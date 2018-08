von SK

Fußball-Landesliga: Spvgg. F.A.L. – FC Bad Dürrheim (Sonntag, 15 Uhr). (daz) Nach fünf Spielzeiten in der Verbandsliga starten die Bad Dürrheimer am Sonntag in Frickingen eine Etage tiefer einen Neuanfang. Die Auftaktaufgabe verspricht gleich knackig zu werden, denn die Gastgeber, in der vergangenen Saison Tabellensiebter, zählen ebenso wie die Kurstädter mit zum Kreis der Titelanwärter. Nur zu gern möchten die Bad Dürrheimer gleich eine Duftmarke setzen, doch Trainer Enrique Blanco weiß um die Schwere der Aufgabe. „In Frickingen zu spielen war noch nie einfach. Das ist eine kompakte Mannschaft, die sich zielgerichtet verstärkt hat und von den Zuschauern angetrieben wird. Es herrscht stets eine hitzige Amosphäre, in der wir kühlen Kopf bewahren müssen. Wir sind gut vorbereitet und fahren guter Dinge nach Frickingen“, sagt Blanco. Seine Mannschaft sollte alles abrufen, um läuferisch, spielerisch und kämpferisch mitzuhalten.

Die Niederlage im Pokal-Qualifikationsspiel in Neustadt dürfte die Kurstädter nicht mehr belasten. „Wir haben uns dort gute Chancen herausgespielt, und das zählt. Wir haben zuletzt noch am Torabschluss gearbeitet. In der finalen Phase der Vorbereitung gilt es jetzt, die Laufwege abzustimmen, das Spiel gegen den Ball zu verbessern und spielerisch mehr Akzente zu setzen“, ergänzt Blanco. Es ist denkbar, dass der Trainer auf die gleiche Elf wie in Neustadt setzt, was jedoch nicht in Stein gemeißelt ist. „Ich habe noch Akteure in der Hinterhand, die ich jederzeit bringen kann“, verdeutlicht der Coach. Gesetzt scheint hingegen der junge Schlussmann Moritz Karcher. Der Teenager hat große Fortschritte gemacht und das Vertrauen von Blanco gewonnen. „Er wird beginnen“, kündigt der Trainer an.

