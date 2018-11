von Dietmar Zschäbitz und Maurice Sauter

Fußball-Kreisliga A, Staffel 1: FC Dauchingen – SV Überauchen 5:2 (3:1). Im Duell der Bezirksliga-Absteiger sorgten Tom Zepf, Philipp Kirsch und Markus Mäder mit dem Dauchinger 3:0 nach 32 Minuten für klare Verhältnisse. Nach dem 1:3 durch Bernd Weets und einem Dauchinger Platzverweis keimte bei Überauchen Hoffnung auf. Mäder und Marius Eisele machten in der Schlussphase aber alles klar. Tore: 1:0 (5.) Zepf, 2:0 (25.) Kirsch, 3:0 (32.) Mäder, 3:1 (40.) Weets, 4:1 (83.) Eisele, 5:1 (86.) Mäder, 5:2 (88.) ET. Zuschauer: 120. Schiedsrichter: Pedro De Vega (Triberg). Rot: Dauchingen (61.).

NK Hajduk VS – FC Pfaffenweiler II 5:0 (1:0). Nach längerer Abtastphase brachte Hrvoje Jozinovic die Gastgeber kurz vor der Pause in Führung. Nach der Halbzeit drehte Hajduk auf und entschied mit drei Treffern binnen elf Minuten die Partie. Tore: 1:0 (38.) Hrvoje Jozinovic, 2:0 (55.) Marko Boric, 3:0 (60.) Gabriel Gasic, 4:0 (66.) Tommy Dundovic, 5:0 (83.) Josip Jozinovic. ZS: 90. SR: Asim Huremovic (Schwenningen).

FC Tannheim – FC Schönwald 1:1 (0:1). Schönwald agierte zunächst zielstrebiger. Oft wurden auf beiden Seiten lange Bälle geschlagen. Schöne Kombinationen gab es kaum. Zudem dominierte der Kampf. Durch einen direkten Freistoß gingen die Gäste Sekunden vor dem Pausenpfiff in Führung. Kurz vor Spielende gelang Tannheim mit einem Volleyschuss aus rund 18 Metern noch der Ausgleich. Tore: 0:1 (45.) Adrijan Limani, 1:1 (88.) Christian Scheu; SR: Markovic (Schwenningen); ZS: 110.

SG Vöhrenbach/Hammereisenbach – DJK Villingen II 3:2 (2:1). Die Gastgeber zeigten sich in den ersten 45 Minuten sehr effektiv und nutzten die ersten zwei Möglichkeiten zur Führung. Die Villinger standen zu weit weg von ihren Gegenspielern. Kurz vor der Pause schlugen die Gäste zurück. Nach 70 Minuten stellte die SG den alten Abstand wieder her. Von den zahlreichen Chancen nutzten die Gäste auf dem ungewohnten Untergrund nur noch eine Möglichkeit zum 3:2. Tore 1:0 (9.) Robin Weisser, 2:0 (25.) Patrick Weißer, 2:1 (41.) Halil Gümüscay, 3:1 (70.) Markus Schwer, 3:2 (87.) Furkan Bak; SR: Dominik Wehrle; ZS: 110.

Sportfreunde Neukirch – FC Schonach II 1:0 (0:0). In einem zerfahrenen Spiel fand Neukirch keine Mittel, um die Schonacher Abwehr zu überwinden. Die beste Chance zur Führung, einen Foulelfmeter (32.), nutzten die Gastgeber ebenfalls nicht. Nach 64 Minuten verhinderte ein Schonacher mit einem Handspiel auf der Linie die Neukircher Führung. Es folgten eine Rote Karte und ein weiterer Elfmeter, der zum Tor des Tages führte. In der Schlussphase sicherte Schlussmann Fabio Gulizia den Neukirchern den Sieg. Tor: 1:0 (66./HE) Dominik Hellenbrand; SR: Andreas Kleiser (Hinterzarten); Bes. Vork.: Rot (65./Schonach).

FC Kappel – VfB Villingen 4:4 (2:2). Die Gäste nutzten ihre ersten beiden Möglichkeiten zu Toren durch Hassan Haji (17.) und Nuri Kaygisiz (24.). Die Kappeler, die mehrere gute Chancen ausließen, schafften durch Kai Bommer und Axel Bommer noch vor der Pause den Ausgleich. In der 47. Minute unterlief Kappels Tilmann Obergfell ein Eigentor. Kai Ellenberger glich aber nur zwei Zeigerumdrehungen später aus. Dragan Jovanovic markierte wiederum zwei Minuten später den Ausgleich für den VfB. Paul Hornuf erzielte in der 54. jedoch das 4:4. In der 79. Minute gab es nach einem Foul der Kappeler eine Rudelbildung. Der Schiedsrichter schickte zwei Villinger mit Rot vom Platz. Kappel konnte aber auch mit zwei Mann in Überzahl nicht mehr das Siegtor erzielen. Tore: 0:1 (17.) Haji, 0:2 (24.) Kaygisiz, 1:2 (36.) Axel Bommer, 2:2 (40.) Kai Bommer, 2:3 (47.) Eigentor, 3:3 (49.) Ellenberger, 3:4 (51.) Jovanovic, 4:4 (54.) Hornuf; Bes. Vork.: Zweimal Rot für Villingen (79.), SR: Kurt Tröndle (Bonndorf).

SV Niedereschach – FC Brigachtal 4:3 (1:1). Die Brigachtaler begannen stark und gingen nach zehn Minuten durch Dennis Kleiser in Führung. Christopher Hackenbruch gelang in Minute 15 der Ausgleich. Nach dem Wechsel drehten die Niedereschacher auf. Adrian Herbst erzielte direkt nach der Pause das 2:1 und Max Lorse traf zum 3:1. Brigachtal gab sich nicht geschlagen und verkürzte durch Björn Waller. In der 81. Minute konnte Julian Werner das 4:2 markieren. Der erneute Anschlusstreffer der Brigachtaler durch Waller kam zu spät. Tore: 0:1 (10.) Kleiser, 1:1 (12.) Hackenbruch, 2:1 (48.) Herbst, 3:1 (59.) Lorse, 3:2 (69.) Björn Waller, 4:2 (81.) Julian Werner, 4:3 (90.+3) Waller,

