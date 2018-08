von SK

Fußball-Landesliga: FC 08 Villingen II – FC Schonach (Freitag, 18.30 Uhr). (daz) In der auf Wunsch der Schonacher auf Freitag vorgezogenen Partie gelten die Gastgeber als klarer Favorit. Villingen hat bisher nicht nur die Maximalpunktzahl erspielt, die Elf ist auch noch ohne Gegentreffer. Noch mehr rücken die Nullachter in die Favoritenrolle, da sie personell nahezu keine Sorgen haben, während Schonach auf zwei Stammspieler verzichten muss.

„Ich erwarte ein sehr interessantes Spiel. Schonach hat trotz der zahlreichen Abgänge defensiv wie offensiv noch viel Qualität. Die Mannschaft wird eine gute Mittelfeldplatzierung schaffen“, sagt 08-Trainer Marcel Yahyaijan. Der Übungsleiter hat seine Mannschaft intensiv vor der Standardstärke der Gäste gewarnt. „Mit Jannik Reiner haben sie einen Spieler, der vor allem bei Freistößen für viel Gefahr sorgen kann.“ Nur zu gern würde Yahyaijan die beiden Erfolgsserien fortsetzen.

Mit Manuel Passarella haben die Villinger einen Spieler in ihren Reihen, der in der vergangenen Saison noch für Schonach spielte. Fehlen wird bei den Gastgebern Fabio Chiurazzi aufgrund einer Innenbandverletzung. Möglicherweise kommen ein, zwei Spieler aus dem Oberliga-Kader hinzu. „Wir werden es kurzfristig entscheiden. Auch ohne diese Spieler haben wir eine schlagkräftige Elf“, ergänzt Yahyaijan.

Schonach reist mit bisher vier Punkten aus vier Partien an. Zudem hat die Elf vier Tore geschossen und vier kassiert. Viel wichtiger ist jedoch für Trainer Alex Fischinger, „dass wir viermal sehr ordentliche Partien abgeliefert haben“. Die Entwicklung stimmt den Trainer zuversichtlich, obwohl nicht alle Ergebnisse stimmten, wie zuletzt bei der Heimniederlage gegen Denkingen.

Steigerungspotenzial sieht der Coach allein bei der Chancenauswertung. „Es ist wichtig, dass wir überhaupt in gute Abschlusspositionen kommen. Wir müssen uns nur noch mehr dafür belohnen. In Villingen werden wir möglicherweise nicht so viele Chancen bekommen.“

Fischinger und seine Elf reisen nicht ganz frei von Sorgen an. Der „Sechser“ Markus Dold wird aus beruflichen Gründen fehlen. Noch härter trifft die Fischinger-Elf der Rippenbruch von Abwehrspieler Vladimir Klasic, dem ein Ausfall von bis zu sechs Wochen droht. Zudem werden im September noch einige Spieler in den Urlaub gehen. Da passt es gut, dass die Schonacher am nächsten Spieltag spielfrei sind. Für Fischinger ist jedoch klar: „Wir müssen uns durch den September irgendwie durchmogeln.“ Weil seine Elf zuletzt gut spielte, aber zu wenig Punkte sammelte, gibt der Coach für den heutigen Abend ein neues Motto aus: „Wir können auch ein schlechtes Spiel mit einem guten Ergebnis machen.“

