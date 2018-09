von Maurice Sauter

Fußball-Kreisliga A, Staffel 1:FC Brigachtal – FC Pfaffenweiler II 0:0. (mst) Der FC Brigachtal agierte von Beginn an dominant und erarbeitete sich mehrere Chancen, während die Gäste nur auf Konter lauerten. Allerdings gelang es keiner Mannschaft, ein Tor zu erzielen. Unterm Strich nimmt Pfaffenweiler einen glücklichen Punkt mit. ZS: 100. SR: Fabian Benning (Dauchingen).

NK Hajduk VS – FC Kappel 3:3 (0:3). In einer ausgeglichenen ersten Hälfte war Kappel die effizientere Mannschaft und ging mit einem 3:0 in die Pause. Danach diktierte nur noch Hajduk das Geschehen und kam durch Gabriel Gasic zum 1:3. Nach dem Anschluss durch Gabriel Iljasevic drückte Hajduk Chancen auf den Ausgleich. In Minute 88 besorgte Bosko Jozinovic das verdiente 3:3. Tore: 0:1 (14.) Kai Bommer 0:2 (33.) Jens Dude, 3:3 (38.) Bommer, 1:3 (58.) Gasic, 2:3 (75.) Iljasevic, 3:3 (88.) Jozinovic. ZS: 80. SR: Horst Kienzler (Bräunlingen).

Kreisliga A, Staffel 2:SG Riedöschingen/Hondingen – SV Eisenbach 2:3 (1:1). (mst) Die SG hatte zunächst alles im Griff und ging verdient durch Manuel Martin in Führung. Dann traf Eisenbachs Erik Sühling mit einem Schuss von der Mittellinie über den gegnerischen Torwart hinweg zum Ausgleich. In Hälfte zwei traf Jens Schuler ebenfalls aus sehr großer Distanz zur Gästeführung. Die Vorentscheidung der effizienten Gäste brachte Schuler per Konter. Zwar verkürzte Manuel Martin nochmals, Eisenbach rettete den Sieg aber über die Zeit. Tore: 1:0 (21.) Martin, 1:1 (37.) Sühling, 1:2 (57.) Schuler, 1:3 (81.) Schuler, 2:3 (85.) Martin. ZS: 150. SR: Harald Dirschauer (Tuttlingen).

FC Pfohren – SV Grafenhausen 3:3 (1:0). Die hochüberlegenen Pfohrener führten durch einen Dreierpack von Sebastian Boma bereits mit 3:0, ehe Grafenhausen aufdrehte. Zuerst traf Felix Gatti in Minute 72 zum 1:3, ehe Michael Eichhorn in den letzten sechs Minuten mit einem Doppelpack ausglich. Tore: 1:0 (32.) Boma, 2:0 (47.) Boma, 3:0 (51.) Boma, 3:1 (72.) Gatti, 3:2 (85.) Eichhorn, 3:3 (90.+1) Eichhorn. ZS: 70. SR: Berke Yilmaz (Villingen).

