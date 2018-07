von Julian Singler

Fußball, Oberliga: Kamran Yahyaijan ist zwar erst 19 Jahre alt, hat in seiner fußballerischen Karriere aber bereits einiges erlebt. Seine ganze Familie ist verrückt nach dem Sport mit dem runden Leder und direkt mit dem FC 08 Villingen verbunden. "Seit ich denken kann, bin ich immer mit dem Ball herumgelaufen. Fußball war schon früher fester Bestandteil meines Tagesablaufes", erinnert sich Yahyaijan an seine Kindheit.

Ähnlich wie Bruder Marcel lernte aber auch Kamran bereits die Schattenseiten des Leistungssports kennen. Trotz seiner jungen Jahre wurde der Stürmer schon von Verletzungen zurückgeworfen, dabei schien lange Zeit alles perfekt. Im Juli 2014 wechselte Yahyaijan von der Jugend des FC 08 in die U17 des SC Freiburg, war später Stammspieler in der A-Junioren-Bundesliga und unterschrieb genau drei Jahre später seinen ersten Profivertrag für die Reservemannschaft des Bundesligisten, die in der Regionalliga Südwest spielt. Yahyaijan legte einen steilen Karriereweg hin. Dann folgte der Rückschlag. "Im dritten Training nach der Vertragsunterschrift riss ich mir die Bänder. Ich war zu ehrgeizig und wollte schnell wieder fit werden, doch das führte zu einer Schambeinentzündung", sagt der Deutsch-Iraner und ergänzt: "Es hätte eine gute Saison werden können. In einem Testspiel kurz zuvor hatte ich meinen ersten Einsatz und traf direkt."

Natürlich ist Yahyaijan über das vorzeitige Ende beim SC Freiburg enttäuscht. Dennoch nimmt er sehr viele positive Erfahrungen mit zurück nach Villingen und ist dankbar für die Zeit beim Sportclub. "Ich habe in diesen vier Jahren viel gelernt. Fußball ist nicht nur ein Spiel mit dem Ball. Vor allem im Defensivverhalten und der Arbeit gegen den Ball habe ich mich weiterentwickelt. Freiburg hat mich noch stärker gemacht." Nun kehrt er zu seinem Jugendklub zurück und ist sich sicher, dass dies der richtige Schritt ist. "Ich hatte zwar noch ein Jahr Vertrag beim SC, aber die Regionalligamannschaft hat einen riesigen Kader und Einsätze wären nicht sicher gewesen. Für mich ist es gerade jetzt nach der Verletzungspause wichtig, regelmäßig zu spielen. Mein erstes Ziel ist es, komplett fit zu werden. Aktuell stehe ich bei 40 bis 50 Prozent." Taktisch und in der Ausdauer fehle ihm aber noch einiges.

Indes lebt Yahyaijans Traum vom Profifußball weiter: "Wenn ich topfit bin, und mit der Mannschaft zusammen eine sehr gute Saison spiele, warum nicht?" Als Vorbild gilt Stürmerkollege Kai Brünker, der vom FC 08 über den SC Freiburg II im englischen Profifußball gelandet ist und bei Drittligist Bradford City auf Torjagd geht. Yahyaijan: "Ich stehe mit Kai in Kontakt. Er hat einen sehr guten Weg eingeschlagen. Im Fußball kann es schnell gehen." Zuerst einmal möchte sich der 1,78-Meter große Mittelstürmer, der auch gerne auf den Außenpositionen wirbelt, auf die Oberliga-Saison mit den Nullachtern konzentrieren. "Ganz wichtig in einem Team ist die Chemie. Und die passt bei uns."

Yahyaijan wird jetzt ein Fernstudium im Sportbusinessmanagement beginnen. Priorität habe aber nach wie vor der Fußball. Bleibt er von Verletzungen verschont, steht einer erfolgreiche Spielzeit beim FC 08 nichts im Wege.

