von Maurice Sauter

Fußball-Kreisliga A, Staffel 1: FC Dauchingen – NK Hajduk VS 0:4 (0:2). Dauchingen musste die zweite Niederlage in Folge einstecken. Bereits nach zwei Minuten traf Hrvoje Jozinovic und legte kurz vor der Pause nach. Auch Gabriel Gasic erzielte für die Gäste einen Doppelpack und machte das Ergebnis deutlich. Dauchingen hatte ebenfalls gute Chancen. Tore: 0:1 (2.) Jozinovic, 0:2 (38.) Jozinovic, 0:3 (58.) Gasic, 0:4 (71.) Gasic. ZS: 150. SR: Dieter Lamparter (Rottweil).

SV Rietheim – SV Überauchen 1:1 (0:1). Dem SV Rietheim mit Interimstrainer Sascha Geiger gelang ein gerechtes Remis gegen die Überauchener. Die Gäste fanden besser in die Partie und gingen nach 29 Minuten durch Klaus Neininger verdient in Führung. In Hälfte zwei steigerten sich die Gastgeber. Überauchen geriet durch einen Platzverweis in Unterzahl und musste dann den Ausgleich durch Dominik Weisser hinnehmen. Gegen Ende hatten beide Mannschaften Chancen auf den Sieg, sodass die Punkteteilung in Ordnung geht. Tore: 0:1 (29.) Neininger, 1:1 (70.) Weisser. ZS: 120. SR: Marcel Haberbosch (Villingen).

FC Tannheim – FC Pfaffenweiler II 0:1 (0:0). Nach ausgeglichener erster Hälfte mit Chancen auf beiden Seiten brachte Jan Ludwig die Gäste nach 50 Minuten per Kopfball in Führung. Auch danach war Pfaffenweiler besser und war dem zweiten Tor näher als Tannheim dem Ausgleich. Am Ende feierten die Gäste den verdienten ersten Saisonsieg. Tore: 0:1 (50.) Ludwig. ZS: 90. SR: Chris Schäper (Bad Dürrheim).

SG Vöhrenbach/Hammereisenbach – FC Schonach II 3:1 (0:1). Die SG begann stark und vergab mehrere Chancen zur Führung. Dies rächte sich nach 24 Minuten, als Schonach konterte und durch Mario Wisser auf 0:1 stellte. Der Gastgeber knüpfte in Hälfte zwei an den starken Start an und drehte durch einen Doppelpack von Robin Weißer und Florian Kluß die Partie. Tore: 0:1 (24.) Wisser, 1:1 (49.) Weißer, 2:1 (60.) Weißer, 3:1 (90.+2) Kluß. ZS: 160. SR: Uwe Freigang (St. Georgen).

FC Kappel – Spfr. Neukirch 4:2 (2:0). In einem ausgeglichenen Spiel war Kappel die effizientere Mannschaft. Axel Bommer brachte die Gastgeber mit einem Doppelpack in Hälfte eins auf die Siegerstraße. In Hälfte zwei steigerten sich die Gäste und kamen durch Robin Duffner zum Anschlusstreffer. Felix Irion stellte den alten Abstand wieder her, doch nur wenig später erzielte Samuel Kaltenbach das 3:1. Neukirch drängte auf den Ausgleich, Benjamin Obst sorgte jedoch mit dem 4:2 für die Vorentscheidung. Tore: 1:0 (5.) Bommer, 2:0 (26.) Bommer, 2:1 (54.) Duffner, 3:1 (68.) Irion, 3:2 (72.) Kaltenbach, 4:2 (79.) Jobst. Zuschauer: 100. Schiedsrichter: Fin Brunner (Triberg).

SV Niedereschach – VfB Villingen 1:2 (1:0). Niedereschach hatte in Hälfte eins alles im Griff, ging durch eine zu lang geratene Flanke durch Mario Dörflinger in Führung und ließ weitere gute Möglichkeiten liegen. Villingen kam nur 45 Sekunden nach Wiederbeginn durch einen strammen Schuss durch Adem Günlü zum Ausgleich. Danach waren die Gäste am Drücker und erzielten nach 55 Minuten durch einen traumhaften Freistoß von Dragan Jovanovic den Siegtreffer. Tore: 1:0 (10.) Dörflinger, 1:1 (46.) Günlü, 1:2 (55.) Jovanovic. ZS: 150. SR: Garcia Morales (Gutach). Rot: SVN (79.), VfB (79.).

FC Schönwald – DJK Villingen II 0:3 (0:1). Die DJK war über das gesamte Spiel die bessere Mannschaft. Eren Bayrak brachte die Gäste nach zehn Minuten in Führung. In Hälfte zwei bauten die Villinger in Unterzahl durch Patrick Haas und Valentino Giusa die Führung aus. Tore: 0:1 (10.) Bayrak, 0:2 (59.) Haas, 0:3 (85.) Giusa. ZS: 100. SR: Markus Moosmann (Schramberg). Rot: DJK (52.).

