von Maurice Sauter

Fußball-Kreisliga A, Staffel 1:DJK Villingen II – FC Brigachtal 3:1 (1:1). Im Spitzenspiel setzte sich die DJK gegen den Tabellenführer Brigachtal verdient durch. Philipp Schwind eröffnete nach 13 Minuten mit dem 1:0, ehe wenig später Christopher Bausch ausglich. In Hälfte zwei war Villingen klar am Drücker und verdiente sich den Sieg durch gute Kombinationen und Tore von Noah Schade und Patrick Haas. Tore: 1:0 (13.) Schwind, 1:1 (32.) Bausch, 2:1 (65.) Schade, 3:1 (78.) Haas. ZS: 120. SR: Armin Niedermeier (Königsfeld).

VfB Villingen – FC Tannheim 4:0 (2:0). Klare Sache für Villingen: Nach ausgeglichenem Beginn war der VfB klar besser und ging nach Toren von Luca Sebastiano und Hassan Haji verdient mit 2:0 in die Pause. Das 3:0 kurz nach Wiederbeginn durch Sebastiano war die Vorentscheidung. Simon Berthomier setzte den Schlusspunkt. Tore: 1:0 (29.) Sebastiano, 2:0 (38.) Haji, 3:0 (48.) Sebastiano, 4:0 (90.+2) Berthomier. ZS: 100. SR: Markus Erath (Villingen).

SV Überauchen – FC Kappel 3:3 (2:1). Überauchen war von Beginn an die dominierende Mannschaft und ging durch einen Elfmeter von Bernd Weets und ein Eigentor mit 2:0 in Führung. Kappel zeigte sich aber sehr effizient und verkürzte noch vor der Pause. Direkt nach Wiederbeginn sorgte der starke Axel Bommer für das 2:2. Steffen Krickl brachte mit seinem zweiten Tor sogar die erstmalige Kappeler Führung. Doch erneut Weets per Elfmeter erzielte wenig später das 3:3. Gegen Ende hatte Überauchen weitere zahlreiche Chancen. Tore: 1:0 (18.) Weets, 2:0 (31.) ET, 2:1 (37.) Krickl, 2:2 (47.) Bommer, 2:3 (67.) Krickl, 3:3 (71.) Weets. ZS: 100. SR: Maximilian Schreiber (Bonndorf).

FC Schonach – SV Rietheim 1:4 (0:4). Dem SV Rietheim gelang mit dem neuen Trainer Sascha Geiger ein verdienter Befreiungsschlag. Bereits nach 24 Minuten war die Partie beim Stand von 0:4 so gut wie entschieden. Nico Meder (2), Nico Verdugo und Dennis Werner trafen. Luca Timm betrieb in Hälfte zwei Schadensbegrenzung für Schonach. Tore: 0:1 (6.) Verdugo, 0:2 (11.) Werner, 0:3 (12.) Meder, 0:4 (24.) Meder. ZS: 90. SR: Yannick Erath (Villingen).

FC Pfaffenweiler II – SG Vöhrenbach/Hammereisenbach 1:4 (1:2). Die Gäste hatten von Beginn an alles im Griff und gingen mit der ersten Offensivaktion durch Marcel Schmidt in Führung. Kurz vor der Pause erhöhte Marius Schwer, aber Dominik Munz verkürzte noch vor dem Halbzeitpfiff per Elfmeter. Die SG kam energisch aus der Kabine und machte mit einem Doppelschlag durch Schwer und Turgut Temizkan alles klar. Tore: 0:1 (5.) Schmidt, 0:2 (41.) Schwer, 1:2 (44.) Munz, 1:3 (51.) Temizkan, 1:4 (54.) Schwer. ZS: 80. SR: Fabrice-Andre Moosmann (Schramberg).

Spfr. Neukirch – NK Hajduk VS 1:1 (1:1). Neukirch startete engagiert und ging durch Manuel Ganter nach acht Minuten verdient in Führung. Doch beim ersten gefährlichen Angriff sprach der gute Schiedsrichter Enis Morat einen Elfmeter aus, den Hrvoje Jozinovic vier Minuten nach dem 1:0 verwandelte. In der Folge war Hajduk besser, verpasste aber die Führung. In Hälfte zwei waren es wiederum die Hausherren, die die besseren Chancen hatten. Somit geht die Punkteteilung in Ordnung. Tore: 1:0 (8.) Ganter, 1:1 (12.) Jozinovic (FE). ZS: 150. SR: Enis Morat (Schwenningen). Gelb-Rot: Hajduk (61.).

