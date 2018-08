von Maurice Sauter

Fußball-Kreisliga A, Staffel 1:DJK Villingen II – SV Rietheim 2:0 (1:0). (mst) Die Reserve der DJK setzte sich gegen die als Titelfavorit gehandelten Rietheimer mit 2:0 durch. Thomas Rehm brachte die Gastgeber nach etwas mehr als einer halben Stunde in Führung, Valentino Giusa erzielte in der Schlussphase die späte Entscheidung. Tore: 1:0 (33.) Rehm, 2:0 (87.) Giusa. SR: Kevin Kneipp (Eisenbach).

SV Niedereschach – FC Dauchingen 0:1 (0:1). Der gastgebende Aufsteiger war dem Absteiger über weite Strecken überlegen, zeigte aber zu wenig Durchschlagskraft vor dem Tor. Mit der ersten Chance ging dafür Dauchingen nach 22 Minuten in Führung: Marcel Geiger traf frei vor dem Tor zur Führung. Die Gäste verteidigten den Sieg bis ans Ende geschickt. Tore: 0:1 (22.) Geiger. ZS: 250. SR: Frank Faller (Hölzlebruck).

FC Schönwald – SG Vöhrenbach/Hammereisenbach 1:2 (0:1). Die Gäste nahmen verdient drei Punkte aus Schönwald mit. Die SG bestimmte die Partie und ging kurz vor der Pause durch Marcel Frank in Führung. Auch nach der Pause war Vöhrenbach/Hammereisenbach besser und legte in Person von Ali Toprak nach. Schönwald war offensiv zu harmlos, Tobias Kaisers Anschlusstreffer in der Nachspielzeit kam zu spät. Tore: 0:1 (44.) Frank, 0:2 (60.) Toprak, 1:2 (90.+3) Kaiser. ZS: 300. SR: Markus Erath (Grüningen).

FC Pfaffenweiler II – Spfr. Neukirch 2:2 (0:1). Nach 90 Minuten stand eine gerechte Punkteteilung. Patrik Eschle (28.) stellte zunächst auf 0:1. Nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich ging Neukirch zwölf Minuten vor Spielende erneut in Führung. Liga-Neuling Pfaffenweiler bewies abermals Moral und kam zum 2:2-Ausgleich. Tore: 0:1 (28.) Eschle, 1:1 (71.) Dominik Munz, 1:2 (78.) Samuel Kaltenbach, 2:2 (87.) Tim Simon. ZS: 60. SR: Pedro De Vega (Triberg).

FC Brigachtal – FC Tannheim 5:1 (2:0). Abschnitt eins war umkämpft. Beide Teams kamen zu wenigen Chancen. Nach dem 2:1-Anschlusstreffer der Tannheimer legte Bezirksliga-Absteiger FC Brigachtal zu und siegte verdient. Dennoch fiel das Ergebnis am Ende zu hoch aus. Tore: 1:0 (26.) André Weets, 2:0 (43.) Christoph Bausch, 2:1 (55.) Stephan Schwörer, 3:1 (57.) Dennis Kleiser, 4:1 (84.) Marco Waidele, 5:1 (90.+2) Waidele. ZS: 150. SR: Markus Clajus (Donaueschingen).

SV Überauchen – FC Schonach II 2:2 (1:1). Die Zuschauer sahen gute 90 Minuten. Schonach war spielerisch die bessere Mannschaft, während Überauchen gut dagegenhielt. Ndiyassou Oubo (13.) traf zum 1:0 für den Bezirksliga-Absteiger. Markus Dold (33.) glich noch vor der Pause aus. Auch Abschnitt zwei verlief ausgeglichen und beide Teams kamen nochmal zu einem Treffer. Tore: 1:0 (13.) Oubo, 1:1 (33.) Dold, 2:1 (53.) Bernd Weets, 2:2 (78.) Magnus Hettich. ZS: 60. SR: Uwe Freigang (St. Georgen).

Die Partie VfB Villingen gegen NK Hajduk VS wurde auf Mittwoch, 12. September (19 Uhr) verschoben.

