcel Thiele, Markus Kleiser, Marco Schleicher (eigene Jugend)

Abwehr: Gregor Bertsche, Benedikt Blatt, David Götz (eigene Jugend), Steffen Isele, Björn Waller, Sebastian Stromberger, Christian Blockus

Mittelfeld: Christoph Bausch, Patrick Bronner, Julian Friese, Mario Simon, Niklas Weißmann, Andre Weets (Überauchen), Marco Waidele, Alexander Payo, Thomas Bucher, Ciro Liuzzi, Lukas Köhler, Julian Mayer, Jonas Hirt (eigene Jug.)

Angriff: Dennis Kleiser, Marc Albrecht (beide SV Überauchen), Tobias Bucher, Sascha Mager, Michael Witt

Abgänge: keine

Trainer: Werner Bucher

FC Dauchingen

Tor: Johannes Gluns, Stieven Haffa, Michael Kreidler

Abwehr: Nils Dörflinger, Marco Glatz, Philipp Junge, Christian Kammerer, Daniel Laqua (eigene Junioren), Christian Mauer, Johannes Schleicher, Philipp Schlenker (SV Eutingen), Tobias Steiner, Dominik Wursthorn

Mittelfeld: Jonah-Philipp Domm (A-Junioren FC 08 Villingen), Tom Zepf, Marcus Herner (A-Junioren SV Zimmern) Christoph Junge, Marc Laufer, Pascal Neininger, Holger Staiger, Maximillian Steinbach

Angriff: Fabian Benning (eigene Junioren), Janik Bretzke, Marius Eisele, Marcel Geiger, Markus Mäder

Abgänge: Moritz Bauer (DJK Vill.), Aaron Vosseler, Manuel Federl (beide Weilersbach), Serhiy Maherovych (unbekannt)

Trainer: Uwe Gleichauf

FC Kappel

Tor: Marco Strack

Abwehr: Stefan Ettwein, Christoph Popko, Tilman Obergfell, Patrick Staiger, Benjamin Jobst, Benjamin Falkenberg, Patrick Schmid

Mittelfeld: Marco Rieger, Martin Geppert, Steffen Krickl, Jens Dude, Kai Ellenberger, Paul Hornuf, Saverio Lupo (FC Königsfeld), David Mieg, Robert Skorupski, Mehdi Moghaddam

Angriff: Axel Bommer, Marco Hey, Marius Süss

Abgänge: Matthias Lupfer (FC Weiler), Pascal Maier (SV Niedereschach): Trainer: Kai Bommer

Spfr. Neukirch

Tor: Fabio Gulizia, Nick Feis, Stefan Dorer

Abwehr: Robin Schwörer, Tom Klausmann, Thomas Grosspietsch, Robin Duffner, David Schlageter, Manuel Ganter, Benedikt Maier, Robin Schwer (Furtwangen), Marvin Löffler

Mittelfeld: Dominik Hellenbrand, Patrik Eschle, Patrick Gruber, Dominik Scherzinger, Loris Castelli, Koray Yildiz, Toni Schirmaier, Silvio Morreale, Nino Colpi

Angriff: Niclas Klausmann (eigene Junioren), Samuel Kaltenbach, Kevin Hübsch (reaktiviert), Peter Willmann

Abgänge: Michael Burger (pausiert)

Trainer: Udo Glander

SV Niedereschach

Tor: Marvin Breinlinger,Tobias Ganter, Marco Runge (Spvgg. Trossingen)

Abwehr: Jonas Kyburz, Samuel Grüter, Raphael Herbst, Marius Marte, Adrian Herbst, Christoph Herbst, Mario Dörflinger

Mittelfeld: Maxi Fechner, Pascal Maier (FC Kappel), Christopher Hackenbruch, Tim Franczewski (eigene Jugend), Christian Schlenker, Max Lorse (A-Junioren FC Dauchingen), Marius Kaiser, Marco Tümpel

Angriff: Rene Bayer, Kevin Figl, Johannes Wöhrle, Sebastian Hackenbruch, Marcel Tümpel

Abgänge: Julian Werner (beruflich), Arthur Neubauer (Laufbahnende); Trainer: Marco Tümpel

FC Pfaffenweiler II

Tor: Dennis Michalec,Jan Zipser

Abwehr: Patrick Thoma, Daniel Hartung (eigene Jugend), Sebastian Simon, Jan Ludwig, Jannik Westphal, Lorenz Schulz, David Baumhäckel, Luca Czeke (eigene Jugend)

Mittelfeld: Oliver Ganter, Lucas Sedelmayr, Tobias Porsch, Marco Capasso, Burak Bayrak (FC Mönchweiler), Dominik Munz, Lars Rohrer (eigene Jug.), Bastian Ladwig (Wahlwies)

Angriff: Tim Simon, Lars Huber (FC Mönchweiler), Marc Drzyzga (eigene Jugend), Jörg Stockburger

Abgänge: Marcel Schuller (Marbach), Jan Laubis (pausiert)

Trainer: David Townsend

SV Rietheim

Tor: Robin Adamczyk (SV Überauchen), Tobias Bichweiler, Tim Spengler

Abwehr: Christofer Adamczyk (SV Überauchen), Ruben-Antoine Bronnec (eigene Jugend), Alexander Dufner, Manuel Enders, Robert Fischer, Stephan Groß, Tobias Groß (beide FC Königsfeld), Joshua Hess (FV Marbach), Sebastian Mick, Matthias Schuhmacher, Christian Gilbert Gonzales Jimenez

Mittelfeld: Philip Erhardt (eigene Jugend), Manuel Geiger, Stefan Neininger, Markus Neumann, Erden Özden, Marc Riesle (DJK Villingen), Marc Sailer, Dennis Werner (DJK Villingen), Dennis Feuerstein (FC Bad Dürrheim II)

Angriff: Nico Meder, Karim Medfai, Mathias Molnar, Marc Zimmermann (DJK Villingen)

Abgänge: Keine; Trainer: Rafael Zimmermann

FC Schönwald

Tor: Marc Simone, Sascha Gniech

Abwehr: Manuel Krueger, Markus Dilger, Marcus Haberstroh, Felix Schilli, Christian Duffner, Nico Enderle, Patrick Winterhalter, Adrijan Limani (FC Schonach)

Mittelfeld: Benny Wölfl, Christian Allgaier, David Kempe (FC Furtwangen), Heiko Spath, Kevin Pfau, Nick Faigle, Oliver Masny, Petrisor Buta, Stephan Kaltenbach, Szymon Andrzejewski, Tobias Kaiser, Niklas Schandelmaier (eigene Junioren), Elias Klausmann (eigene Junioren), Marcel Rütschle (eigene Junioren), Benny Wölfl (eigene Junioren);

Angriff: Marcus Thurner (eigene Jugend), Florian Fehrenbach (eigene Jugend), Luca Enderle, Sergiu Buta, Marius Storz

Abgänge: Florian Qorraj (FC Furtwangen)

Trainer: Christian Furtwängler

FC Schonach II

Tor: Florian Szymczak, Adrian Disch (reaktiviert)

Abwehr: Yannik Wisser, Björn Schneider, Dennis Dickscheid, Tobias Bechthold, Mario Wisser, Marko Kienzler (eigene Jugend), Nico Kienzler, Christian Hettich

Mittelfeld/Angriff: Luca Timm, Christopher Straub, Markus Dold, Julian Wölfle, Marcel Hug, Nico Ketterer, Michael Bechthold, Lukas Bechthold (eigene Jugend), Jonas Hoch, Valmir Rexhepi, Salvatore Guaglianone (SV Nußbach), Kevin di Silvestro (FC Triberg), Johannes Wolfram (eigene Jugend), Dawid Stuka (FC Triberg)

Abgänge: Keine; Trainer: Jürgen Schmidt

FC Tannheim

Tor: Petar Jovanovic, Daniel Simone (FC Pfaffenweiler)

Abwehr: Samuel Blessing (SV Überauchen), Yannick Chamaillard, Florian Kreuz, Lucas Scheu, Stephan Schwörer, Jannik Volk, Manuel Müller

Mittelfeld/Angriff: Nico Ferace, Fabian Hildebrand, Matthäus Jucha, Philipp King, Denis Neininger, Tim Schlenker, Ferdinand Schmid, Julian Steiner, Maximilian Wolfram

Abgänge: Stefan Schmid (FC Gutmadingen), Patrick Willmann (FC Löffingen), Luis Frank (FC Furtwangen)

Trainer: Christoph Raithel

SV Überauchen

Tor: Max Metzdorf, Christian Korpok

Abwehr: Abubakar Emran Suso, Patrick Drycga, Kilian Held, Patrick Maurer, Florian Stern, Daniel Reger, Lukas Krispel

Mittelfeld: Ibrahima Jallow, Marcel Schwörer, Serjan Djecic, Nils Metzdorf, Robert Neasco (BSV Schwenn.), Obu Girs (TuS Oberbaldingen), Albert Koch, Maxi Broozeit (VfL Wolfsburg)

Angriff: Mamudu Njie, Bernd Weets, Klaus Neininger, Stanley Jan, Toure Lamin (TuS Blumberg)

Abgänge: Andre Weets, Denis Kleiser, Marc Albrecht (alle FC Brigachtal), Manuel Tränkle (FV Marbach), Samuel Blessing (FC Tannheim), Frederic Hoch (FC Bad Dürrheim), Christoffer Adamczyk, Robin Adamczyk, Philip Erhard (alle SV Rietheim), Pascal Stoll, Pascal Hoch (beide pausieren)

Trainer: Sigurd Bickmann

DJK Villingen II

Tor: Christian Reser, Alexandros Maus

Abwehr: Fabian Reser, Marc Rebstein, Marvin Scheller, Lukas Kübler, Kevin Erbert, Steffen Walther

Mittelfeld: Eren Bayrak (eigene Jugend), Niklas Beha, Philipp Schwind, Halil Gümüscay, Björn Jansen, Nuh Bostan, Thomas Rehm, Noah Schade, Valentino Giusa (beide eigene Jugend)

Angriff: Manuel Rogowski, Edin Redzepovic, Patrick Haas

Abgänge: Dominik Kuntz, Marco Schwind, Jonathan Giusa (alle in die erste Mannschaft)

Trainer: Adrian Schade

VfB Villingen

Tor: Daniel Beck, Patrick Schadko, Gian-Luca Zannini (FV/DJK St. Georgen)

Abwehr: Patric Ade, Simon Berthomie, Sebastian Krüger (eigene Jugend), Marc Restle, Spiridon Anakiev (eigene Jugend), Christian Wanzo, Daniel Graf, Thomas Weidinger

Mittelfeld: Emre Karademir, Luca Sebastino (FV/DJK St. Georgen), Roman Rudenko, Dragan Jovanovic,

Hüseyin Süzer, Dominik Grottke, Fabian Pompa, Simon Spille, Nick Bitter, Hasan Haci (eigene Jugend), Hatip Ertugrul

Angriff: Steffen Restle,Enes Ucar,Adem Günlü, Nuri Kaygisiz (FV Tuningen)

Abgänge: Keine

Trainer: Antonio Szarmach

SG Vöhrenbach/Hammereisenbach

Tor: Marco King, Carsten Willmann

Abwehr: Dominic Maier, Heiko Winterer, Patrick Weißer, Fabian Weißer, Georg Rißler, Marco Weber, Mike Bornhauser, Marius Schwer

Mittelfeld: Dominik Jahr, Marcel Frank, Turgut Temizkan, Simon Kaltenbach Ali Turabi Toprak, Robin Weißer, Steven Schober (Spfr. Schönenbach)

Angriff: Marcel Schmidt, Matthias Kopp, Florian Kluß, Mohammad Akbari (eigene Jugend)

Abgänge: Keine

Trainer: Franz Ratz

NK Hajduk VS

Tor: Ivan Stipic, Ivan Zorica

Abwehr: Bosko Jozinovic, Dimos Diamantidis, Ivica Jozinovic, Ivan Vorih, Tommy Dundovic, Josip Ticic, Karlo Vuk (Zagreb Vill.), Gabriel Iljasevic (A-Junioren FV Rottweil), Leon Frankol

Mittelfeld: Josip Cavar, Marko Boric, Marko Glibusic, Ilija Jozinovic, Jako Tavic, Pavao Ticic (Kroatien), Mario Jozinovic (TSV Gunningen), Dalibor Rizvic (Kroatien), Adrian Kvesic (Kroatien), Leon Frankol (SV Lauffen), Waldemar Fritz (A-Junioren FV Rottweil)

Angriff: Hrvoje Jozinovic, Gabriel Gasic, Josip Jozinovic

Abgänge: Josip Matko, Dennis Gönner (beide BSV Schwenn.)

Trainer: Davor Koprivnjak

