von SK

Fußball, Testspiel: FC 08 Villingen – SC Freiburg II 2:1 (0:0). (mp) Oberligist FC 08 Villingen zeigte sich im zweiten Vorbereitungsspiel schon in erstaunlicher Frühform. Gegen den SC Freiburg II, immerhin Tabellendritter der Regionalliga-Saison 2017/18, gewannen die Nullachter auf dem neuen Rasenplatz in Aasen überraschend mit 2:1.

Die Bundesliga-Reserve aus dem Breisgau hatte in der ersten Halbzeit vor rund 250 Zuschauern Vorteile. „Da wurde schon deutlich, dass der Gegner schon länger in der Vorbereitung ist. Aber es war auch nicht so, dass uns die Freiburger an die Wand gespielt hätten“, stellte FC 08-Trainer Jago Maric fest.

Obwohl der Regionalligist in der 55. Spielminute mit 1:0 in Führung ging, kamen die Villinger in der Folgezeit immer besser auf und erzielten nach rund einer Stunde nach einer gelungenen Kombination durch Stjepan Geng den 1:1-Ausgleich. Der Oberligist setzte nach. Wiederum nach einem feinen Spielzug erzielte Manuel Stark den 2:1-Siegtreffer für die Nullachter.

„Ich war positiv überrascht. Wir hatten erst zwei Trainingseinheiten absolviert, dazu das Testspiel am vergangenen Sonntag gegen Villingendorf. Meine Mannschaft hat es sehr gut gemacht und zwei schöne Tore erzielt. Insgesamt eine sehr starke Leistung“, freute sich Maric nach der Partie.

Am kommenden Sonntag nimmt der FC 08 Villingen an einem Blitzturnier beim FC Furtwangen teil.

