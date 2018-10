von Maurice Sauter

Fußball-Kreisliga A, Staffel 1: DJK Villingen II – FC Dauchingen 2:1 (1:0). Die DJK-Reserve fügte dem FC Dauchingen die erste Niederlage der Saison zu. In einer ausgeglichenen ersten Hälfte hatten die Dauchinger die etwas besseren Chancen, die DJK traf aber mit dem Pausenpfiff in Person von Thomas Rehm zum 1:0. In Hälfte zwei war Dauchingen am Drücker und kam durch Tom Zepf zum verdienten Ausgleich. In einem offenen Schlagabtausch in der Schlussphase sorgte der vier Minuten zuvor eingewechselte Nuh Bostan in der sechsten Minute der Nachspielzeit für den glücklichen, aber nicht unverdienten Siegtreffer für die DJK. Tore: 1:0 (45.+1) Rehm, 1:1 (67.) Zepf, 2:1 (90.+6) Bostan. ZS: 100. SR: Markus Erath (Villingen). Gelb-Rot: FC Dauchingen (90.+8).

VfB Villingen – FC Brigachtal 3:5 (3:2). In einem spektakulären und von Fehlern geprägten Lokalderby führte der VfB zur Pause verdient mit 3:2. Dann steigerten sich die Gäste und drehten durch Tore von Andre Weets, Dennis Kleiser und Patrick Bronner die Partie. Villingen vergab in der Schlussphase Chancen, das Spiel nochmals spannend zu gestalten. Der FC Brigachtal übernahm mit diesem Sieg die Tabellenspitze. Tore: 1:0 (4.) Steffen Restle, 1:1 (8.) Marco Waidele, 2:1 (15.) Restle, 2:2 (28.) Sascha Mager, 3:2 (43.) Hassan Haji, 3:3 (57.) Weets, 3:4 (63.) Kleiser, 3:5 (72.) Bronner. ZS: 150. SR: Tröndle (Bonndorf).

SV Überauchen – SG Vöhrenbach/Hammereisenbach 2:1 (0:0). Überauchen ließ in Hälfte eins mehrere Chancen aus. Die überfällige Führung erzielte Stanley Jahn direkt nach der Pause nach Vorarbeit durch Bernd Weets. Nach gut einer Stunde legte Abubakar Suso nach. Dann warf die SG alles nach vorne und kam zum Anschlusstreffer durch Florian Kluß. In Minute 88 hatten die Gäste Pech, als ein Schuss nur am Pfosten landete. Tore: 1:0 (47.) Jahn, 2:0 (65.) Suso, 2:1 (70.) Kluß. ZS: 70. SR: Felix Gärtner (Dauchingen).

FC Schonach II – FC Tannheim 3:0 (1:0). Schonach legte einen Blitzstart hin und ging bereits nach wenigen Sekunden durch Robin Burger in Führung. Danach gestaltete Tannheim das Spiel ausgeglichen. Es passierte bis zur Schlussphase wenig. Markus Dold und Marcel Hug machten in den letzten Spielminuten mit einem Doppelschlag den verdienten Heimsieg klar. Tore: 1:0 (1.) Burger, 2:0 (86.) Dold, 3:0 (89.) Hug. ZS: 80. SR: Gerhard Benning (Dauchingen).

FC Pfaffenweiler II – SV Niedereschach 0:1 (0:0). Das Spiel gestaltete sich lange sehr ausgeglichen und ohne große Höhepunkte. Ab der 60. Minute waren die Gäste stärker und kamen zur verdienten Führung durch Max Lorse. Pfaffenweiler fand kein Rezept, um die stabile Defensive der Gäste zu überwinden. Tore: 0:1 (7.) Max Lorse. ZS: 100. SR: Uwe Freigang (St. Georgen).

Spfr. Neukirch – SV Rietheim 2:0 (1:0). Neukirch erwischte einen guten Start und ging durch Patrick Eschle, der von Loris Castelli bedient wurde, in Führung. Auch danach waren die Gastgeber besser und verpassten das 2:0 mehrfach. In Hälfte zwei steigerte sich Rietheim und hatte selbst gute Szenen. Dennis Werner vergab in der 84. Minute eine Großchance zum Ausgleich, praktisch im Gegenzug machte Samuel Kaltenbach per Konter alles klar. Tore: 1:0 (8.) Eschle, 2:0 (86.) Kaltenbach. Zuschauer: 140. Schiedsrichter: Dominik Wehrle (Friedenweiler).

