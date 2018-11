von Maurice Sauter

Fußball-Kreisliga A, Staffel 1: DJK Villingen II – FC Tannheim 3:2 (3:1). In einer temporeichen Partie gingen die Gäste aus Tannheim zwar nach 14 Minuten durch Ferdinand Schmid in Führung, waren in der Folge aber die unterlegene Mannschaft. Zunächst glich Eren Bayrak für die DJK aus, ehe Thomas Rehm und ein Eigentor für den 3:1-Pausenstand sorgten. Tannheim war in Hälfte zwei um eine Aufholjagd bemüht, mehr als das späte 2:3 durch Jan-Philip Dannegger war aber nicht drin. Tore: 0:1 (14.) Schmid, 1:1 (16.) Bayrak, 2:1 (35.) Rehm, 3:1 (43.) ET, 3:2 (85.) Dannegger. ZS: 60. SR: Uwe Freigang (St. Georgen).

FC Brigachtal – FC Dauchingen 0:0. Im Topspiel zwischen Liga-Primus Dauchingen und erstem Verfolger Brigachtal fielen keine Tore. Zu Beginn und gegen Ende hatte Dauchingen ein spielerisches Übergewicht, dazwischen war Brigachtal am Drücker. Beide Mannschaften hatten je zwei Großchancen, sodass die Punkteteilung in Ordnung geht. ZS: 160. SR: Harald Dirschauer (Tuttlingen).

FC Pfaffenweiler II – FC Kappel 1:4 (0:3). Klare Sache: Kappel machte durch Martin Geppert und die Bommer-Brüder bereits in Hälfte eins alles klar. Die Gastgeber steigerten sich zwar in Abschnitt zwei etwas, die Gäste gerieten aber nie in Bedrängnis. Tore: 0:1 (4.) Geppert, 0:2 (26.) Axel Bommer, 0:3 (40.) Kai Bommer, 1:3 (60.) Felix Ohlhauser, 1:4 (62.) Axel Bommer. ZS: 80. SR: Florian Kienzler (Gütenbach).

VfB Villingen – SV Rietheim 2:1 (1:1). Rietheim erwischte einen Start nach Maß: Dennis Werner brachte die Gäste nach sieben Minuten in Führung. Danach gestaltete sich das Geschehen ausgeglichen, mit dem Halbzeitpfiff besorgte Dragan Jovanovic den Ausgleich. In Abschnitt zwei war der VfB die bessere Mannschaft und verdiente sich den Heimsieg, den Jovanovic mit seinem zweiten Treffer herausschoss. Tore: 0:1 (7.) Werner, 1:1 (45.) Jovanovic, 2:1 (69.) Jovanovic. ZS: 100. SR: Armin Niedermeier (Königsfeld).

SV Überauchen – Spfr. Neukirch 0:3 (0:0). Nach torloser und ausgeglichener erster Hälfte brachte Robin Duffner die Gäste direkt nach Wiederbeginn in Führung. In der Folge zeigte sich Neukirch vor des Gegners Tor effektiver als Überauchen und entschied das Spiel verdient für sich, allerdings um ein Tor zu hoch. Tore: 0:1 (46.) Duffner, 0:2 (64.) Nino Colpi, 0:3 (70.) Andreas Löffler. ZS: 100. SR: Matthias Grobs (Rottenburg).

FC Schonach II – NK Hajduk VS 1:1 (1:1). Gerechte Punkteteilung in Schonach: Nach ausgeglichenem Beginn erzielte Jako Tavic nach 28 Minuten per Flachschuss das 1:0 für Hajduk. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte fand Marcel Hug die passende Antwort und glich verdient aus. In Hälfte zwei vergaben beide Mannschaften gute Chancen, sodass das Remis leistungsgerecht ist. Tore: 0:1 (28.) Tavic, 1:1 (45.+2) Hug. ZS: 50. SR: Andre Cellier (Villingen).

