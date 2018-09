von Julian Singler und Maurice Sauter

Fußball, Kreisliga A, Staffel 1: FC Schonach II – DJK Villingen II 2:0 (0:0). Die Zuschauer sahen eine Partie auf mäßigem Niveau. In Hälfte eins kamen beide Teams zu jeweils nur einer guten Gelegenheit vor dem gegnerischen Tor. Optisch war Villingen etwas besser. Das 1:0 fiel durch einen direkt im DJK-Kasten versenkten Eckball. Luca Timm (78.) sorgte mit diesem Treffer für Staunen. Kurz darauf erhöhten die Gastgeber per Konter auf 2:0. Der Heimsieg geht in Ordnung, da die Schonacher im zweiten Abschnitt mehr investierten. Tore: 1:0 (78.) Timm, 2:0 (81.) Jonas Schneider. ZS: 60. SR: Frank Bugiel (St. Georgen). Bes. Vork.: Gelb-Rot (90.+3) Schonach II.

VfB Villingen – FC Dauchingen 3:3 (1:2). In den ersten 45 Minuten war Tabellenführer Dauchingen überlegen. Folgerichtig stand eine Gästeführung. Nach dem Seitenwechsel veränderte sich dieses Bild. Fortan nahmen die Villinger das Heft in die Hand. In der allerletzten Sekunde rettete Philipp Kirsch den Dauchingern einen Zähler. Tore: 0:1 (15.) Markus Mäder, 1:1 (19. Elfm.) Dragan Jovanovic, 1:2 (35.) Marcel Geiger, 2:2 (67.) Jovanovic, 3:2 (78.) Jovanovic, 3:3 (90.+5) Kirsch. ZS: 80. SR: Sandro Pinna (Geisingen).

SV Überauchen – FC Schönwald 4:2 (2:0). Die Hausherren erwischten mit dem frühen 1:0 (9.) einen perfekten Start. Genauso perfekt lief der Samstagnachmittag für Überauchens Torjäger Bernd Weets, der alle vier Treffer erzielte und den SVÜ damit quasi im Alleingang zum „Dreier“ schoss. Mitte der zweiten Hälfte kam Schönwald besser auf, doch die Hypothek aus Halbzeit eins war zu hoch. Tore: 1:0, 2:0, 3:0, 4:0 (9., 28., 47., 50.) Weets, 4:1 (66.) Marius Storz, 4:2 (68.) Storz. ZS: 65. SR: Fabian Benning (Dauchingen).

NK Hajduk VS – SV Niedereschach 0:1 (0:0). Abermals mit weißer Weste verließ Aufsteiger Niedereschach nach den 90 Minuten bei Hajduk das Feld. Spielertrainer Marco Tümpel (75.) erzielte das goldene Tor des Tages und sorgte für Jubel aufseiten der Gäste, die sich scheinbar immer wohler in der neuen Liga fühlen. Tor: 0:1 (75.) Tümpel. SR: Andreas Scheffler (Furtwangen).

SV Rietheim – SG Vöhrenbach/Hammereisenbach 2:3 (2:1). Dennis Werner brachte Rietheim nach einer halben Stunde verdient in Führung, ehe Erden Özden nur eine Minute später nachlegte. Noch vor der Pause gelang den Gästen der Ausgleich durch Ali Toprak. Nach der Pause war die SG tonangebend und drehte das Spiel durch Marius Schwer und Dominik Maier. Unterm Strich wäre ein Remis gerecht gewesen. Tore: 1:0 (31.) Werner, 2:0 (32.) Özden, 2:1 (44.) Toprak, 2:2 (53.) Schwer, 2:3 (78.) Maier. ZS: 150. SR: Sasa Matosevic (Schwenningen).

FC Kappel – FC Tannheim 4:4 (2:2). In einem Offensivspektakel stand es bereits zur Pause 2:2. Dann brachte Kappels Spielertrainer Kai Bommer sein Team mit seinem dritten Treffer erneut in Führung, ehe ein Tannheimer Doppelschlag durch ein Eigentor und Matthaeus Jucha das Spiel drehte. In der Nachspielzeit setzte Martin Geppert mit dem 4:4 den furiosen Schlusspunkt. Tore: 0:1 (14.) Philipp King, 1:1 (35.) Bommer, 2:1 (42.) Bommer, 2:2 (45.+1) Jucha, 3:2 (50.) Bommer, 3:3 (73.) ET, 3:4 (77.) Jucha, 4:4 (90.+1) Geppert. ZS: 140. SR: Sandro Pinna (Geisingen).

Spfr. Neukirch – FC Brigachtal 2:4 (1:1). Per Konter ging Brigachtal in Minute 14 durch Marc Albrecht in Führung. Sieben Minuten später glich Patrick Eschle aus, als er den Abpraller eines abgewehrten Elfmeters abstaubte. In Hälfte zwei verflachte die Partie, ehe die Dennis-Kleiser-Show folgte. Der Brigachtaler Angreifer erzielte in sechs Minuten einen Hattrick und bescherte seinem Team den verdienten Sieg. Tore: 0:1 (14.) Albrecht, 1:1 (21.) Eschle, 1:2 (75.) Kleiser, 1:3 (76.) Kleiser, 1:4 (81.) Kleiser, 2:4 (82.) Samuel Kaltenbach. ZS: 150. SR: Frank Bugiel (St. Georgen).

